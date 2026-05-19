ANSES: quiénes cobran hoy martes 19 de mayo de 2026

La ANSES continúa este martes 19 de mayo de 2026 el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 19 de mayo con el cronograma de pagos de haberes y asignaciones para jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales. El sistema de acreditación se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación, e incluye los refuerzos extraordinarios previstos para este mes.

En mayo, los haberes y asignaciones cuentan con un aumento del 3,38% derivado del índice de inflación de marzo, lo que actualiza los montos liquidados en todas las prestaciones del sistema previsional. El calendario mantiene la modalidad escalonada para facilitar el acceso y la organización de los distintos grupos de beneficiarios en todo el país.

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Quiénes cobran hoy, 19 de mayo de 2026

El cronograma oficial de ANSES indica qué beneficiarios perciben hoy sus haberes y asignaciones, de acuerdo con la terminación del DNI y la prestación correspondiente.

Hoy cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 6, incluyendo un bono extraordinario otorgado por ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y cuyo DNI termina en 6. El pago para este grupo comenzó el 11 de mayo y se extiende hasta el 21 de mayo, asignando cada fecha a una terminación específica de documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Reciben hoy el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6. Ambas prestaciones siguen el mismo calendario que las jubilaciones mínimas.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se acredita hoy a quienes tienen DNI finalizado en 6, replicando el esquema de la AUH.

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Asignación por Prenatal

Hoy cobran la Asignación por Prenatal las beneficiarias cuyo DNI termina en 8 o 9, según el cronograma establecido para mayo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo se pagan hoy a titulares con DNI finalizado en 6

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, independientemente de la terminación del DNI.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de DNI.

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Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo

El pago de Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo no corresponde a la fecha de hoy. La prestación por desempleo se pagará a partir del 22 de mayo.

La Asignación por Embarazo para Protección Social se abona hoy martes a beneficiarias con DNI terminado en 6, conforme al cronograma oficial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total mensual puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) es de $179.859,20.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un valor base de $314.539,28 y, sumando el bono, el monto llega a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87 y se incrementan a $345.221,87 con el refuerzo. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala al haber mínimo y totaliza $463.174,10 con el bono.

Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

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La Asignación por Prenatal corresponde hoy a titulares con DNI finalizado en 6 y 7, según el calendario informado por ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $141.285,31 para mayo. La AUH con Discapacidad llega a $460.044,10. Los montos de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar (IGF) y la situación laboral:

Nacimiento: $82.353

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Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF

Hijo para protección social: $141.286

Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286, mientras que la ayuda escolar anual se ubica en $55.672, con valores superiores según la zona geográfica. Esta ayuda escolar de $55.672 es la que corresponde también a monotributistas y veteranos de guerra.

Por su parte, la prestación por desempleo para trabajadores en relación de dependencia cuenta con un monto mínimo de $181.500 y un tope máximo de $363.000. Los detalles completos de fechas y montos están disponibles en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en las delegaciones del organismo.