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Hezbollah reivindicó ataques contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano tras el anuncio de Trump sobre el fin de las hostilidades

El grupo terrorista informó que lanzó varios ataques contra fuerzas israelíes en el sur libanés durante la noche, incluidos ataques con drones, cohetes, artillería y misiles guiados contra tanques. Las acciones se concentraron en las localidades de Hadatha y Bayada, donde afirmó haber alcanzado al menos cuatro tanques israelíes y posiciones de tropas

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Hezbollah reivindicó ataques contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano tras el anuncio de Trump sobre el fin de las hostilidades (REUTERS)
Hezbollah reivindicó ataques contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano tras el anuncio de Trump sobre el fin de las hostilidades (REUTERS)

Hezbollah reivindicó varios ataques contra objetivos israelíes en el sur del Líbano durante la noche del lunes, pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la organización había aceptado que “todos los disparos cesarán”. Posteriormente, el ejército israelí informó que interceptó dos proyectiles lanzados desde territorio libanés hacia el norte de Israel.

En una serie de comunicados difundidos durante la noche, Hezbollah informó sobre operaciones contra fuerzas israelíes en distintas localidades del sur del Líbano. La organización terrorista señaló que en la localidad de Hadatha sus combatientes atacaron un tanque Merkava mediante un dron y alcanzaron a tropas israelíes con “bombardeos de cohetes y artillería”.

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En otro comunicado, Hezbollah sostuvo que posteriormente atacó dos tanques israelíes adicionales en la misma zona. Asimismo, en una tercera declaración, indicó que sus combatientes atacaron un tanque Merkava en la localidad de Bayada “con un misil guiado”. Según los comunicados citados por la Agencia France-Presse, las acciones ocurrieron después de las 23:00 horas locales.

Las reivindicaciones de Hezbollah se conocieron horas después de una serie de declaraciones realizadas por Trump sobre la situación en el Líbano. A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense informó que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas entrando en Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha dado marcha atrás”, escribió Trump.

Las reivindicaciones de Hezbollah se conocieron horas después de una serie de declaraciones realizadas por Trump sobre la situación en el Líbano (REUTERS)
Las reivindicaciones de Hezbollah se conocieron horas después de una serie de declaraciones realizadas por Trump sobre la situación en el Líbano (REUTERS)

El presidente estadounidense también afirmó que mantuvo contactos indirectos con Hezbollah a través de representantes. “Asimismo, a través de representantes muy bien posicionados, tuve una muy buena conversación con Hezbollah, y acordaron que todos los disparos cesarán”, señaló.

Trump agregó que, según ese entendimiento, “Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”.

Tras esas declaraciones, fuentes militares indicaron que las Fuerzas de Defensa de Israel postergaron una operación prevista contra los suburbios del sur de Beirut. De acuerdo con dos funcionarios israelíes citados por Reuters, el gobierno israelí esperaba la aprobación final de Trump para atacar la zona de Dahiyeh, en el sur de la capital libanesa.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de varios días de operaciones militares israelíes en el Líbano. Durante el fin de semana, las fuerzas israelíes realizaron una incursión en territorio libanés y el lunes Netanyahu ordenó nuevos ataques contra los suburbios del sur de Beirut.

Los acontecimientos coincidieron además con versiones contrapuestas sobre el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La agencia semioficial iraní Tasnim informó que el equipo negociador iraní decidió suspender “las conversaciones y el intercambio de textos a través de mediadores”. Según la publicación, la decisión respondió a la expansión de las operaciones militares israelíes en el Líbano.

Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán delante de una gran valla publicitaria antiestadounidense con un montaje del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el estrecho de Ormuz, el pasado jueves 28 de mayo en la plaza Valiasr de Teherán, Irán (EFE)
Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán delante de una gran valla publicitaria antiestadounidense con un montaje del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el estrecho de Ormuz, el pasado jueves 28 de mayo en la plaza Valiasr de Teherán, Irán (EFE)

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que las operaciones israelíes en el Líbano y Gaza cruzaron “líneas rojas” estratégicas y advirtió sobre posibles respuestas, incluida la apertura de nuevos frentes y medidas relacionadas con rutas marítimas estratégicas.

Consultado por NBC News sobre los reportes de una suspensión de las conversaciones, Trump sostuvo: “Creo que está bien si dejan de hablar”. “Son mejores negociadores que combatientes”, agregó.

El mandatario también afirmó que Estados Unidos no recibió ninguna notificación oficial de Irán sobre una eventual suspensión de los contactos. “No significa que vayamos a ir allí y empezar a lanzar bombas por todas partes. Mantendremos el bloqueo”, expresó.

Más tarde, durante declaraciones a CNBC, Trump volvió a referirse al tema. “No me importa si se terminaron, sinceramente. Realmente no me importa. No podría importarme menos”, afirmó.

Sin embargo, horas después publicó un nuevo mensaje en Truth Social en el que aseguró que los contactos continúan. “Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán”, escribió.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que el alto el fuego alcanzado con Estados Unidos debe aplicarse “en todos los frentes, incluido el Líbano”, y advirtió que Washington e Israel serán responsables de las consecuencias de cualquier incumplimiento.

(Con información de AFP y REUTERS)

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