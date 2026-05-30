Valeria Mazza celebró los 27 años de su hijo Balthazar con una reunión familiar en Madrid y un brindis con su propio vino

Valeria Mazza celebró el cumpleaños número 27 de Balthazar Gravier, su hijo mayor, en España, con la presencia de familiares y amigos.

Balthazar Gravier celebró su cumpleaños 27 en Madrid con un almuerzo al aire libre, rodeado de familiares y amigos cercanos. Sus padres, la ex modelo y conductora Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, viajaron desde Argentina para acompañarlo. Los hermanos, Tiziano, Benicio y Taína participaron con saludos en redes sociales, que reflejaron el apoyo y la cercanía familiar. Durante la comida, Mazza compartió imágenes repasando la vida de Balthazar, desde que era pequeño hasta hoy, y lo felicitó públicamente en su cuenta de Instagram por su nuevo año de vida: “”Celebrando los 27 años de Balthazar 🎉🥂🎈🎂 que los cumplas muy feliz Balthu!!!!"

El perfil de Balthazar Gravier en Madrid

Balthazar Gravier, el cumpleañero, es el mayor de los cuatro hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Tras graduarse como ingeniero industrial, se mudó a Madrid, donde comenzó su proyecto empresarial en el sector inmobiliario.

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El joven mantiene un perfil discreto y una menor exposición mediática que el de sus padres, enfocándose en su desarrollo académico y profesional. Esta dedicación lo distingue dentro de la familia, cuyas celebraciones se caracterizan por la autenticidad y la privacidad.

Balthazar Graviery su madre, Valeria Mazza

Una de las fotos familiares que subió Valeria Mazza por los 27 años de Balthazar Gravier, que aparece a la derecha

Balthazar Gravier en una foto de su infancia

Un vínculo familiar que no conoce de distancias

La sorpresa del almuerzo familiar fue que brindaron con un vino blanco propio de la marca Finca Valeria, el emprendimiento vitivinícola que Valeria Mazza lanzó hace pocas semanas.

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La dinámica familiar permanece sólida, sin que la distancia geográfica afecte el vínculo. Las imágenes que Valeria Mazza publicó muestran recuerdos de vacaciones, momentos compartidos y escenas recientes del núcleo Gravier-Mazza.

Balthazar Gravier, entre su papá Alejandro y su mamá Valeria, en su cumpleaños número 8

Balthazar Gravier y Valeria Mazza, en un verano esteño

Los últimos logros de los hermanos Gravier Mazza

Todos los hermanos Gravier han estado en el foco mediático estos últimos meses. Entre los hechos recientes del entorno familiar, destaca que Tiziano Gravier logró el mayor objetivo deportivo de su carrera al debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo en 2026. Allí, su madre comentó: “Lo hemos vivido con mucha felicidad, con mucho orgullo, porque como tú dices, para cualquier deportista el sueño olímpico es lo máximo, así que bueno, el ver cumplir sus sueños es muy bonito””.

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Por otro lado, Benicio Gravier consolidó su proyección en la moda internacional tras desfilar para Armani en la Semana de la Moda de Milán. Infobae remarcó que Benicio integró uno de los eventos más destacados de la temporada, reforzando así su perfil emergente en la industria. En esa ocasión, Gravier desfiló luciendo un conjunto compuesto por chaqueta gris con detalles en piel, pantalón recto, camisa de jean azul y una boina a juego, complementado con un bolso de gamuza verde oliva. Este vestuario reflejó la inspiración de la colección en el universo británico de Peaky Blinders.

Valeria Mazzay Alejandro Gravier con sus 4 hijos (de izquierda a derecha): Benicio, Tiziano, Balthazar y Taína

La menor, Taína Gravier, cumplió recientemente dieciocho años y presentó públicamente a su primer novio, Joaquín, universitario de diecinueve años. El joven cursa la carrera de Administración de Empresas y tiene una trayectoria ligada al deporte desde la infancia. Además, Taína debutó como cantante en España al subir al escenario de un show en Marbella, donde fue presentada por artistas reconocidos del universo Erreway. Durante el espectáculo, se escuchó la invitación: “Tenemos una amiga Feli, querido, que tiene una voz mágica. Que venga al escenario, por favor Taina Gravier”.

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La familia Gravier-Mazza se distingue por celebrar los logros personales y las ocasiones especiales en un entorno privado y genuino, priorizando el acompañamiento mutuo sin recurrir a la exposición mediática que caracteriza a otros personajes del espectáculo.

La reciente celebración en Madrid de los veintisiete años de Balthazar Gravier reafirmó el valor que la familia otorga al reencuentro, el apoyo y la cercanía constante, más allá de la distancia y los compromisos individuales.

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