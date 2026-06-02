El Salvador

El Salvador: Condenan a pandilleros tras asfixiar, abusar y arrojar a una joven en un pozo

El fallo judicial responsabiliza a integrantes de la Mara Salvatrucha por el asesinato de una joven en Chalatenango en 2021

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Imagen animada de una mujer de espaldas con cabello castaño y camiseta negra, rodeada por cuatro figuras masculinas fantasmales y tatuadas en neblina azul.
El Juzgado Especializado de San Salvador condenó a nueve pandilleros de la Mara Salvatrucha por feminicidio agravado en Chalatenango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a nueve miembros de la pandilla Mara Salvatrucha por feminicidio agravado, ocurrido en 2021.

El fallo, difundido este lunes por la cuenta Centros Judiciales, señala que los condenados asfixiaron a la víctima, abusaron sexualmente de ella y arrojaron su cuerpo semidesnudo a un pozo en la zona rural de San Ignacio, Chalatenango.

Según la información oficial, el tribunal encontró culpables a Víctor Manuel Rivera Vásquez, José Ignacio López Vásquez, Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez y Jonathan Antonio Ardón Rivera, así como a los imputados ausentes Óscar Armando Huezo Mena y Geovanni de Jesús Vásquez Chavarría.

Centros Judiciales explicó que todos los sentenciados formaban parte activa de la clica Hollywood, vinculada a la Mara Salvatrucha, dedicada a actividades ilícitas en el sector.

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Una mano de mujer, con los dedos ligeramente curvados, en primer plano y en foco sobre una alfombra marrón. Detrás, el cuerpo de una mujer con ropa oscura aparece desenfocado.
La víctima fue asfixiada, abusada sexualmente y arrojada semidesnuda a un pozo tras ser acusada de colaborar con la Policía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial reveló que Geovanni Vásquez, conocido como alias “Curra” y pareja sentimental de la víctima, la citó telefónicamente el 12 de octubre de 2021 en una vivienda apartada.

La joven acudió al lugar, donde otros pandilleros la esperaban ocultos. Según la información de Centros Judiciales, los agresores la acusaron de colaborar con la Policía y le anunciaron que perdería la vida. En ese contexto, la víctima fue sometida sexualmente antes de ser asesinada por asfixia.

Pruebas presentadas en el juicio permitieron identificar a los responsables

La investigación incluyó la presentación, durante la vista pública, de la bitácora de llamadas del teléfono de Vásquez. El registro demostró que existió contacto directo entre el imputado y la joven el día del crimen. Además, las antenas telefónicas confirmaron su presencia en el lugar y horario en que sucedieron los hechos.

En el juicio se expusieron pruebas testimoniales y periciales que permitieron identificar y vincular a los acusados. Los testigos individualizaron a los agresores por nombre, apellido, alias y función dentro de la estructura criminal. Centros Judiciales detalló que los sentenciados también se dedicaban a la venta de drogas en la zona, lo que servía para financiar sus operaciones delictivas como parte de la Mara Salvatrucha.

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Cuatro de los condenados, incluyendo a Geovanni Vásquez y Óscar Huezo, recibieron sentencias de 51 años por cargos adicionales de asociación delictiva y conspiración. (Cortesía: Centros Judiciales)
Cuatro de los condenados, incluyendo a Geovanni Vásquez y Óscar Huezo, recibieron sentencias de 51 años por cargos adicionales de asociación delictiva y conspiración. (Cortesía: Centros Judiciales)

El tribunal consideró como agravante la situación de vulnerabilidad de la víctima. Los informes forenses confirmaron que la joven fue atacada por varios sujetos y no pudo defenderse. El cuerpo presentaba múltiples lesiones, lo que reforzó la calificación del hecho como feminicidio agravado.

“A través del desfile probatorio, incluyendo pruebas periciales sobre las lesiones que presentaron el cuerpo, el juzgado identificó la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien, al encontrarse en desventaja física, fue atacada y violada por varios agresores hasta quitarle la vida”, según expresa Centros Judiciales.

Por estos delitos, el juzgado impuso una condena de 50 años de prisión a cada uno de los nueve responsables. Además, para Oscar Huezo, Geovanni Vásquez, Víctor Rivera y José López, la sentencia incluyó un año adicional por el delito de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Estos cuatro deberán cumplir 51 años de privación de libertad.

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