Bukele inaugura el nuevo Hospital Rosales, una apuesta por la salud y la innovación en El Salvador

El presidente Nayib Bukele inauguró el Hospital Rosales en San Salvador, la mayor obra médica pública de El Salvador (Cortesía: Presidencia de El Salvador)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este lunes el nuevo Hospital Rosales, cuya infraestructura y servicios marcan el estándar más alto en la red pública nacional. Dicho evento se realizó en el marco de su séptimo año de Gobierno.

De acuerdo con declaraciones recogidas de su cadena, Bukele resaltó que la apertura del renovado Hospital Rosales posiciona al país como referencia regional en atención médica. El jefe de Estado aseguró que el centro hospitalario “permite a los salvadoreños acceder a tecnología médica de punta sin salir del país”.

El centro cuenta con el servicio de emergencias más grande del país, capaz de atender casos de medicina general, realizar suturas y llevar a cabo cirugías de alta complejidad. El mandatario destacó que “este es el hospital más avanzado de Centroamérica”.

La actualización del hospital, ubicado en San Salvador, integra un edificio nuevo conectado al histórico por una pasarela elevada. Este diseño conjuga tradición y modernidad, y facilita espacios amplios equipados con tecnología de última generación.

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Además, se informó que el piso original fue conservado y restaurado para devolverle su brillo, preservando así la esencia histórica del edificio. Se indicó que la estructura del hospital fue restaurada, manteniendo elementos originales como el mítico reloj, que fue respetado durante el proceso de renovación.

Además, el centro hospitalario cuenta con paneles solares para el ahorro energético y sistemas de tratamiento de aguas, cumpliendo con certificaciones internacionales.

Bukele subrayó que en el hospital, específicamente en los espacios quirúrgicos, todo el equipamiento ha sido completamente renovado, enfatizando que “hasta la última pinza es nueva”, en referencia a la modernización integral de los insumos y herramientas utilizadas en dichas áreas. (Cortesía: Casa Presidencial)

Nuevos quirófanos y cirugía robótica

Bukele destacó que el hospital cuenta con nueve quirófanos equipados para cubrir todas las especialidades médicas, señalando la capacidad del centro para atender una amplia gama de procedimientos.

En relación con los avances tecnológicos del hospital, Bukele señaló la incorporación de cirugía robótica para operaciones complejas, explicando que el cirujano se encuentra en la consola mientras que el equipo quirúrgico robótico ejecuta la intervención.

Además, la oferta médica también se expande: ahora el Hospital Rosales dispone de 47 especialidades, frente a las 32 previas.

El presidente Nayib Bukele destaca la incorporación de dos robots quirúrgicos en el nuevo Hospital Rosales: uno para procedimientos de cirugía general y otro especializado en reemplazos de cadera y rodilla. (Cortesía: Casa Presidencial)

Bukele destaca la importancia de la empatía y la innovación tecnológica

El presidente salvadoreño enfatizó que, aunque el país cuenta con instalaciones de primer nivel, equipamiento de alta tecnología, insumos y medicamentos de calidad, es indispensable que el personal de salud demuestre empatía en la atención a los pacientes.

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Además, el nuevo Rosales incorpora el primer quirófano híbrido de Centroamérica, que permite realizar diagnósticos y procedimientos en un mismo espacio, con tecnología como tomografía, resonancia magnética de 3 Tesla y angiógrafo avanzado. El hospital cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos equipada con soporte hepático artificial y servicios de hemodiálisis interna.

En nefrología, dispone de 140 máquinas de hemodiálisis que atenderán hasta 420 pacientes diarios y 47 camas para diálisis peritoneal. Su laboratorio clínico automatizado puede procesar 2,600 pruebas por hora y recibir hasta 2,000 pacientes al día.

El presidente Bukele enfatizó que, aunque el país cuenta con instalaciones de primer nivel, equipamiento de alta tecnología, insumos y medicamentos de calidad, es indispensable que el personal de salud demuestre empatía en la atención a los pacientes. (Cortesía: Casa Presidencial)

El área de cardiología realiza 25 pruebas de esfuerzo diarias, mientras que urología suma la primera sala pública de urodinamia y un litotriptor de alta gama. En hemato-oncología, el hospital reúne quimioterapia, cuidados paliativos y soporte integral, con capacidad para trasplante de médula ósea.

Entre las innovaciones del hospital, destacan los quirófanos híbridos, equipados con tecnología de imagen avanzada en tiempo real. Esta integración permite realizar diagnóstico y tratamiento en un mismo espacio, lo que reduce los tiempos de respuesta y mejora la precisión de los procedimientos.

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De igual forma, se anunció que, a partir de este 1 de junio, el hospital queda abierto al público con todas sus áreas habilitadas y en pleno funcionamiento.

El proceso de modernización inició en septiembre de 2022 y fue financiado mediante préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los fondos cubrieron el diseño, la construcción y el equipamiento del hospital bajo estándares técnicos y ambientales internacionales.