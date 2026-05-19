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Nació en Uruguay, pero a los 42 años puede romper un récord de tres décadas en el Mundial con la selección de Qatar: “Es un sueño”

Sebastián Soria, surgido del Liverpool, integra la prelista del combinado asiático: juega en el país desde 2004

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Sebastián Soria - Qatar
Sebastián Soria, el delantero de 42 años que se podría convertir en el jugador más veterano de los Mundiales (@sebastiansoria23)

El Mundial 2026 está destinado a ser una edición especial en la que se romperán múltiples récords: desde la máxima cantidad de participantes (48) en tres sedes diferentes a una pelea por convertirse en el máximo artillero de la historia entre Lionel Messi y Kylian Mbappé. Una de las marcas que podría batirse en la cita que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá estará centrada en Sebastián Soria, delantero de 42 años que nació en Uruguay, pero que representa a la selección de Qatar y tendría la posibilidad de transformarse en el jugador de campo más veterano en disputar el certamen.

Originario de Paysandú, debutó en la primera del fútbol charrúa en el Liverpool y desde 2004 milita en el fútbol qatarí, donde obtuvo la nacionalidad e integró la selección local a partir de 2007. En Medio Oriente se convirtió en una auténtica estrella y en un ídolo del combinado nacional con 123 partidos y 40 goles convertidos. No obstante, se quedó afuera de la convocatoria en 2018 y, consecuentemente, del Mundial 2022 en Qatar.

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Julen Lopetegui, ex entrenador del Real Madrid y España y actual director técnico del seleccionado qatarí, incluyó a Sebastián Soria en la prelista de 34 jugadores de cara a la Copa del Mundo 2026. El uruguayo nacionalizado podría convertirse en el jugador de campo más veterano en disputar un Mundial si finalmente integra la lista definitiva y suma minutos durante el torneo.

Sebastián Soria - Qatar
Sebastián Soria jugó más 100 partios con la selección de Qatar y marcó más de 130 goles en el fútbol local del país (@sebastiansoria23)

El récord actual para un futbolista de campo lo ostenta el histórico Roger Milla, recordado delantero camerunés que participó en Estados Unidos 1994 con 42 años. Considerado el mejor jugador africano del siglo XX, el delantero también presume la marca de ser el goleador más veterano del certamen: convirtió en la derrota por 6-1 contra Rusia en la fase de grupos. Sin embargo, el récord absoluto del futbolista más grande en disputar una Copa del Mundo le pertenece al arquero egipcio Essam El Hadary, quien jugó el Mundial de Rusia 2018 con 45 años y 161 días —fue capitán en la derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita—.

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“Estoy muy contento y tratando de disfrutar este momento que es único e inesperado. Uno sueña con jugar el Mundial. Me quedó pendiente ese sueño, y ¿por qué no? Obviamente que sueño y me encantaría ser parte de ese grupo”, comentó en una entrevista con El Espectador Deportes de Uruguay.

Seba Soria, luego de consolidarse como uno de los grandes referentes de la selección qatarí y vestir la camiseta nacional en más de 100 oportunidades —ocupa el tercer lugar en la lista de los jugadores con más presencias y el cuarto en la tabla de goleadores—, dejó de ser convocado en 2017 y no pudo disputar el histórico Mundial de Qatar 2022. La chispa se volvió a encender el año pasado, cuando el entrenador español Julen Lopetegui lo volvió a citar.

En toda la historia de la selección de Qatar, Soría ocupa el tercer lugar en la lista de los jugadores con más presencias y el cuarto en la tabla de goleadores (AP Foto/Ahn Young-joon)
En toda la historia de la selección de Qatar, Soría ocupa el tercer lugar en la lista de los jugadores con más presencias y el cuarto en la tabla de goleadores (AP Foto/Ahn Young-joon)

En un momento clave en las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el delantero ingresó en el segundo tiempo de la victoria por 2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos que selló la clasificación al Mundial 2026. En dicho partido, Akram Afif, otro de los referentes del seleccionado qatarí, le otorgó la cinta de capitán. “Gracias Akram por tu increíble gesto de ayer, darme el brazalete del capitán significaba más de lo que las palabras pueden decir. Muestra no sólo el increíble jugador que eres, sino la gran persona y verdadero líder detrás de él. Me siento profundamente orgulloso y honrado de representar a Qatar una vez más”, escribió el nacido en Paysandú en su Instagram personal.

“Algunos momentos se quedan para siempre. Agradecido con Dios por dejarme vivir este, orgulloso de llevar la camiseta de Al Anabi una vez más y representar a este hermoso país”, comentó en otra publicación, donde se lo vio celebrando la histórica clasificación a la Copa del Mundo. Desde su arribo a Medio Oriente desde el Liverpool de Uruguay, Soria vistió las camisetas de Al-Gharafa, Qatar SC, Lekhwiya SC, Al-Rayyan, Al-Arabi SC y, una vez más, el Qatar SC, todos equipos que radican en el país que fue sede del Mundial 2022.

De avanzar a la nómina definitiva y, además de cumplir el sueño de disputar un Mundial, Soria podría convertirse en el jugador de campo más veterano en participar de la máxima cita del fútbol en el debut de Qatar en la Copa del Mundo el 13 de junio a las 16:00 (hora argentina) ante Suiza. El seleccionado dirigido por Julien Lopetegui comparte el Grupo B con el local Canadá y Bosnia-Herzegovina.

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