Panameño es sentenciado a 15 de prisión por el delito de pornografía infantil utilizando una red social

El hombre poseía equipos tecnológicos que contenían Material de Abuso Sexual Infantil. (Policía Nacional)

La estrategia era utilizar una conocida red social para contactar a varios adolescentes a quienes, una vez ganada su confianza, les solicitaba fotografías y videos de carácter íntimo.

Hoy, la justicia lo sentenció: fue condenado a 15 años de prisión, acusado del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil.

Este ciudadano panameño había sido detenido días atrás por la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en las afueras de la ciudad de Panamá.

La Policía Nacional indicó que las diligencias de investigación permitieron la aprehensión de este ciudadano, a quien las autoridades le decomisaron diversos equipos tecnológicos que contenían Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), elementos que fueron incorporados al proceso judicial como parte de las evidencias.

El pasado 20 de mayo, mediante diligencia de allanamiento y registro en un apartamento ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, en la ciudad de Panamá, fue aprehendido otro ciudadano panameño presuntamente vinculado igualmente al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil.

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Panamá ha registrado un incremento en las denuncias por delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación sexual de menores.

Este caso fue alertado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ubicada en la embajada de Estados Unidos en Panamá, luego de recibir una denuncia remitida por la plataforma TikTok al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), en la que se hacía referencia a 10 posibles víctimas menores de edad.

En la diligencia se decomisaron indicios tecnológicos como celulares, laptop, dispositivos de almacenamiento de información y más.

El sujeto, de 29 años de edad, fue trasladado ante las autoridades para los trámites correspondientes.

Durante esta acción operativa también fue conducido para investigación un ciudadano de nacionalidad colombiana que se mantenía en el lugar de los hechos al momento de la diligencia.

El registro policial también da cuenta de una acción judicial realizada junto al Ministerio Público a principios de año, donde en el corregimiento de Ancón aprehendieron a un hombre requerido por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de corrupción de menores y pornografía infantil.

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ARCHIVO -En los primeros meses del año se recibieron 1,980 denuncias por delitos sexuales, frente a 1,892 del año anterior, según el Ministerio Público. Foto: Arne Dedert/dpa

El sujeto de 32 años de edad, de acuerdo con la Policía Nacional, era investigado desde el 2025 cuando fue señalado por supuestos delitos sexuales en perjuicio de una menor, cuando fungía como profesor en un centro educativo.

De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades, se pudo localizar material de abuso sexual infantil en equipos tecnológicos que le habían sido decomisados en diligencias judiciales anteriores.

El hombre fue trasladado para los trámites correspondiente y puesto a órdenes de las instancias judiciales.

En el último año, Panamá ha registrado un incremento significativo en las denuncias por delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación sexual de menores.

Entre enero y abril de 2026, las denuncias por pornografía infantil aumentaron un 117%, pasando de 18 casos en 2025 a 39 en el periodo actual. El mayor registro se presentó en febrero, con 16 denuncias.

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Sede del Ministerio Público en Panamá, entidad que recibe denuncias por explotación sexual de menores y pornografía infantil.

El Ministerio Público informó que en los primeros cuatro meses del año se recibieron 1,980 denuncias por delitos sexuales, frente a 1,892 del año anterior.

En 2025 las autoridades judiciales condenaron a un ciudadano venezolano a 13 años de prisión por difundir y poseer material de abuso sexual infantil.

La investigación determinó que el acusado compartió de manera masiva un video explícito en un grupo de WhatsApp en La Chorrera, al oeste de la ciudad de Panamá.