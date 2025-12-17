Salud

Qué es la regla 50-30-20 y cómo puede ayudarte a organizar tus comidas de forma saludable, según expertos

Especialistas en nutrición analizan este método y comparten sus recomendaciones sobre la distribución de proteínas, carbohidratos y grasas en la dieta diaria

Guardar
La regla 50/30/20 distribuye la
La regla 50/30/20 distribuye la dieta diaria en 50% carbohidratos, 30% proteínas y 20% grasas para una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir cómo alimentarse bien puede volverse complicado cuando hay tantas dietas y consejos dando vueltas. Por eso, la regla 50/30/20 se ha vuelto popular: es una manera simple y clara de organizar lo que comes cada día.

Esta fórmula, recomendada por expertos y usada en muchos países, te ayuda a saber cuánta proteína, carbohidrato y grasa debes incluir en tus comidas para sentirte mejor, cuidar tu salud y adoptar hábitos fáciles de mantener.

¿En qué consiste la regla 50/30/20?

La regla 50-30-20, explicada por los expertos de GQ, organiza la ingesta calórica diaria en tres bloques principales: 50% de carbohidratos, 30% de proteínas y 20% de grasas. Esta distribución, citada por GQ a partir de Intuit, parte de la necesidad de satisfacer los requerimientos nutricionales esenciales del organismo y adaptarse con facilidad a diferentes metas personales, como ganar masa muscular, perder peso o simplemente mantener un estilo de vida saludable.

El punto de partida es el cálculo del total de calorías que cada persona debe consumir, el cual varía según factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y los objetivos específicos. Una vez definida esta cifra, se asignan los porcentajes: por ejemplo, si se requieren 2.000 calorías diarias, 1.000 calorías deberán provenir de carbohidratos, 600 de proteínas y 400 de grasas.

Expertos recomiendan la regla 50/30/20
Expertos recomiendan la regla 50/30/20 como método sencillo para calcular la proporción ideal de macronutrientes en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método facilita evitar tanto la deficiencia como el exceso de algún macronutriente, especialmente en el caso de las proteínas, cuyo consumo adecuado es fundamental para la regeneración celular, la preservación muscular y numerosas funciones vitales.

La importancia de la proteína en la dieta

El papel de las proteínas adquiere mayor relevancia a partir de los treinta o cuarenta años, etapa en la que suele iniciarse la sarcopenia, una pérdida progresiva de masa muscular. De acuerdo con los especialistas de GQ, que citan a UCLA Health, la deficiencia proteica puede favorecer la sarcopenia y generar cabello y uñas débiles, fatiga persistente, hambre constante, cambios de humor y dificultades de concentración.

Además, la Cleveland Clinic, referida por la misma fuente, advierte que la falta de proteínas puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de anemia y ralentizar el metabolismo, lo que a menudo provoca un aumento de peso no planificado y reduce la energía diaria.

La fatiga persistente y el
La fatiga persistente y el hambre constante son síntomas asociados a una dieta baja en proteínas (Freepik)

El equilibrio es clave: ni la carencia ni el exceso resultan beneficiosos. Un consumo excesivo puede sobrecargar los riñones y producir un desbalance calórico, mientras que el consumo bajo limita la capacidad del cuerpo para repararse y mantener su masa muscular.

Cómo aplicar la regla 50-30-20 de manera efectiva

Para sacar el máximo provecho de esta regla, los expertos de GQ subrayan la importancia de seleccionar alimentos de calidad para cada grupo de macronutrientes. En el caso de los carbohidratos, recomiendan privilegiar las fuentes menos procesadas, como granos enteros, tubérculos, frutas y verduras frescas. Estas opciones no solo aportan energía, sino también fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Respecto a las grasas, la clave está en priorizar fuentes saludables, como el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado azul, al tiempo que se limitan las grasas trans y saturadas, presentes en alimentos ultraprocesados y fritos. Las grasas saludables son cruciales para la absorción de vitaminas y la protección cardiovascular.

En el apartado de proteínas, aconsejan combinar fuentes animales —huevos, lácteos, carnes magras y pescados— con vegetales —legumbres, tofu, frutos secos y semillas—.

Legumbres, tofu, frutos secos y
Legumbres, tofu, frutos secos y semillas aportan proteínas vegetales clave para una dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diversidad ayuda a cubrir el espectro completo de aminoácidos esenciales y a diversificar la dieta. Ajustar la cantidad de cada fuente y distribuirla a lo largo del día facilita lograr el aporte diario recomendado sin excederse.

No menos importante, se señala la necesidad de complementar la dieta con frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, fundamentales para mantener la salud digestiva y reforzar la sensación de saciedad. El control de las porciones y la atención constante a la calidad de los macronutrientes sustentan una alimentación saludable y sostenida en el tiempo.

Beneficios y consideraciones clave

La regla 50-30-20 no solo ayuda a repartir calorías, sino que promueve una mejor comprensión sobre la importancia de cada alimento. Aplicarla a diario facilita mantener el equilibrio, adaptar la dieta a distintos momentos y elegir mejor para cuidar la salud, el peso y prevenir enfermedades. Su flexibilidad la hace útil para personas de diferentes culturas y estilos de vida.

Más que una fórmula, es un enfoque práctico y sostenible que fomenta una alimentación variada y balanceada, acompañando a cada persona en su objetivo de bienestar, hoy y a largo plazo.

Temas Relacionados

Regla 50/30/20Proteína diariaAlimentación saludableDieta equilibradaSarcopeniaExpertos de GQfatigaAmérica LatinaNutriciónMacronutrientesGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

De la herencia al diagnóstico: cómo los antecedentes familiares pueden anticipar el riesgo de cáncer de próstata

Esta información clave permite a especialistas adaptar revisiones y sugerir evaluaciones específicas. La importancia de optimizar la vigilancia individual y mejorar las opciones de intervención a tiempo frente a posibles problemas de salud masculina, según Cleveland Clinic

De la herencia al diagnóstico:

Una almohada adecuada ayuda a prevenir dolores musculares y trastornos del sueño

Diversos estudios científicos muestran que seleccionar una almohada apropiada favorece el descanso, reduce dolores y contribuye a mantener una alineación saludable de la columna vertebral y el cuello

Una almohada adecuada ayuda a

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Investigaciones recientes analizan el consumo energético del cerebro durante tareas de alta concentración y ponen en contexto cuánto impacta realmente en el balance corporal diario

¿El esfuerzo mental quema calorías?

¿Cuál es la dieta poco conocida que ayuda a reducir el colesterol y protege el corazón?

Un metaanálisis y un estudio de seguimiento a largo plazo recomiendan prestar atención a combinaciones y hábitos respaldados por estudios recientes. Cómo adoptar cambios sostenibles y beneficiosos sin recurrir a soluciones extremas

¿Cuál es la dieta poco

Los 8 alimentos que recomiendan los especialistas para potenciar el colágeno y prevenir lesiones

Incorporar estos ingredientes en la rutina diaria puede marcar la diferencia, aseguran especialistas y publicaciones científicas recientes. Qué tener en cuenta, según expertos consultados por Sportlife

Los 8 alimentos que recomiendan
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

¿El esfuerzo mental quema calorías?

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Dos libros argentinos fueron elegidos entre los mejores del año por The New Yorker

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó un segundo proceso que buscaba su destitución del cargo

El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro