Salud

10 alimentos que ayudan a mejorar la digestión

Nutricionistas y organismos internacionales destacan el papel de frutas, verduras y fermentados para regular el tránsito intestinal y contrarrestar los efectos negativos de las comidas copiosas y el estrés festivo

Las comidas copiosas y el
Las comidas copiosas y el estrés festivo enlentecen la digestión y aumentan el riesgo de malestar intestinal durante las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas, el malestar digestivo suele originarse por la suma de varios factores. El consumo elevado de alimentos grasos y ultraprocesados enlentece el vaciado gástrico y dificulta el proceso digestivo.

A esto se suma la ingesta de grandes volúmenes de comida en poco tiempo, lo que sobrecarga el estómago y favorece la aparición de acidez, reflujo y sensación de pesadez.

El consumo de alcohol y bebidas carbonatadas, así como el abuso de postres y dulces, altera la microbiota intestinal, incrementando el riesgo de hinchazón y malestar.

Además, las cenas tardías y la falta de descanso adecuado afectan negativamente la motilidad intestinal. Comer rápido o en situaciones de estrés también interrumpe la adecuada secreción de enzimas digestivas, dificultando la absorción de nutrientes y favoreciendo la aparición de molestias.

Importancia de elegir alimentos que favorezcan la digestión

Seleccionar alimentos apropiados resulta fundamental para evitar síntomas incómodos y mantener el bienestar digestivo durante las fiestas.

Elegir alimentos ricos en fibra,
Elegir alimentos ricos en fibra, enzimas y compuestos prebióticos es clave para prevenir la acidez, hinchazón y el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en nutrición y salud intestinal coinciden en que priorizar productos ricos en fibra, enzimas naturales y compuestos prebióticos contribuye a una mejor digestión y previene trastornos como el estreñimiento, la acidez o la hinchazón.

De acuerdo con instituciones como la Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Universidad Complutense de Madrid, una dieta que incluya frutas frescas, verduras de hoja verde, legumbres y ciertos fermentados ayuda a regular el tránsito intestinal, fortalece la microbiota y mejora la absorción de nutrientes.

Además, estos alimentos pueden contrarrestar los efectos negativos de las comidas copiosas y el estrés, facilitando una recuperación más rápida del sistema digestivo.

Cuáles son los alimentos que ayudan a mejorar la digestión

1. Proteína magra

Las proteínas magras, como el salmón, los huevos, las legumbres y los frutos secos, resultan ideales para la cena o comidas principales. Su bajo contenido graso favorece una digestión más ligera y eficiente.

Salmón, huevos y frutos secos
Salmón, huevos y frutos secos ofrecen una digestión más ligera y aportan saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos estimulan la acidez estomacal necesaria para descomponer los nutrientes, incrementan el metabolismo y aportan saciedad, ayudando a evitar el exceso de consumo.

2. Jengibre

El jengibre, reconocido por sus propiedades digestivas, mejora la motilidad gastrointestinal y aumenta el flujo de saliva.

El jengibre incrementa la motilidad
El jengibre incrementa la motilidad gastrointestinal y contribuye a aliviar la hinchazón tras las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su consumo, ya sea en trozos, rallado o en infusión, facilita la digestión y previene malestares como la hinchazón. Además, contribuye a la relajación del tracto gastrointestinal tras comidas copiosas.

3. Verduras de hoja verde

Espinaca, col rizada y rúcula son ejemplos de verduras de hoja verde que aportan fibra y azúcares específicos que nutren la microbiota intestinal.

Espinaca, rúcula y col rizada
Espinaca, rúcula y col rizada aportan fibra y nutren la microbiota, favoreciendo el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su inclusión en la dieta fomenta la regularidad intestinal y mejora la absorción de nutrientes, preparando al organismo para digerir mejor los alimentos.

4. Infusiones de hierbas

Las infusiones de hierbas, como la menta, el jengibre o la manzanilla, actúan como aliados del sistema digestivo. Tomar una taza después de las comidas ayuda a relajar el tracto digestivo y a reducir molestias, promoviendo una digestión más suave.

Bebidas como la manzanilla o
Bebidas como la manzanilla o la menta ayudan a relajar el tracto digestivo y reducen molestias (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Refresco probiótico

Estas bebidas, ricas en probióticos y fibra, contribuyen a equilibrar la microbiota y mejorar el tránsito intestinal.

El consumo de bebidas fermentadas
El consumo de bebidas fermentadas como kéfir o kombucha aporta probióticos que equilibran la flora intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no sustituyen a los alimentos fibrosos, su consumo como complemento favorece una digestión más eficiente y un intestino saludable.

6. Manzana

La manzana ofrece fibra soluble e insoluble, incluyendo pectina, que regula el tránsito intestinal y funciona como “escoba natural” para limpiar el intestino.

La fibra y los antioxidantes
La fibra y los antioxidantes de la manzana contribuyen a regular el tránsito y prevenir el estreñimiento (Crédito: Freepik)

Además, sus antioxidantes protegen las células digestivas y ayudan a prevenir el estreñimiento.

7. Ciruela

Las ciruelas frescas y pasas son eficaces para combatir el estreñimiento gracias a su contenido de fibra y sorbitol.

Las ciruelas frescas o pasas
Las ciruelas frescas o pasas combaten el estreñimiento gracias a su fibra y sorbitol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Favorecen el tránsito intestinal y su consumo habitual se asocia con una mayor regularidad y alivio de molestias crónicas.

8. Papaya

La papaya contiene papaína, una enzima que descompone proteínas y mejora la digestión.

La papaína presente en la
La papaína presente en la papaya facilita la digestión y mejora la absorción de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios señalan que ayuda a aliviar síntomas de indigestión y facilita la absorción de nutrientes tras comidas abundantes.

9. Ananá (piña)

El ananá destaca por su bromelina, enzima que facilita la asimilación de proteínas y combate la inflamación digestiva.

La bromelina del ananá ayuda
La bromelina del ananá ayuda a digerir proteínas y reduce la inflamación digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su fibra y agua contribuyen a depurar toxinas y prevenir el estreñimiento.

10. Kiwi

Rico en fibra, vitamina C y actinidina, el kiwi favorece el tránsito intestinal y la digestión de proteínas.

El kiwi contiene actinidina y
El kiwi contiene actinidina y fibra, que favorecen el movimiento intestinal y la digestión de proteínas (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

Es recomendado para mejorar el paso de los alimentos por el colon y puede integrarse en cualquier momento del día.

