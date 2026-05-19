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La ONU expresó su rechazo al mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en Ormuz

“No queremos que ninguna entidad en particular restrinja esa libertad de acceso”, declaró el portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq. “Queremos asegurarnos de que no haya ningún obstáculo para la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho de Ormuz”, añadió

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United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks to the press on the day of a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium March 19, 2026. REUTERS/Yves Herman
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks to the press on the day of a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium March 19, 2026. REUTERS/Yves Herman

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su rechazo al mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y reclamó que se garantice la libertad de navegación. La posición del organismo fue transmitida este lunes por el portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, después de que un alto cargo del Parlamento iraní informara sobre un sistema que contempla el cobro de peajes.

No queremos que ninguna entidad en particular restrinja esa libertad de acceso”, declaró Haq durante su rueda de prensa diaria. El funcionario añadió: “Queremos asegurarnos de que no haya ningún obstáculo para la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho de Ormuz”.

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Las declaraciones de la ONU llegaron después de que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunciara la creación de un mecanismo para administrar el flujo marítimo en el estrecho.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó Azizi en X.

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Según explicó el funcionario iraní, el mecanismo beneficiará únicamente a los buques comerciales y a las partes que cooperen con Irán. “Se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”, sostuvo.

Las declaraciones de la ONU llegaron después de que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunciara la creación de un mecanismo para administrar el flujo marítimo en el estrecho (REUTERS)
Las declaraciones de la ONU llegaron después de que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunciara la creación de un mecanismo para administrar el flujo marítimo en el estrecho (REUTERS)

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaron las hostilidades el pasado 28 de febrero. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un segundo cerco sobre la zona.

El cierre del estrecho generó preocupación internacional por las consecuencias económicas que podría provocar sobre el comercio y el suministro energético. Durante la conferencia de prensa, Haq advirtió sobre los efectos que podría tener la situación sobre distintos sectores.

La escasez de combustible y de fertilizantes provocará diversas crisis, así como altas tasas de inflación, un menor crecimiento y, a la larga, una crisis alimentaria, que afectará especialmente a los países que menos pueden permitírselo”, señaló el portavoz adjunto de la ONU.

En paralelo, Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico redactaron una resolución para el Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. El texto se encuentra en proceso de negociación con el resto de los miembros del organismo.

La iniciativa busca oponerse a los peajes anunciados por Irán para los buques que utilicen el mecanismo de gestión del tránsito marítimo.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaron las hostilidades el pasado 28 de febrero (REUTERS)
El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaron las hostilidades el pasado 28 de febrero (REUTERS)

Un mes antes, China y Rusia vetaron otro texto relacionado con el estrecho de Ormuz. Ambos países consideraron que la propuesta era partidista porque, según su postura, solo responsabilizaba a Irán por la situación en la zona.

La discusión sobre el estrecho de Ormuz se mantiene en el centro de las negociaciones diplomáticas internacionales debido a la importancia estratégica del paso marítimo para el comercio global y el transporte energético. Mientras Irán sostiene que el mecanismo responde a criterios de soberanía y seguridad comercial, Naciones Unidas y varios países reclaman que no existan restricciones al tránsito internacional en la región.

(Con información de EFE)

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