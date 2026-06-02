República Dominicana impulsa un nuevo acueducto múltiple con sistemas de trasvase para garantizar el suministro de agua potable

Los datos presentados indican que las evaluaciones realizadas reflejan resultados favorables, lo que incentiva la continuidad de los análisis y la incorporación del reservorio al sistema de abastecimiento para múltiples comunidades (Foto cortesía CAASDRD)

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, presentó este lunes en Sánchez Ramírez el proyecto del Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez y el sistema de trasvase hacia Santo Domingo, una obra que, según la Presidencia de República Dominicana y la propia CAASD, busca fortalecer el abastecimiento de agua potable, responder a la creciente demanda en el interior y el Gran Santo Domingo y reforzar la seguridad hídrica para las futuras generaciones.

En la misma jornada, el director de Calidad de las Aguas de la CAASD, José Mateo, informó, que estudios sobre el agua de la presa de Hatillo arrojaron resultados positivos y evidenciaron la alta calidad del recurso. Mateo añadió, según la institución, que el análisis del agua del reservorio continuará.

Suberví explicó que el proyecto fue concebido como una respuesta a la demanda creciente de agua potable en distintas comunidades del país y en el Gran Santo Domingo. También sostuvo que la gestión sostenible del agua figura entre los principales desafíos nacionales y vinculó la obra con el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de ampliar la infraestructura hídrica.

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La consulta pública reunió a autoridades, legisladores y sectores productivos en UTECO

La consulta pública del “Programa Seguridad Hídrica del embalse Hatillo para abastecimiento de agua potable de Sánchez Ramírez y el Gran Santo Domingo” se realizó en el Salón Dr. Jacobo Sánchez José de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. Según la CAASD, participaron la gobernadora provincial Cristiana Rodríguez, los diputados Sadoky Duarte y Manuel Núñez, alcaldes municipales, directores de distritos municipales, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez Francisco Sánchez, líderes comunitarios y representantes de sectores productivos.

La sesión se realizó en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, con la presencia de autoridades provinciales, legisladores y representantes de diversos sectores, quienes examinaron los detalles del programa para abastecimiento de agua (Foto cortesía CAASDRD)

El proyecto presentado en Cotuí contempla, según la Presidencia de República Dominicana, la construcción del Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez junto con el sistema de trasvase hacia Santo Domingo. La iniciativa fue descrita por Suberví como una obra orientada a impulsar el desarrollo regional y a mejorar el acceso a un suministro de agua potable seguro y eficiente para miles de familias.

Durante la actividad, el funcionario defendió el esquema de diálogo con las comunidades. “Aquí no vinimos a imponer, aquí vinimos a aportar; queremos escuchar a cada una de las personas que se sientan laceradas, que no estén de acuerdo y quieran opinar sobre el tema. Aquí no vinimos a hacer daño, sino a buscar bienestar y calidad de vida”, dijo Fellito Suberví, según la CAASD.

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Suberví también afirmó, según la institución, que la obra se ejecutará con apego a las normas ambientales y mediante un proceso de diálogo permanente con las comunidades y los sectores involucrados. En esa misma línea, la CAASD señaló que el desarrollo del proyecto contempla transparencia y participación ciudadana en todas sus etapas.

La CAASD vincula la obra con el desarrollo provincial y el abastecimiento futuro

La respuesta central que planteó la CAASD en la consulta pública fue que el proyecto busca llevar agua potable a Sánchez Ramírez y apoyar el suministro hacia Santo Domingo mediante un trasvase desde el embalse Hatillo.

Según la entidad, esa combinación pretende atender necesidades presentes y futuras de abastecimiento en ambas zonas.

La iniciativa fue expuesta en Sánchez Ramírez, donde se describieron las características del plan para mejorar el suministro de agua potable y fortalecer la seguridad en el acceso al recurso en la región (Foto cortesía CAASDRD)

Suberví vinculó además la obra con el desempeño económico de la provincia. “El agua es desarrollo, el agua es futuro. Ustedes verán, cuando terminemos este acueducto, cómo el desarrollo de esta provincia se va a elevar de una manera sin precedentes”, dijo el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, según la CAASD. La mayoría de los asistentes valoró de forma positiva la iniciativa.

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