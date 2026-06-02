Las perlitas de la primera práctica de Argentina rumbo al Mundial 2026: del gesto de Messi al vendaje del Dibu Martínez

*El equipo argentino rumbo a su primer entrenamiento en Kansas

La selección argentina inició este lunes en Kansas su preparación para el Mundial 2026 con una práctica de baja intensidad. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni administró cargas y observó la evolución de los jugadores tocados antes de los amistosos y del debut del 16 de junio ante Argelia en esa ciudad.

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El plantel llegó poco después de las 18, hora local, al Compass Minerals National Performance Center, el predio que utiliza Sporting Kansas City en la MLS, para la primera práctica sobre césped. Se decidió entrenar por la tarde por las altas temperaturas.

La jornada estuvo marcada por el seguimiento médico a varios futbolistas con molestias físicas. Lionel Messi se entrenó de forma diferenciada por precaución y no fue exigido mientras se recupera de una contractura muscular. El crack rosarino jugará su sexta Copa del Mundo. Al salir del hotel, se lo vio sonriente y con buena impronta para la primera práctica.

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Scaloni sabe que en los amistosos prescindirá de varios jugadores por lesión, aunque los 26 convocados habían arribado el domingo por la tarde a la concentración. El caso más reciente es el de Leandro Paredes, que sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha durante la eliminación de Boca Juniors ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y tiene como objetivo llegar disponible al debut. Para eso, el volante del equipo xeneize lleva a cabo un tratamiento especial.

Emiliano "Dibu" Martínez aparece caminando con un vendaje de color claro en su mano derecha

A esa situación se suma la de Emiliano Martínez, que sufrió una fractura en uno de los dedos de la mano derecha en la previa a la final de la Europa League y llegó a Kansas con un vendaje. Durante el traslado al entrenamiento se lo vio con la mano vendada cuando subía al micro rumbo al centro de prácticas.

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En tanto que Nico Paz arrastra una molestia en la rodilla izquierda después de un fuerte golpe en un partido ante Hellas Verona. Cristian Romero también transita la etapa final de su recuperación.

Julián Álvarez, por su parte, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, en la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, aunque llegaría en condiciones óptimas. La nómina de futbolistas con problemas físicos incluye además a Nicolás González, con un desgarro sufrido a fines de abril en un entrenamiento de Atlético Madrid, y a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos también desgarrados.

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Frente a ese cuadro, el cuerpo técnico reservó alternativas ante posibles bajas: Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía. Incluso, el periodista Diego Monroig (ESPN) informó que el defensor de Rosario Central, Ignacio Ovando (18 años) se iba a sumar a los entrenamientos para los amistosos, ante Honduras e Islandia.

Lionel Scaloni rumbo al primer entrenamiento de la selección argentina en Kansas de cara al Mundial 2026

Kansas será la base del equipo durante toda la Copa del Mundo y, al menos, hasta unos eventuales cuartos de final. Desde allí viajará a las distintas sedes, con escalas previas en Texas y Alabama para los amistosos del sábado 6 ante Honduras en College Station y del martes 9 frente a Islandia en Auburn.

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El viernes el plantel viajará a Texas para afrontar el primer amistoso del sábado. El domingo continuará con los entrenamientos allí y el lunes partirá hacia Alabama para el encuentro del martes 9 ante Islandia.

Ese mismo día el grupo regresará a Kansas para preparar el estreno mundialista del martes 16 de junio con Argelia. El lunes 22, frente a Austria, la actividad se trasladará a Arlington, Texas, con retorno inmediato al búnker de Kansas.

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El sábado 27, ante Jordania, volverá a repetirse ese escenario. El cuerpo técnico evaluará entonces si la delegación toma el chárter esa madrugada o pasa la noche en la sede del partido.