10 alimentos que ayudan a mejorar la digestión

Durante las fiestas, el malestar digestivo suele originarse por la suma de varios factores. El consumo elevado de alimentos grasos y ultraprocesados enlentece el vaciado gástrico y dificulta el proceso digestivo.
A esto se suma la ingesta de grandes volúmenes de comida en poco tiempo, lo que sobrecarga el estómago y favorece la aparición de acidez, reflujo y sensación de pesadez.
El consumo de alcohol y bebidas carbonatadas, así como el abuso de postres y dulces, altera la microbiota intestinal, incrementando el riesgo de hinchazón y malestar.
Además, las cenas tardías y la falta de descanso adecuado afectan negativamente la motilidad intestinal. Comer rápido o en situaciones de estrés también interrumpe la adecuada secreción de enzimas digestivas, dificultando la absorción de nutrientes y favoreciendo la aparición de molestias.
Importancia de elegir alimentos que favorezcan la digestión
Seleccionar alimentos apropiados resulta fundamental para evitar síntomas incómodos y mantener el bienestar digestivo durante las fiestas.
Los expertos en nutrición y salud intestinal coinciden en que priorizar productos ricos en fibra, enzimas naturales y compuestos prebióticos contribuye a una mejor digestión y previene trastornos como el estreñimiento, la acidez o la hinchazón.
De acuerdo con instituciones como la Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Universidad Complutense de Madrid, una dieta que incluya frutas frescas, verduras de hoja verde, legumbres y ciertos fermentados ayuda a regular el tránsito intestinal, fortalece la microbiota y mejora la absorción de nutrientes.
Además, estos alimentos pueden contrarrestar los efectos negativos de las comidas copiosas y el estrés, facilitando una recuperación más rápida del sistema digestivo.
Cuáles son los alimentos que ayudan a mejorar la digestión
1. Proteína magra
Las proteínas magras, como el salmón, los huevos, las legumbres y los frutos secos, resultan ideales para la cena o comidas principales. Su bajo contenido graso favorece una digestión más ligera y eficiente.
Estos alimentos estimulan la acidez estomacal necesaria para descomponer los nutrientes, incrementan el metabolismo y aportan saciedad, ayudando a evitar el exceso de consumo.
2. Jengibre
El jengibre, reconocido por sus propiedades digestivas, mejora la motilidad gastrointestinal y aumenta el flujo de saliva.
Su consumo, ya sea en trozos, rallado o en infusión, facilita la digestión y previene malestares como la hinchazón. Además, contribuye a la relajación del tracto gastrointestinal tras comidas copiosas.
3. Verduras de hoja verde
Espinaca, col rizada y rúcula son ejemplos de verduras de hoja verde que aportan fibra y azúcares específicos que nutren la microbiota intestinal.
Su inclusión en la dieta fomenta la regularidad intestinal y mejora la absorción de nutrientes, preparando al organismo para digerir mejor los alimentos.
4. Infusiones de hierbas
Las infusiones de hierbas, como la menta, el jengibre o la manzanilla, actúan como aliados del sistema digestivo. Tomar una taza después de las comidas ayuda a relajar el tracto digestivo y a reducir molestias, promoviendo una digestión más suave.
5. Refresco probiótico
Estas bebidas, ricas en probióticos y fibra, contribuyen a equilibrar la microbiota y mejorar el tránsito intestinal.
Aunque no sustituyen a los alimentos fibrosos, su consumo como complemento favorece una digestión más eficiente y un intestino saludable.
6. Manzana
La manzana ofrece fibra soluble e insoluble, incluyendo pectina, que regula el tránsito intestinal y funciona como “escoba natural” para limpiar el intestino.
Además, sus antioxidantes protegen las células digestivas y ayudan a prevenir el estreñimiento.
7. Ciruela
Las ciruelas frescas y pasas son eficaces para combatir el estreñimiento gracias a su contenido de fibra y sorbitol.
Favorecen el tránsito intestinal y su consumo habitual se asocia con una mayor regularidad y alivio de molestias crónicas.
8. Papaya
La papaya contiene papaína, una enzima que descompone proteínas y mejora la digestión.
Estudios señalan que ayuda a aliviar síntomas de indigestión y facilita la absorción de nutrientes tras comidas abundantes.
9. Ananá (piña)
El ananá destaca por su bromelina, enzima que facilita la asimilación de proteínas y combate la inflamación digestiva.
Además, su fibra y agua contribuyen a depurar toxinas y prevenir el estreñimiento.
10. Kiwi
Rico en fibra, vitamina C y actinidina, el kiwi favorece el tránsito intestinal y la digestión de proteínas.
Es recomendado para mejorar el paso de los alimentos por el colon y puede integrarse en cualquier momento del día.