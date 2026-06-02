Deportes

La verdad detrás de las misteriosas cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de la selección de Uruguay: “Es místico”

Los espectadores más atentos detectaron lo que parecía ser una condecoración extra en el emblema de la Celeste en el video de la lista de 26 convocados rumbo al Mundial

Guardar
Google icon

La explicación de la aparición de una estrella nueva

Una quinta estrella encendió el debate en Uruguay a días del Mundial. En el video de presentación de los 26 convocados por Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo 2026, difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), los espectadores más atentos detectaron lo que parecía ser una estrella adicional en el escudo de la camiseta de Brian Rodríguez, un detalle que no tardó en viralizarse y generar especulaciones sobre un posible anuncio velado de la Celeste.

Diego Robino, director del rodaje, salió a aclarar el origen de esa imagen en una charla con el streaming Dopamina. Su explicación fue técnica: se trató de un tracking point, un marcador de postproducción que se coloca sobre las camisetas para que el software pueda reconocer el movimiento de la tela y adherir los gráficos -en este caso, el escudo- con precisión espacial.

PUBLICIDAD

“La realidad es esa, que eso, estas camisetas no tenían nombres. Esa camiseta puesta en postproducción y eso es un tracking point, que es lo que le ponemos a la gente en postproducción para que una camiseta que se mueve en el aire tenga un punto donde la máquina reconoce que tiene que pegarse a ese movimiento”, explicó Robino.

La aparición de cinco estrellas abrió el debate
La aparición de cinco estrellas abrió el debate

El director reconoció que el marcador no fue eliminado en el proceso de edición final. “Cuando ayer empezó a aparecer, yo me vuelvo loco, me vuelvo loco con la gente”, admitió. Aun así, no descartó la lectura poética del accidente visual: antes de dar la explicación técnica, Robino ofreció dos versiones del episodio y dejó abierta la puerta a la interpretación mística que rápidamente se instaló en las redes.

PUBLICIDAD

“Te la vendo de dos maneras: la posta o la poética. La poética, muchachos, esto... Si no nos creemos nosotros, no lo cree nadie”, sostuvo. “Así es milagroso”, agregó sobre la posibilidad de que el elenco uruguayo conquiste una nueva estrella en el certamen ecuménico.

El debate sobre las estrellas en la camiseta celeste no es nuevo. En diciembre de 2025, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, tuvo que desmentir otro rumor: que la FIFA le exigiría a Uruguay reducir de cuatro a dos las estrellas en su indumentaria para el Mundial. “FIFA siempre ha reconocido las cuatro estrellas de Uruguay”, afirmó Alonso en una entrevista con Telemundo emitida por Teledoce, y descartó cualquier presión del organismo rector del fútbol mundial.

El combinado charrúa presentó a los citados para la Copa del Mundo

La discusión sobre cuántas estrellas corresponden tiene raíces históricas. Uruguay ganó las Copas del Mundo de 1930 y 1950, pero la AUF contabiliza también las medallas doradas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como títulos del mundo, certámenes disputados antes de que existiera la Copa del Mundo. Esa interpretación, que la FIFA no impugna pero tampoco avala de manera explícita, es la que sostiene las cuatro estrellas sobre el escudo celeste.

El video de presentación de la lista mundialista, con banda sonora de No Te Va Gustar elegida por más de 900.000 hinchas en una encuesta —donde el 70% se inclinó por el tema “Cielo de un solo color”—, incluyó entre sus protagonistas a personalidades de la cultura y el deporte uruguayo, y cerró con la imagen de Bielsa en bicicleta por un camino de tierra. La Celeste debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en el Grupo H que completan Cabo Verde y España.

Temas Relacionados

selección de UruguayMarcelo BielsaMundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Tenía el billete para arreglarme la jeta y me fui a ver a Messi”: el relato de un hincha argentino antes del Mundial que hizo furor

Seba, integrante del grupo “los sin entradas”, contó su sacrificio para acompañar a la Selección en la gesta en Qatar: “Los dientes pueden esperar”. El fanático dio su testimonio en la puerta de la concentración de la Albiceleste en Estados Unidos

“Tenía el billete para arreglarme la jeta y me fui a ver a Messi”: el relato de un hincha argentino antes del Mundial que hizo furor

Mónaco, el clásico que ganaron Fangio, Reutemann y donde Colapinto buscará seguir sumando puntos en la Fórmula 1

El repaso de todos los argentinos presentes en los Grandes Premios en Montecarlo. La tradicional carrera se celebra desde 1929

Mónaco, el clásico que ganaron Fangio, Reutemann y donde Colapinto buscará seguir sumando puntos en la Fórmula 1

Argentina ya conoce qué camisetas utilizará en cada partido de la fase de grupos del Mundial: el dato que disparó la ilusión

El elenco nacional lucirá la indumentaria titular frente a Argelia y Austria, mientras que empleará la alternativa frente a Jordania

Argentina ya conoce qué camisetas utilizará en cada partido de la fase de grupos del Mundial: el dato que disparó la ilusión

La carta de Ángel Romero tras no ser citado a la selección de Paraguay para el Mundial 2026: “El fútbol es así”

El delantero de Boca Juniors pagó con su ausencia el poco rodaje que tuvo en el Xeneize durante el semestre

La carta de Ángel Romero tras no ser citado a la selección de Paraguay para el Mundial 2026: “El fútbol es así”

“A lo Michael Jackson”: el baile de Aryna Sabalenka en plena pista de Roland Garros que se ganó una ovación

La tenista bielorrusa celebró su victoria por 7-5 y 6-3 sobre Naomi Osaka con unos pasos sobre el polvo de ladrillo

“A lo Michael Jackson”: el baile de Aryna Sabalenka en plena pista de Roland Garros que se ganó una ovación

DEPORTES

“Tenía el billete para arreglarme la jeta y me fui a ver a Messi”: el relato de un hincha argentino antes del Mundial que hizo furor

“Tenía el billete para arreglarme la jeta y me fui a ver a Messi”: el relato de un hincha argentino antes del Mundial que hizo furor

Mónaco, el clásico que ganaron Fangio, Reutemann y donde Colapinto buscará seguir sumando puntos en la Fórmula 1

Argentina ya conoce qué camisetas utilizará en cada partido de la fase de grupos del Mundial: el dato que disparó la ilusión

La carta de Ángel Romero tras no ser citado a la selección de Paraguay para el Mundial 2026: “El fútbol es así”

“A lo Michael Jackson”: el baile de Aryna Sabalenka en plena pista de Roland Garros que se ganó una ovación

TELESHOW

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega

Fiorella Giménez, la exnovia de Cachete Sierra tras su separación: “Transitamos la ruptura en la misma casa”

Las declaraciones de Fede Bal sobre su escandalosa separación de Barbie Vélez: “El tiempo me dio la razón”

Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus graves denuncias cruzadas

INFOBAE AMÉRICA

Panameño es sentenciado a 15 de prisión por el delito de pornografía infantil utilizando una red social

Panameño es sentenciado a 15 de prisión por el delito de pornografía infantil utilizando una red social

El Salvador: Condenan a pandilleros tras asfixiar, abusar y arrojar a una joven en un pozo

República Dominicana impulsa un nuevo acueducto múltiple con sistemas de trasvase para garantizar el suministro de agua potable

Gobierno de Costa Rica refuerza la ofensiva contra el crimen organizado tras la segunda reunión de Fuerza Élite

El jefe del OIEA advirtió que retirar las reservas de uranio enriquecido de Irán requerirá una compleja operación técnica