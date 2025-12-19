Por qué aparece el antojo de algo dulce al despertar, según la ciencia

El antojo de azúcar al despertar responde a mecanismos fisiológicos y hábitos consolidados, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas experimentan un intenso antojo de azúcar al comenzar el día, una conducta que, según expertos citados por Verywell Health, tiene origen en factores fisiológicos y hábitos consolidados. Este fenómeno va más allá de una simple preferencia personal y responde a mecanismos internos complejos que explican la fuerte atracción por los desayunos dulces.

Lejos de ser una elección casual, el deseo por azúcar al despertar está influido por el estado metabólico del organismo, el funcionamiento hormonal, la calidad del sueño y la repetición de rutinas alimentarias. La ciencia ha comenzado a estudiar cómo estos elementos interactúan y refuerzan un patrón difícil de modificar.

El impacto del ayuno nocturno en la glucosa y la energía

Uno de los principales detonantes del antojo matutino de azúcar es el bajo nivel de glucosa en sangre tras el ayuno nocturno. Después de varias horas sin ingerir alimentos, el organismo despierta con reservas energéticas reducidas, lo que activa señales intensas de hambre.

De acuerdo con Verywell Health y expertos de Harvard, el cuerpo prioriza fuentes de energía rápida para compensar este déficit, y los alimentos ricos en azúcar o carbohidratos refinados cumplen ese objetivo de manera inmediata. Este mecanismo explica por qué opciones como pan blanco, facturas o cereales azucarados resultan especialmente atractivas al comenzar el día.

Sin embargo, esta respuesta rápida suele generar picos de glucosa seguidos de caídas abruptas, lo que favorece un ciclo de hambre temprana y nuevos antojos pocas horas después del desayuno.

Estrés matutino, cortisol y apetito por lo dulce

El estrés también cumple un rol clave. El ritmo circadiano provoca un aumento natural de cortisol (hormona del estrés) al despertar, una hormona esencial para activar el organismo. No obstante, cuando se suma el estrés psicológico —como preocupaciones laborales o falta de descanso—, los niveles de cortisol pueden elevarse aún más.

Según Verywell Health, este aumento estimula la producción de grelina, conocida como la “hormona del hambre”. La grelina no solo incrementa el apetito general, sino que orienta las elecciones alimentarias hacia productos altamente palatables, en especial los azucarados.

Además, investigaciones citadas por el medio indican que niveles elevados de grelina potencian la liberación de dopamina en el cerebro, reforzando la sensación de placer asociada al consumo de azúcar. Esto convierte al desayuno dulce en una fuente rápida de alivio emocional, más que en una respuesta nutricional equilibrada.

Dormir poco altera las hormonas que regulan el hambre

La falta de sueño es otro factor determinante. Dormir menos de lo necesario altera el equilibrio hormonal y neurológico, con un aumento de la grelina y una disminución de la leptina, la hormona responsable de generar saciedad.

Un estudio de revisión publicado en la revista Nutrition Research Reviews, de la Universidad de Cambridge, analizó cómo la privación de sueño impacta en la regulación del apetito y el metabolismo energético. Los autores concluyeron que dormir poco favorece una mayor preferencia por alimentos ricos en azúcar y carbohidratos refinados, debido a alteraciones hormonales y a cambios en los circuitos cerebrales vinculados a la recompensa.

Una mujer se despierta en medio de la noche, visiblemente perturbada por una pesadilla, reflejando los desafíos del insomnio y el dormir mal. Esta imagen capta la tensión del momento y subraya la importancia del descanso y la salud mental en la calidad del sueño. Resalta también la realidad de trastornos como el sonambulismo en la vida cotidiana.

Según el trabajo, la combinación de cansancio, desequilibrio hormonal y menor control inhibitorio aumenta la probabilidad de buscar alimentos dulces, especialmente en las primeras horas del día, cuando el organismo intenta compensar la falta de descanso con fuentes rápidas de energía.

El rol del cerebro y el refuerzo del hábito

Más allá de los factores biológicos inmediatos, la repetición diaria de desayunos azucarados puede consolidar un patrón difícil de romper. Verywell Health señala que el consumo habitual de azúcar en la mañana activa de forma repetida el sistema de recompensa cerebral.

Este proceso es similar al observado en conductas adictivas: cada ingesta estimula la liberación de dopamina, reforzando el comportamiento y aumentando la expectativa de placer. Con el tiempo, el cerebro aprende a anticipar esa “recompensa” al despertar, intensificando el antojo incluso antes de sentir hambre real.

Galleta de ajedrez, un bizcocho cortado que revela su característico patrón de cuadros en perfecto contraste entre la masa de vainilla y la de chocolate.

Así, el deseo por lo dulce deja de responder únicamente a una necesidad energética y pasa a formar parte de una rutina automática profundamente arraigada. La preferencia por alimentos dulces al despertar obedece tanto a necesidades fisiológicas inmediatas como a la interacción entre hormonas, descanso y aprendizaje cerebral. Con cada repetición del comportamiento, el organismo refuerza la asociación entre la mañana y el azúcar, lo que vuelve más intenso el deseo con el paso del tiempo.

Comprender estos mecanismos permite explicar por qué el antojo matutino de dulces no es una simple cuestión de voluntad, sino el resultado de procesos internos complejos que comienzan mucho antes del primer bocado del día.