La verdad detrás de las misteriosas cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de la selección de Uruguay: “Es místico”

La explicación de la aparición de una estrella nueva

Una quinta estrella encendió el debate en Uruguay a días del Mundial. En el video de presentación de los 26 convocados por Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo 2026, difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), los espectadores más atentos detectaron lo que parecía ser una estrella adicional en el escudo de la camiseta de Brian Rodríguez, un detalle que no tardó en viralizarse y generar especulaciones sobre un posible anuncio velado de la Celeste.

Diego Robino, director del rodaje, salió a aclarar el origen de esa imagen en una charla con el streaming Dopamina. Su explicación fue técnica: se trató de un tracking point, un marcador de postproducción que se coloca sobre las camisetas para que el software pueda reconocer el movimiento de la tela y adherir los gráficos -en este caso, el escudo- con precisión espacial.

PUBLICIDAD

“La realidad es esa, que eso, estas camisetas no tenían nombres. Esa camiseta puesta en postproducción y eso es un tracking point, que es lo que le ponemos a la gente en postproducción para que una camiseta que se mueve en el aire tenga un punto donde la máquina reconoce que tiene que pegarse a ese movimiento”, explicó Robino.

La aparición de cinco estrellas abrió el debate

El director reconoció que el marcador no fue eliminado en el proceso de edición final. “Cuando ayer empezó a aparecer, yo me vuelvo loco, me vuelvo loco con la gente”, admitió. Aun así, no descartó la lectura poética del accidente visual: antes de dar la explicación técnica, Robino ofreció dos versiones del episodio y dejó abierta la puerta a la interpretación mística que rápidamente se instaló en las redes.

PUBLICIDAD

“Te la vendo de dos maneras: la posta o la poética. La poética, muchachos, esto... Si no nos creemos nosotros, no lo cree nadie”, sostuvo. “Así es milagroso”, agregó sobre la posibilidad de que el elenco uruguayo conquiste una nueva estrella en el certamen ecuménico.

El debate sobre las estrellas en la camiseta celeste no es nuevo. En diciembre de 2025, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, tuvo que desmentir otro rumor: que la FIFA le exigiría a Uruguay reducir de cuatro a dos las estrellas en su indumentaria para el Mundial. “FIFA siempre ha reconocido las cuatro estrellas de Uruguay”, afirmó Alonso en una entrevista con Telemundo emitida por Teledoce, y descartó cualquier presión del organismo rector del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

El combinado charrúa presentó a los citados para la Copa del Mundo

La discusión sobre cuántas estrellas corresponden tiene raíces históricas. Uruguay ganó las Copas del Mundo de 1930 y 1950, pero la AUF contabiliza también las medallas doradas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como títulos del mundo, certámenes disputados antes de que existiera la Copa del Mundo. Esa interpretación, que la FIFA no impugna pero tampoco avala de manera explícita, es la que sostiene las cuatro estrellas sobre el escudo celeste.

El video de presentación de la lista mundialista, con banda sonora de No Te Va Gustar elegida por más de 900.000 hinchas en una encuesta —donde el 70% se inclinó por el tema “Cielo de un solo color”—, incluyó entre sus protagonistas a personalidades de la cultura y el deporte uruguayo, y cerró con la imagen de Bielsa en bicicleta por un camino de tierra. La Celeste debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en el Grupo H que completan Cabo Verde y España.

PUBLICIDAD