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“Tenía el billete para arreglarme la jeta y me fui a ver a Messi”: el relato de un hincha argentino antes del Mundial que hizo furor

Seba, integrante del grupo “los sin entradas”, contó su sacrificio para acompañar a la Selección en la gesta en Qatar: “Los dientes pueden esperar”. El fanático dio su testimonio en la puerta de la concentración de la Albiceleste en Estados Unidos

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Después de la gloria en Qatar, la barra itinerante sigue al seleccionado con percusión, trapos y organización comunitaria

La consagración de Messi y la selección argentina en el Mundial de Qatar permanece grabada en la memoria de quienes viajaron miles de kilómetros para vivir la experiencia. Entre quienes no se pierden ningún paso de la Albiceleste, se destaca el grupo autodenominado “sin entradas”, que acompaña con bombos, banderas y una determinación inquebrantable, sorteando obstáculos para alentar a su equipo en cada torneo.

Antes del nuevo desafío mundialista, Seba, uno de los integrantes del grupo, compartió detalles sobre la esencia de este colectivo de hinchas. “Yo tuve la dicha y la gracia de Dios de ir a Qatar. Fui solo a la final. Tenía el billete para arreglarme la jeta y olvidate, me fui a ver a Messi”, relató en diálogo con TyC Sports. Su decisión resume la pasión: “Los dientes pueden esperar, qué sé yo”.

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Los sin entrada hinchas de la Scaloneta
Los “sin entradas” siguen a la Albiceleste en cada escala

Quienes integran el grupo no cuentan con entradas aseguradas. El propio Seba explicó el origen de su nombre: “Siempre nos la rebuscamos. Hay maneras y hay maneras. Por ahí un poco de reventa en la puerta. No nos achicamos, algunos entran, algunos no, y vemos. Como venga, la verdad que no hemos entrado a todos los partidos”. La flexibilidad y el ingenio son marcas registradas de este colectivo, que acepta la incertidumbre como parte del viaje.

A lo largo de los últimos años, los “sin entradas” acompañaron a la selección en las principales conquistas. Estuvieron presentes en la Copa América organizada en territorio argentino, así como en la histórica final del 14 de julio de 2024 en Miami, donde la Albiceleste alcanzó el bicampeonato continental. “Le pegamos toda la vuelta con todos los chicos, los sin entrada, que somos como 16. Ahora vienen los chicos, trajeron bombo de Argentina, trajeron también otros redoblantes, hicimos este trapo, somos un grupo a pulmón y entre todos”, detalló Seba sobre la logística compartida y el sentido de pertenencia.

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El relato de Seba acerca de los preparativos y el transporte utilizado revela la creatividad para sortear limitaciones económicas y materiales. Mostró su moto decorada con stickers de la selección, imágenes de Messi, la atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani en la final de Qatar, los logos de los mundiales y copas ganadas. “Es mi medio de transporte. La Motoneta le puse yo”, explicó, exhibiendo con orgullo el vehículo que se convirtió en símbolo de identidad y devoción.

Los sin entrada hinchas de la Scaloneta
El colectivo de hinchas mantiene el aliento, mientras la selección inicia la puesta a punto con partidos de preparación en Estados Unidos

El grupo no escatima recursos para garantizar la presencia en cada partido, aunque las condiciones no sean las ideales. Una casa rodante, adaptada para viajes largos, funciona como refugio y base de operaciones. “En la copa éramos como seis. Lo ideal es para dos, cuatro, no importa. Yo tengo una cama que la metimos ahí atrás. Ahora está un poco despelotada porque quedaron los trapos y las cosas ahí que he estado organizando un poco ahora para el viaje”, detalló el hincha sobre la organización interna del transporte.

Queda claro que el grupo “sin entradas” representa a una porción significativa del público argentino, para quien “Messi campeón era una sola vez en la vida, gracias a Dios se nos dio”. El sacrificio de postergar necesidades personales, como la salud dental, en pos de alentar a la selección, expone el nivel de entrega de estos seguidores.

La selección argentina encarará un nuevo ciclo mundialista, con el impulso de quienes la acompañan a cualquier destino. Antes del debut en el Mundial, el equipo disputará dos amistosos: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas, con más de 102.000 localidades, y el martes 9 frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, en Alabama.

El debut oficial será el martes 16 de junio, a las 22:00 (hora argentina), frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, el seleccionado enfrentará a Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio, nuevamente en Texas.

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