Salud

Por qué algunos alimentos salados suben el azúcar rápido

Un grupo de productos con alto contenido de harinas refinadas y almidones puede provocar incrementos rápidos en los niveles de azúcar, incluso en personas sin diabetes, debido a su composición nutricional y su índice glucémico elevado

Alimentos salados con harinas refinadas
Alimentos salados con harinas refinadas y almidones elevan rápidamente la glucosa en sangre, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la alimentación y la glucosa en sangre ha sido objeto de estudios permanentes por parte de la comunidad médica. Según MedlinePlus, ciertos alimentos salados pueden provocar un aumento repentino en los niveles de azúcar en personas sanas y en quienes conviven con diabetes. La interacción entre macronutrientes y el metabolismo glucídico explica este fenómeno, que no siempre se vincula de manera directa solo con alimentos dulces.

¿Por qué puede subir la glucosa rápido después de comer?

Después de consumir alimentos, el cuerpo inicia un proceso de digestión que transforma los nutrientes en energía. La glucosa, principal fuente energética, se absorbe en el intestino delgado y pasa de inmediato al torrente sanguíneo, incrementando los valores medidos en los minutos y horas posteriores a la ingesta. El páncreas libera insulina, hormona encargada de facilitar el ingreso de la glucosa a las células y regular su concentración en sangre.

El índice glucémico alto de
El índice glucémico alto de panes blancos, pizzas y pastas favorece picos de azúcar tras su consumo (Imagen ilustrativa infobae)

De acuerdo con la American Diabetes Association, el tipo de nutriente predominante en la comida condiciona la velocidad de absorción y la magnitud del aumento de glucosa. Los carbohidratos simples, al requerir poca digestión, elevan los niveles de azúcar más rápido que las proteínas y las grasas. Este mecanismo se observa también en alimentos salados con alto contenido de harinas refinadas o almidones, como galletas, snacks y panificados.

Un informe de la Mayo Clinic añade que la velocidad con la que se eleva la glucosa también depende del estado de salud metabólica, la función pancreática y la presencia de resistencia a la insulina, condiciones frecuentes en personas con prediabetes o diabetes tipo 2.

¿Por qué hay alimentos salados que suben el azúcar en sangre?

La percepción común asocia el aumento de azúcar en sangre principalmente con productos dulces. No obstante, Harvard Health Publishing advierte que alimentos salados elaborados con harinas blancas, féculas o azúcares añadidos pueden provocar picos glucémicos similiares a los pastelitos y postres.

Comidas rápidas, rebozados y salsas
Comidas rápidas, rebozados y salsas industriales pueden esconder azúcares añadidos que dificultan el control glucémico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación radica en la composición nutricional y el índice glucémico (IG) de cada alimento. El índice glucémico clasifica los alimentos según la rapidez con la que elevan la glucosa tras su consumo. Entre los alimentos salados, aquellos que contienen almidones refinados como pan blanco, pizzas, pastas y papas fritas presentan un IG alto. Al digerirse, sus cadenas largas de glucosa se descomponen y liberan azúcar en la sangre con rapidez.

Según El País, muchos productos salados de consumo masivo incluyen jarabe de maíz de alta fructosa o mezclas de azúcares simples y complejos, que incrementan aún más el poder hiperglucemiante. Además, ciertos embutidos y comidas procesadas pueden contener aditivos y conservantes con azúcares ocultos.

Snacks salados y bollería industrial
Snacks salados y bollería industrial contienen almidones ultraprocesados que actúan como azúcares simples en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

BBC News Mundo recogió la opinión de John Sievenpiper, especialista en Nutrición de la Universidad de Toronto, quien explicó: “Las etiquetas nutricionales pueden llevar a confusión, porque hay alimentos salados que, al contener almidones ultraprocesados, actúan igual que los postres azucarados sobre la glucosa”.

Cuáles son los alimentos salados que suben el azúcar en sangre

Dentro de los productos de consumo habitual, existen varios tipos de alimentos salados capaces de provocar una elevación rápida de la glucemia. Los nutricionistas de la Clínica Cleveland identifican los siguientes como los más frecuentes en la dieta occidental:

Etiquetas nutricionales confusas dificultan la
Etiquetas nutricionales confusas dificultan la identificación de ingredientes que elevan la glucosa en personas con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Panes blancos y bollería industrial: Elaborados con harinas refinadas y, en ocasiones, azúcares añadidos. El pan blanco tiene un IG alto, lo que incrementa rápidamente la glucosa en sangre tras su consumo.
  • Snacks salados (papas fritas, galletas de arroz y maíz): Ricos en almidón y grasas, estos productos entran en el torrente sanguíneo como azúcares simples por la rapidez de digestión de los almidones ultraprocesados.
  • Pastas elaboradas con harinas blancas: La pasta tradicional posee un IG alto, especialmente si se consume sobrecocida.
  • Comidas rápidas y rebozados (nuggets, empanadas): Suelen contener masas refinadas y azúcares ocultos en aderezos o salsas.
  • Pizza y similares: La base de harina blanca actúa como fuente de glucosa de rápida absorción al igual que las masas usadas en empanadas y tartas saladas.

Según Reuters, el efecto sobre la glucemia de estos alimentos se incrementa en quienes no combinan la ingesta con fibras, grasas saludables o proteínas, nutrientes que enlentecen la absorción glucídica. El informe agrega que los etiquetados confusos o la presencia de ingredientes no declarados dificultan el control de la glucosa para quienes deben realizar una dieta específica.

Existen también productos típicamente considerados salados que contienen cantidades significativas de azúcar, como embutidos, salsas industriales y aderezos procesados, cuyo consumo frecuente puede repercutir en el control metabólico.

La educación alimentaria es clave
La educación alimentaria es clave para reconocer alimentos salados que afectan la glucosa y ajustar la dieta según necesidades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una correcta educación alimentaria permite identificar estos productos y ajustar su consumo según las necesidades individuales”, resumió la American Diabetes Association en una reciente campaña publicada en su sitio web.

Quienes requieren prestar atención a la glucosa deben consultar con especialistas antes de realizar cambios en la dieta, especialmente si existen condiciones médicas que requieran seguimiento de los niveles de azúcar en sangre.

