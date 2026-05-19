A un mes del juicio por Loan, los jueces recorrerán los últimos lugares donde estuvo el niño: cómo será el proceso

Inspección ocular por el caso Loan

A un mes del inicio del juicio por la desaprición de Loan Danilo Peña, los jueces recorrerán este martes los últimos lugares donde estuvo el menor de 5 años desaparecido en junio de 2024 tras un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

La inspección ocular fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal local y tiene como objetivo exclusivo permitir que los magistrados tomen un “conocimiento personal y directo” sobre los lugares que se mencionarán a lo largo del debate oral.

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El proceso, que comenzará el próximo 16 de junio, tendrá en el banquillo de los acusados a 17 imputados: siete por la desaparición del menor y diez por haber desviado la investigación.

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Cómo será la inspección ocular

La recorrida judicial abarcará de manera metódica tres lugares claves relacionados con la desaparición de Loan.

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Casa de la abuela del menor – “El Naranjal”. Lugar del hallazgo del botín del menor. Hotel “Despertar del Iberá”.

El tribunal, junto a las partes, testigos y personal judicial, iniciará el recorrido en la vivienda de la abuela del menor. Desde allí se reconstruirá el trayecto hacia el paraje denominado “El Naranjal”, el último sitio donde fue visto Loan.

“Esta zona reviste particular trascendencia, ya que podría dilucidar aspectos temporo-espaciales cruciales para el progreso del juicio”, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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El segundo punto del itinerario será la zona donde se encontró uno de los botines del menor. La zapatilla se convirtió en un elemento de indudable valor probatorio respecto de los desplazamientos que realizó la víctima. Pero también de la eventual intervención de los imputados: para la acusación, el calzado lo plantó la tía del nene, Laudelina Peña, una de las acusadas.

Finalmente, la inspección se trasladará al hotel situado en la calle Santa Fe de la localidad de 9 de Julio. El alojamiento fue el lugar donde, para la acusación, los 10 imputados por encubrimiento retuvieron de forma irregular a testigos de la causa. La Justicia entiende que el sitio funcionó como centro de manipulación.

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Por las particularidades de la actividad y el número de lugares, las fuentes consultadas dijeron que no se puede anticipar el horario de finalización de la medida.

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Custodia y la función de los testigos durante el recorrido

La inspección ocular es de carácter estrictamente técnico y está dirigida únicamente a la visualización y apreciación de los lugares por parte de los jueces. En este sentido, si bien se ha convocado a los testigos que participaron de los hechos en cada sitio inspeccionado, ellos no pueden ser interrogados durante la recorrida.

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“Su función será puramente la de orientar o asistir en la ubicación y descripción de los escenarios, posponiéndose sus declaraciones y eventuales indagaciones para las audiencias de debate oral y público”, aclararon.

Con el objetivo de asegurar la regularidad del acto y respetar la intimidad de los inmuebles inspeccionados, no podrán presenciar la diligencia ni público ni periodistas.

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Asimismo, indicaron que la seguridad estará a cargo de Gendarmería Nacional, que custodiará los perímetros y garantizará que no haya acceso de personas ajenas al proceso.

En el caso específico del Hotel “Despertar del Iberá”, además de la custodia de Gendarmería, el Ministerio de Seguridad provincial coordinará con la policía local la realización de cortes de calles aledañas para impedir el tránsito vehicular y peatonal mientras se realiza la inspección.

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Laudelina Peña, tía de Loan, una de las acusadas.

Participación de las partes

“Los abogados defensores, representantes de los imputados Carlos Guido Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña, tendrán derecho a presenciar el acto e intervenir según lo establece el Código Procesal, aunque sin facultades para interrogar testigos en esta instancia”, determinó la resolución judicial sobre la medida a la que accedió Infobae.

El objetivo de este reocrrido, insisten desde el tribunal, es dotar de mayor objetividad a la valoración posterior en juicio de la prueba producida en relación a los escenarios inspeccionados.

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