Los momentos más brillantes del Martín Fierro 2026: homenajes, lágrimas y momentos de reivindicación en la gran noche de la TV

Santiago del Moro dio inicio a la ceremonia que distingue lo mejor de la televisión (Video: Premios Martín Fierro 2026/ Telefe)

El frío de mayo en Puerto Madero no frenó a nadie. Desde antes de las 21, el Hotel Hilton de Buenos Aires recibió a las figuras de la televisión argentina para la 54° edición de los Premios Martín Fierro, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y transmitida por Telefe. La primera postal de la noche en la recepción no fue una estrella en la alfombra roja: fue un robot humanoide con camiseta celeste y blanca de la selección argentina, visor LED circular iluminado en azul y el logo del canal en el pecho, que bailaba en el lobby entre los ascensores y los paneles dorados del MF mientras los invitados llegaban y lo miraban con una mezcla de sorpresa y diversión.

La recepción del hotel funcionó como una pequeña feria antes del plato principal. Una estatua gigante del gaucho Martín Fierro dominaba la entrada, flanqueada por paneles luminosos. En el subsuelo, el sector de Streams Telefe albergaba el living de Ferné con Grego, con sillones de cuero negro e iluminación neón. A pocos metros, una instalación con la copa de la FIFA sobre pedestal acrílico, globos celestes y blancos y el cartel “Siempre alentando, siempre juntos” anticipaba el Mundial que Telefe transmitirá en pocas semanas. Otro rincón ofrecía un espacio para fotos con mini bolas de boliche colgadas de fondo. Las puertas del salón principal permanecían cerradas. Mientras tanto, el personal de la organización repartió escarapelas entre los invitados: el 18 de mayo también es el Día de la Escarapela.

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Cuando el salón se abrió, la escenografía desplegó manteles negros, vajilla blanca, copas múltiples y centros de mesa dorados con el logo MF. En cada plato, una pieza de chocolate blanco con la silueta de la estatuilla sobre una cinta roja daba la bienvenida. El menú de la noche, impreso en tarjetas rojas con letras doradas del Hilton, incluyó como snack un velo de frutas con tartar de remolacha-frutilla, jalea de pimientos y cream cheese; de entrada, un compacto de queso especiado con cremoso de coliflor tostado y hongos, chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco de lima; de principal, lomo de novillo en camisa de panceta casera con texturas de espárragos y habas, cremoso de boniato ahumado y aceite herbáceo; y de postre, un pop box con cremoso de chocolate, confitura de frutillas y frambuesas, financier de lima y pochoclos bañados en chocolate.

La escenografía y el menú exclusivo del evento combinaron detalles gourmet, piezas de chocolate y decoración temática para los asistentes

A las 21, Santiago del Moro golpeó la cámara (su sello al inicio de cada emisión de Gran Hermano) y abrió la ceremonia. Lo primero que hizo fue pedir un aplauso para Mirtha Legrand, que estaba sentada en el salón. La ovación fue inmediata y sostenida. Luego tomó la palabra Luis Ventura, presidente de APTRA, que dijo: “Esta no es la noche de APTRA ni de la industria, es la fiesta de ustedes, porque ustedes la mantienen viva y vigente”. También distinguió a Mirtha de manera especial antes de que comenzara la entrega.

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La primera estatuilla de la noche fue para Tierras (Telefe) en la categoría Cultural/Educativo. Germán Martitegui subió al escenario: “Gracias por permitirnos mostrar la Argentina y su cultura gastronómica”. La segunda terna, Panelista Femenina, consagró a Analía Franchín de A la Barbarossa (Telefe). Su discurso detuvo el salón: “Empecé en el ’99, alguna vez me tenía que tocar. Hace un mes perdí a mi madre, que era mi fan número 1 y la crítica más zorra del mundo. Gracias”. La comunicadora se quebró en el escenario y agradeció el apoyo.

El momento que más tensión generó en toda la noche llegó con la terna Musical. Lizy Tagliani subió al escenario junto al equipo de La Peña de Morfi (Telefe) y habló sin rodeos sobre las acusaciones de pedofilia y trata de personas que Viviana Canosa había impulsado en su contra y que el mismo día el juez federal Ariel Lijo archivó por falta de pruebas, acusaciones que coincidieron con el proceso de adopción de su hijo Tati, de 4 años. “Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, disparó desde el escenario. El salón respondió con aplausos de pie. Costa, sentada entre el público, no pudo contener las lágrimas, ya que esa denuncia también salpicó su imagen. “Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, cerró Tagliani.

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En medio de rumores de enemistad, el conductor de la ceremonia saludó a su colega que estaba sentado en el salón (Video: Premios Martín Fierro/ Telefe)

Del Moro aprovechó la entrega del premio de Viajes/Turismo para resolver en público una de las polémicas previas a la gala. Al anunciar que Por el mundo (Telefe) era el ganador, saludó a Marley desde el escenario: “Pará que lo vi entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley”. El conductor de Por el mundo subió a recibir la estatuilla, se dio un abrazo con Del Moro y fue directo al punto: “Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos”. Del Moro completó, entre carcajadas: “El próximo viaje, a la Luna vamos”.

La categoría Big Show tuvo un resultado que no todos esperaban: Otro día perdido (Eltrece) se impuso en la terna y sorprendió a más de uno de los invitados. En Cronista/Movilero, el galardón fue para Alejandro Guatti de Intrusos (América TV). El Noticiero Diurno quedó en manos de Telenueve al mediodía (El Nueve). En Mejor Actor, Luciano Cáceres fue distinguido por Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).

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La noche también tuvo su homenaje institucional: los 60 años de América Televisión. Daniel Vila subió al escenario: “Casi la mitad de mi vida la he pasado en este canal. América tomó la decisión de hacer televisión en vivo. Eso forjó periodistas, conductores, sonidistas, productores. Hay que seguir haciendo periodismo, pero los agravios hay que contestarlos con información”.

Ángel de Brito y Yanina Latorre celebraron la victoria de LAM (PRENSA TELEFE)

En Deportivo ganó ACTC Media TV (TV Pública); en Gastronomía, Ariel en su Salsa (Telefe); en Branded Content, Intuiciones by Bplay (Telefe). La Mejor Actriz fue Gimena Accardi por La voz ausente (Eltrece): “Gracias por confiar en mí para hacer esta serie inspirada en el libro de Gabriel Rolón. Agradezco a los directores, a mi compañero Benjamín Vicuña y a mis amigos, que son pilares en mi vida". En Interés General ganó LAM (América TV): Ángel de Brito agradeció junto a su equipo y dedicó el premio a Susana Giménez y a Mirtha Legrand: “Aguante LAM”. El Reality fue para MasterChef Celebrity (Telefe).

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En Director, Eduardo Pinto por Tafí Viejo, verdor sin tiempo; en Labor Periodística Masculina, Rolando Graña por América Noticias y GPS (América); en Jurados, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui por MasterChef Celebrity. En Magazine, Cortá por Lozano (Telefe): Verónica Lozano celebró diez años del ciclo en el escenario.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la terna Revelación. Ian Lucas se impuso sobre su amiga y también finalista del certamen de cocina, Sofía “La Reini” Gonet y las cámaras buscaron de inmediato a Evangelina Anderson, que permaneció con gesto serio mientras el resto de la mesa festejaba. Ian, desde el escenario señaló: “No tenía preparado nada, es la frutilla del postre después de todo lo que pasó en MasterChef. Venía de un mundo distinto y acá me aceptaron muy bien”.

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El momento emotivo del homenaje a Enrique Macaya Márquez resaltó su trayectoria como comentarista, a punto de cubrir su Copa del Mundo número 18

La noche tuvo también su homenaje a Enrique Macaya Márquez. Con 91 años, el histórico comentarista de fútbol concretará en el próximo Mundial su Copa del Mundo número 18. Juan Pablo Varsky, Sebastián Vignolo, Pablo Giralt y Diego Latorre lo convocaron al escenario. Macaya arrancó su discurso con su humor característico: “Muchos se preguntarán cuánto tiempo pasé preparando estas palabras para no olvidarme de nadie. Bueno, me olvidé”. Entre los agradecimientos, recordó al Negro Carlos Ávila y a Fútbol de Primera.

En Autor/Guionista ganaron los responsables de La voz ausente (Eltrece); en Labor Humorística, Agustín “Rada” Aristarán por Otro día perdido (Eltrece): “Me enorgullece ser parte de este programa. Se lo dedico a mis viejos y a las dos mujeres que me acompañan”. En Director de No Ficción, Claudio Cuscuela por Otro día perdido.

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La terna de Labor en Conducción Femenina fue la más tensa de la noche. Cuando Del Moro anunció el nombre de Wanda Nara, el salón estalló en aplausos mientras ella se fundía en un abrazo con sus hijas y su madre, Nora Colosimo, invitada especialmente por ella. En el escenario, la conductora de MasterChef Celebrity habló de su enfermedad: “Soy una mujer que tiene leucemia y elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y los mejores artistas”. También reivindicó el amor propio y la maternidad trabajadora, y agradeció a Del Moro por haberle cedido la conducción de MasterChef: “Fuiste muy generoso conmigo. Apostaste por mí vos también”.

La conductora se sensibilizó hasta las lágrimas al imponerse en la categoría Labor en conducción femenina (Video: Premios Martín Fierro 2026/ Telefe)

El segmento In Memoriam llegó con Ángela Torres cantando “Recuérdame”, de la película Coco, en el escenario. Las figuras fallecidas durante el último año fueron recordadas con una ovación del salón y lágrimas de muchos invitados.

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En Humorístico/Actualidad ganó Polémica en el bar (América); en Noticiero Nocturno, Telefe Noticias (Telefe). Rodolfo Barili dijo desde el escenario: “Este premio es para los argentinos de a pie que se levantan a la mañana creyendo que mañana será mejor”. En Entretenimientos, Buenas Noches Familia (Eltrece): Guido Kaczka agradeció a Adrián Suar y destacó el vínculo del programa con el público. En Ficción, Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve); en Periodístico, Opinión Pública (El Nueve).

Mirtha Legrand recibió el premio a Labor Periodística Femenina desde su lugar en el salón (su estatuilla número 35) y fue directa: “Cada año me da más placer estar con todos ustedes. Cada Martín Fierro digo es el último, no voy más, y cada vez vengo porque me encanta estar con mis colegas. El año que viene voy a ser centenaria, y voy a seguir viniendo. No se van a librar de mí fácilmente. Yo soy como el Martín, soy de Fierro”.

En Panelista Masculino ganó Luis Bremer (América TV); en Labor en Conducción Masculina, Guido Kaczka por Buenas Noches Familia, The Balls y The Floor, la conquista (Eltrece). En Futbolístico, Mundial de Clubes (Telefe); en Programa de Servicios, empate entre ADN Buena Salud y Aire de Campo (ambos de TV Pública); en Producción Integral, La Voz Argentina (Telefe).

Guido Kaczka fue el gran ganador de la noche tras recibir el Martín Fierro de Oro y el galardón a Mejor Conducción Masculina por varios ciclos de Eltrece (PRENSA TELEFE)

El cierre de la noche llegó con el Martín Fierro de Oro. Del Moro anunció el nombre: Guido Kaczka. El salón se puso de pie. El conductor subió al escenario visiblemente emocionado: “La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito. Mi hobbie es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé”.

Momentos brillantes del Martín Fierro 2026, la fiesta que siempre da que hablar.