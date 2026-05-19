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Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: “Soy una mujer que tiene leucemia”

La conductora de MasterChef Celebrity fue distinguida por Aptra, agradeció el apoyo familiar y defendió su decisión de continuar en Argentina. El momento

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La emoción de Wanda Nara al ser distinguida sobre el escenario por su labor en MasterChef

Wanda Nara se convirtió en la flamante ganadora del Martín Fierro 2026. La conductora en un discurso a pura emoción reivindicó el valor del esfuerzo y la maternidad trabajadora en un discurso cargado de emoción. En la entrega, la conductora de MasterChef Celebrity se impuso en la categoría Labor en conducción femenina y sorprendió al público al hablar de su enfermedad y su deseo de criar a sus hijos en Argentina.

La categoría Labor en conducción femenina reunió a figuras de trayectoria y popularidad: Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa. El anuncio de Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, fue antecedido por instantes de suspenso y ovación. El anuncio de la distinción desató una ovación en el salón, mientras que Wanda se fundió en un abrazo con sus hijas Francesca e Isabella y su madre.

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El llanto de Wanda Nara, abrazada por sus hijas Francesca e Isabella (Premios Martín Fierro, Telefe)
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Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, la acompañó en la mesa del Martín Fierro

Al recibir el galardón, la animadora hizo referencia a su diagnóstico de leucemia y explicó que la elección de seguir viviendo en el país está directamente ligada al deseo de que sus hijos crezcan aquí y a la confianza en el sistema de salud argentino. “Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, afirmó en uno de los pasajes más potentes de su discurso.

La conductora remarcó que, pese al desafío personal que representa la enfermedad, siente orgullo de poder continuar su carrera en la televisión local y agradeció a quienes confiaron en ella en este proceso.

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En el escenario, agradeció a Telefe por confiar en ella y valoró la oportunidad de encabezar un programa central del prime time. “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”.

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El abrazo de Santiago del Moro a Wanda Nara. Luego la flamante ganadora le dedicó afectuosas palabras sobre su apoyo para que conduzca MasterChef Celebrity

Durante su discurso, dedicó palabras a sus colegas nominadas, reconociendo que cada una se destaca en lo suyo y que la terna era “increíble”. Subrayó la importancia del trabajo en equipo y la humildad en el trato cotidiano dentro del canal: “Cuando llego al canal saludo desde la primera a la última persona que está ahí”.

La conductora también dedicó un mensaje especial a las mujeres que comparten el desafío de conciliar la vida profesional y la maternidad: “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”.

Tal como ya había dicho en la alfombra roja en la previa de la gala, recordó que su mamá, presente entre el público, abandonó su propio sueño de ser actriz para dedicarse a la familia, y puso énfasis en el valor de perseguir los propios objetivos: “Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”.

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“Soy una mujer que tiene leucemia y apuesto por el país”: Wanda Nara se emocionó al recibir el Martín Fierro

En la parte final de su intervención, la presentadora agradeció a sus hijos, a su familia, a los amigos y compañeros que la apoyaron desde el comienzo, y a Santiago del Moro por el respaldo brindado en el pase de conducción de MasterChef Celebrity. “Vos también fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho. Apostaste por mí vos también”.

También tuvo palabras para los nuevos dueños de Telefe, a quienes agradeció por su apuesta a la industria nacional: “Gracias a los nuevos dueños del canal también por apostar en el país. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso”.

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