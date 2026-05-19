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Magic Johnson usó el ejemplo de Michael Jordan para criticar la gestión física en la NBA: “Casi nunca se perdía un encuentro”

En una entrevista para el podcast Byron Scott’s Fast Break, el exbase utilizó el ejemplo de la leyenda de los Chicago Bulls para cuestionar el manejo de las cargas y las ausencias de las estrellas actualmente

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Magic Johnson critica el desconocimiento de los jugadores jóvenes de la NBA sobre el legado histórico del baloncesto profesional (REUTERS/Daniel Cole)
Magic Johnson critica el desconocimiento de los jugadores jóvenes de la NBA sobre el legado histórico del baloncesto profesional (REUTERS/Daniel Cole)

Las recientes declaraciones de Magic Johnson en Byron Scott’s Fast Break —el pódcast deportivo conducido por el exjugador de la NBA Byron Scott— reavivaron el debate sobre el respeto al legado en la liga, a raíz de los comentarios de Anthony Edwards sobre las leyendas del baloncesto.

El exjugador defendió la vigencia y la trascendencia de figuras como Michael Jordan y Julius Erving, señalando que una visión limitada del pasado impide comprender plenamente el baloncesto actual.

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Johnson, durante su intervención en Byron Scott’s Fast Break, criticó que jugadores jóvenes como Edwards emitan juicios sobre las figuras del pasado, especialmente cuando aún no ganaron campeonatos. Según el exbase, evaluar la historia sin información suficiente resulta desafortunado.

El exbase de los Lakers subraya que emitir juicios sin información suficiente sobre las leyendas de la NBA distorsiona la comprensión del deporte (EFE/Tannen Maury)
El exbase de los Lakers subraya que emitir juicios sin información suficiente sobre las leyendas de la NBA distorsiona la comprensión del deporte (EFE/Tannen Maury)

Su respuesta fue contundente: “No ataques a todos los jugadores históricos cuando no has hecho tu tarea”. Y añadió que, aunque ahora existen avances físicos y atléticos, ya en décadas pasadas destacaban jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant, Dr. J, Clyde Drexler y David Thompson.

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Johnson subrayó el valor del compromiso profesional que, según él, quedó desplazado en algunos jugadores actuales. Su mensaje fue directo: “Habla conmigo cuando hayas ganado algunos campeonatos”. Asimismo, aclaró que su intención no es crear polémicas, sino subrayar la relevancia de quienes cimentaron el baloncesto profesional.

La conversación también abordó la tensión entre reconocimiento y desconocimiento que impera entre generaciones. Johnson mencionó que, en su época, el espectáculo y la competitividad estaban marcados por la entrega de los atletas.

El debate de Magic Johnson pone el foco en la diferencia de compromiso profesional entre jugadores históricos y algunos atletas actuales de la NBA (BRIAN BAHR/AFP)
El debate de Magic Johnson pone el foco en la diferencia de compromiso profesional entre jugadores históricos y algunos atletas actuales de la NBA (BRIAN BAHR/AFP)

Al recordar ejemplos, afirmó: “No puedo aceptar que digan que nunca hubo jugadores atléticos en nuestra época”, con referencias a Dr. J, Drexler y otros. Argumentó que antes de hacer comparaciones sobre contextos y logros, hay que informarse de los antecedentes y el esfuerzo colectivo que caracterizaba a los equipos.

Nuevas tendencias en la NBA: gestión física y crisis de popularidad

Más allá del conflicto generacional, Johnson advirtió sobre un fenómeno reciente que está impactando en la imagen de la liga: la gestión de cargas físicas. Esta estrategia, que limita la participación de las estrellas durante la temporada regular, tuvo consecuencias directas en el atractivo del campeonato.

Johnson narró una anécdota con Michael Jordan, subrayando que las figuras del pasado casi nunca se perdían un partido. “Jordan casi nunca se perdía un encuentro; quería estar siempre por sus compañeros”, recordó.

En ese sentido, considera que la ausencia recurrente de las estrellas genera frustración entre los aficionados.

La gestión de cargas físicas y las ausencias de estrellas provoca, según Johnson, un descenso del 40% en la audiencia televisiva de la NBA, según Nielsen (AP)
La gestión de cargas físicas y las ausencias de estrellas provoca, según Johnson, un descenso del 40% en la audiencia televisiva de la NBA, según Nielsen (AP)

A partir de esta tendencia, el exjugador señaló un descenso del 40% en la audiencia televisiva, de acuerdo con datos de Nielsen, y vinculó este dato a la menor visibilidad de los principales referentes en partidos clave. Además, insistió en que la falta de figuras reconocidas en cancha disminuye el atractivo de la NBA y afecta a su base de seguidores.

Otro motivo de preocupación para Johnson es la progresiva pérdida de interés en el fin de semana del All-Star. Recordó que, en décadas previas, los nombres más relevantes participaban activamente en los eventos y concursos del tradicional encuentro, lo que incentivaba la lealtad y el interés del público.

“Antes, queríamos participar en todo: el concurso de clavadas, el de triples, los partidos de exhibición… Ahora hay quienes dicen que no quieren ser la imagen de la liga. Nunca habíamos visto eso antes en la historia de la NBA”, destacó Johnson.

La advertencia de Magic Johnson remarca que el respeto al legado, el liderazgo y la memoria histórica son vitales para el futuro competitivo de la NBA (AP)
La advertencia de Magic Johnson remarca que el respeto al legado, el liderazgo y la memoria histórica son vitales para el futuro competitivo de la NBA (AP)

Las intervenciones de Johnson en Byron Scott’s Fast Break concentran su advertencia sobre la importancia de sostener el respeto por el legado, el compromiso competitivo y la presencia de liderazgo en la NBA actual. El exbase remarcó que, sin memoria histórica y referentes claros, el baloncesto pierde identidad y conexión con sus raíces.

Según Johnson, la historia y los ejemplos de entrega de figuras emblemáticas permiten fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad dentro y fuera de la cancha, asegurando el futuro competitivo de la liga.

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