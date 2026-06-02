Argentina ya conoce qué camisetas utilizará en cada partido de la fase de grupos del Mundial: el dato que disparó la ilusión

La selección utilizará la camiseta negra y azul en el Mundial (REUTERS/Rodrigo Valle)

La selección argentina ya conoce qué camisetas utilizará en los partidos correspondientes al Grupo J del Mundial 2026. El elenco nacional enfrentará en el debut a Argelia, luego se medirá con Austria y cerrará la fase frente a Jordania, partido que presentará una novedad histórica.

Para los dos primeros partidos del grupo, Argentina saldrá a la cancha con la clásica camiseta titular celeste y blanca. El debut ante Argelia se disputará el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora Argentina): en esa ocasión, los pantalones y medias serán azules, y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez vestirá totalmente de naranja.

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El lunes 22 de junio, en el segundo partido frente a Austria -en el Dallas Stadium a las 14.00-, la camiseta titular se repetirá, mientras que Martínez lucirá un conjunto totalmente verde claro.

La alternativa de Argentina en el Mundial 2010, completamente azul (AFP)

Por primera vez en la historia del seleccionado, la Albiceleste estrenará una camiseta negra en un Mundial, cuando enfrente a Jordania el sábado 27 de junio en el Dallas Stadium para cerrar su participación en la fase de grupos.

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La indumentaria alternativa, que lleva detalles en azul y celeste con números y escudo en blanco, incorpora referencias al fileteado porteño -estilo artístico característico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- tanto en la nuca como en el diseño general de la prenda. El conjunto rompe con la tradición histórica del combinado nacional, cuyas casacas alternativas estuvieron dominadas por el azul marino a lo largo de las décadas.

El estreno de la casaca negra ante Jordania completará el ciclo de tres looks distintos para la fase inicial. En ese partido, Dibu Martínez volverá al verde, aunque en una tonalidad más oscura que la del encuentro anterior.

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La secuencia (los dos primeros partidos con la indumentaria titular y el tercero, con la alternativa) es la misma que la del Mundial de Qatar 2022. Y la coincidencia entusiasmó a los cultores de las cábalas.

Antes del debut oficial, el seleccionado disputará dos amistosos de preparación: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas, y el martes 9 frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama.

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De avanzar como líder del Grupo J, la Albiceleste se mediría en dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo H -integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay- el viernes 3 de julio en el Miami Stadium. El camino hipotético incluiría octavos el martes 7 en Atlanta ante segundos de los Grupos D y G, entre los que figuran Estados Unidos, Paraguay y Bélgica; cuartos el sábado 11 en Kansas City con un posible cruce ante Portugal; y semifinales el miércoles 15 en Atlanta frente a Inglaterra o Brasil. La final está programada para el domingo 19 de julio a las 15.00 en Nueva York.

Será la 19ª participación de Argentina en las 23 ediciones de la Copa del Mundo y la 14ª de manera consecutiva, tras haberse ausentado de Francia 1938, Brasil 1950, Suecia 1954 y no haber clasificado a México 1970.

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La base de operaciones del seleccionado es el Compass Minerals National Performance Center, el complejo de entrenamiento del Sporting Kansas City, ubicado a 21 minutos del Hotel Origin, sede de la concentración. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) eligió el predio tras una inspección realizada a comienzos de año.

El centro cuenta con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual, sala de hidroterapia y gimnasio con máquinas Keiser y plataformas de fuerza. Desde allí, La Scaloneta buscará hacerse fuerte y defender el título obtenido en Qatar a finales del 2022.

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