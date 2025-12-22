El vegetal de hoja verde que protege el corazón, la vista y el cerebro, según especialistas

La fibra soluble e insoluble de la espinaca contribuye al equilibrio del microbioma y facilita el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos que mejor representan una dieta saludable, la espinaca destaca no solo por su color intenso y sabor sutil, sino también por su impresionante concentración de nutrientes. Este vegetal de hoja verde, celebrado tanto en la cocina cotidiana como en recomendaciones médicas, se ha ganado un lugar preferencial en el plato de quienes buscan bienestar integral.

De acuerdo con especialistas de Cleveland Clinic, la ciencia respalda múltiples beneficios por incorporar espinaca con frecuencia en la alimentación diaria, que van mucho más allá de los tópicos clásicos y la colocan en la cima de los vegetales funcionales.

Salud ocular, cardiovascular y antiinflamatoria

Expertos de Cleveland Clinic señala que la espinaca contiene luteína y zeaxantina, dos carotenoides que se acumulan en la retina y protegen los ojos de la luz solar y la luz azul.

Este vegetal también aporta vitamina A, fundamental para mantener una buena visión. Tanto cruda como cocida, la espinaca proporciona una fuente significativa de estos compuestos, y algunos estudios sugieren que el cocinado puede aumentar la disponibilidad de carotenoides.

En el plano cardiovascular, la espinaca es una de las fuentes naturales más ricas en nitratos, que el organismo utiliza para producir óxido nítrico, una molécula clave para favorecer un flujo sanguíneo saludable.

El consumo de espinaca y otros vegetales con alto contenido de nitratos se ha asociado con mejor presión arterial. Además, este vegetal aporta magnesio, folato y potasio —nutrientes esenciales para la producción de óxido nítrico, el mantenimiento del ritmo cardíaco y el equilibrio de sodio— y vitamina K, que ayuda a reducir la acumulación de calcio en las arterias, un factor de riesgo para enfermedades cardíacas.

En cuanto a la reducción del estrés y la inflamación, la espinaca destaca por su riqueza en antioxidantes, flavonoides y fitoquímicos, protectores frente al estrés oxidativo y los radicales libres.

A estos compuestos se suman vitamina C, clorofila, betacaroteno y ácido alfa-lipoico, que contribuyen a disminuir la inflamación crónica. Mantener bajos los niveles de inflamación a largo plazo puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como diabetes, artritis, patologías cardiovasculares y envejecimiento prematuro.

Prevención, salud digestiva y protección cerebral

Aunque la mayor parte de la investigación sobre el potencial anticancerígeno de la espinaca se ha desarrollado en modelos animales o de laboratorio, expertos de Cleveland Clinic indica que ciertos compuestos vegetales han mostrado propiedades prometedoras.

Un estudio sugiere que la espinaca podría mejorar la salud intestinal y reducir el riesgo de cáncer de colon, mientras que los antioxidantes presentes en este vegetal pueden desempeñar un papel en la protección celular frente a daños relacionados con el desarrollo de tumores. Sin embargo, estos efectos necesitan más estudios en humanos para ser confirmados.

Por otro lado, la fibra que aporta la espinaca resulta beneficiosa para el sistema digestivo, ya que incluye fibra insoluble, que añade volumen a las heces, y fibra soluble, que facilita el tránsito intestinal al adquirir una textura gelatinosa.

Especialistas de Cleveland Clinic destaca que esta fibra actúa como prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas del intestino y colaborando en el equilibrio del microbioma.

En cuanto a la protección cerebral y cognitiva, el consumo regular de espinaca puede favorecer la salud del cerebro. Según expertos de Cleveland Clinic, nutrientes como la vitamina K, la luteína y el folato cumplen funciones importantes en el mantenimiento de la función cognitiva.

El folato es esencial para la actividad de los neurotransmisores, y los antioxidantes presentes en la espinaca pueden ayudar a proteger frente a la neuroinflamación. Incluir este vegetal y otras verduras de hoja verde en la dieta podría ralentizar el deterioro cognitivo asociado a la edad y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Apoyo a la condición física y control de peso

La espinaca se caracteriza por su bajo aporte calórico, ausencia de grasas y colesterol, y su contenido en fibra, que contribuye a la sensación de saciedad. Los nitratos presentes en este vegetal favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo de sangre durante el ejercicio.

Esto resulta especialmente útil cuando el cuerpo requiere un mayor suministro de oxígeno y los músculos necesitan utilizar la energía de manera eficiente. La espinaca reúne propiedades que la convierten en un aliado para quienes buscan una alimentación equilibrada y un mejor rendimiento físico, según concluye Cleveland Clinic.