Estados Unidos impidió el ingreso de 84 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo en Ormuz

El Ejército de Estados Unidos elevó a 84 el número de buques mercantes desviados en el estrecho de Ormuz como consecuencia del cierre perimetral impuesto en la zona, mientras la administración de Donald Trump mantuvo la tregua indefinida con Irán y continuaron las negociaciones indirectas entre ambos países para alcanzar un acuerdo de paz.

“A fecha de 18 de mayo, las fuerzas del Ejército de Estados Unidos han desviado 84 buques mercantes y han inmovilizado cuatro”, informó el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un mensaje difundido en redes sociales.

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La situación en el estrecho de Ormuz continúa bajo alta tensión después de más de un mes de restricciones marítimas impulsadas por Washington en uno de los principales corredores energéticos del mundo. Las autoridades iraníes cuestionaron las medidas estadounidenses y señalaron que el bloqueo marítimo y la incautación de embarcaciones iraníes representan una violación del alto el fuego alcanzado el 8 de abril.

El anuncio del CENTCOM coincidió con las declaraciones de Trump sobre la suspensión de un ataque militar previsto contra Irán. El presidente estadounidense afirmó que tomó la decisión tras pedidos de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en medio de avances diplomáticos con Teherán.

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“El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán”, escribió Trump en su red social.

El anuncio del CENTCOM coincidió con las declaraciones de Trump sobre la suspensión de un ataque militar previsto contra Irán (EFE)

El mandatario estadounidense sostuvo que los líderes árabes le transmitieron que “se están llevando a cabo negociaciones serias” y que “se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá”.

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Trump también remarcó que el eventual entendimiento incluirá “la prohibición de armas nucleares para Irán”. En el mismo mensaje agregó: “He dado instrucciones al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana (martes)”.

No obstante, el mandatario republicano advirtió que las fuerzas estadounidenses permanecerán listas para actuar si fracasan las conversaciones. “Les he dado instrucciones adicionales para que estén preparados para proceder con un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable”, expresó.

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Horas antes, Trump endureció el tono frente a Teherán durante una entrevista telefónica con el diario New York Post. “No estoy dispuesto a nada en este momento”, respondió al ser consultado sobre posibles concesiones vinculadas al programa nuclear iraní. Además, sostuvo que Irán “sabe lo que va a pasar pronto”, aunque evitó dar precisiones.

El mandatario estadounidense sostuvo que los líderes árabes le transmitieron que “se están llevando a cabo negociaciones serias” (REUTERS)

Desde Teherán, el Jefe de Estado iraní Masud Pezeshkian respondió que el diálogo con Washington no implica una renuncia a las posiciones iraníes. “La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y con el objetivo de preservar los derechos de la nación”, escribió en redes sociales.

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El mandatario iraní añadió que su país “bajo ninguna circunstancia renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país”. También aseguró: “Con sensatez y con todas nuestras fuerzas, hasta el último aliento, serviremos al pueblo y salvaguardaremos los intereses y el honor de Irán”.

Las conversaciones entre Washington y Teherán continúan con Pakistán como intermediario. Islamabad encabeza el proceso diplomático desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, aunque las diferencias entre las partes todavía impiden una segunda ronda formal de negociaciones.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que los contactos diplomáticos siguen activos. Según la agencia estatal IRNA, Estados Unidos transmitió la semana pasada “una serie de puntos revisados y consideraciones” a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta iraní previa compuesta por 14 puntos.

(Con información de Europa Press)

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