Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y su experiencia personal durante la semifinal entre Argentina e Italia en Nápoles (Video: La Cocina Rebelde, Eltrece)

Claudia Villafañe compartió una de las anécdotas más emotivas y personales de su vida en Italia durante el Mundial de 1990, un torneo que marcó a fuego la historia del fútbol argentino y su propia biografía familiar. En La Cocina Rebelde (Eltrece), la empresaria y exesposa de Diego Maradona recordó el clima único de aquel torneo, el peso de las emociones y los nervios, y la particular experiencia de vivir, literalmente, en el epicentro de la pasión futbolera.

La charla arrancó cuando, cocinando pasta en el estudio, sonó “Un’estate italiana”, la icónica canción oficial de Italia 90, y la nostalgia de un tiempo en el que la televisión todavía no lo contaba todo. Jimena Monteverde y Coco Carreño se sumaron al clima de recuerdos, y Claudia confesó que, aunque vivía en Nápoles en ese momento, no pudo ir a la cancha para presenciar el mítico partido entre Argentina e Italia por las semifinales. “Estaba viviendo ahí. Claro. Pero no pude ir a la cancha”, contó. ¿El motivo? Diego no quería que ella y las chicas fueran al estadio en un clima tan caldeado y cargado de tensión. “El partido de Argentina-Italia fue en Nápoli. Diego no quería que estuviéramos ahí con todos los italianos. Quería estar tranquilo en el partido, entonces estuve en mi casa”, explicó.

PUBLICIDAD

El clima de tensión y la figura de Diego Maradona marcaron la decisión de Villafañe de no asistir al estadio en el partido crucial

La seguridad era una preocupación real en medio de la efervescencia que despertaba la figura de Maradona en Italia, especialmente en una ciudad como Nápoles, dividida entre el amor a Diego y la lealtad a la selección azzurra. “Abajo de mi casa vivía Ciro Ferrara, que era jugador de la selección italiana y jugaba con Diego en el Nápoli. Nosotros estábamos en el segundo piso, ellos en planta baja”, recordó Claudia.

El relato se volvió aún más gráfico cuando describió cómo vivió la definición por penales: “En los penales me fui al garaje. Dije: ‘Yo los dejo acá, me voy al garaje’ y caminé con los oídos tapados de punta a punta. No quería escuchar los penales. Caminaba y caminaba y como tenía los oídos tapados, no sentía ni mucho grito, que era que Italia ganaba, ni poco, que sería para nosotros. Y siento un ‘Claudia, Claudia, Claudia’, y era Paola, la mujer de Ciro, que me dice: ‘Andá a festejar, que pasó Argentina’”.

PUBLICIDAD

La definición por penales entre Argentina e Italia sumó dramatismo, con Sergio Goycochea como protagonista

La emoción la invadió al recordar ese instante. “Salí corriendo, la abracé a ella y me fui arriba a mi casa. Agarré a las nenas, a mi mamá, a mis primos, todos, y nos fuimos todos a la cancha”. Pero la alegría encontró rápidamente un límite: “El señor que todos los domingos me abría el cancello para entrar con el auto...“, relató, al mover la cabeza de manera negativa hacia ambos lados. ”Yo no pretendía entrar con el auto, pero que me dejara pasar... No, nos dejaron afuera a todos”, relató.

Ni siquiera el hecho de ser la esposa del capitán y figura del equipo le permitió acceder a la tribuna. “Diego no pudo llamar a nadie para que nos dejaran entrar. En ese momento no había celular, para nada. Esperamos que el micro saliera. No los pudimos saludar, nada. Salió el micro de Italia primero. Yo conocía a muchos jugadores porque jugaban en el Nápoli. Entonces, bueno, re tristes. Ellos se iban. Nosotros estábamos una felicidad, allá arriba, otro nivel. Ellos salieron y atrás salió el micro de Argentina y nos saludaron desde las ventanillas del micro. Se iban a Roma, a Trigoria, que era la concentración”.

PUBLICIDAD

A pesar de la emoción del triunfo argentino, Claudia, sus hijas y familiares no lograron ingresar al estadio tras la victoria por penales (Action Images / Sporting Pictures / Nick Kidd)

Además, el contexto social y futbolero de Nápoles fue otro de los puntos centrales de la charla. Al final de la conversación, Claudia recordó cómo la ciudad, históricamente relegada por el resto de Italia, encontró en Maradona y en la selección argentina una forma de revancha y pertenencia: “Los napolitanos hinchaban para nosotros. Porque siempre fueron dejados, como que no pertenecían a Italia, para Italia. Y entonces esa vez se vengaron y dijeron: ‘Ah, ¿no somos italianos? Bueno, entonces vamos a hinchar para Argentina’”, contó.