Los 6 hábitos recomendados por Harvard para cuidar la juventud facial

El envejecimiento facial es un proceso natural que modifica tanto la superficie de la piel como las estructuras internas del rostro, pero existen alternativas científicamente respaldadas para prevenir o tratar sus efectos, según Harvard Health.

Con el tiempo, la frente se ensancha por el retroceso de la línea del cabello, las orejas pueden alargarse por el crecimiento del cartílago y la punta de la nariz tiende a descender debido al debilitamiento de los tejidos de soporte.

La distribución de la grasa facial también se transforma: mientras en la juventud la grasa se reparte de manera uniforme y contribuye a un aspecto terso, con la edad pierde volumen y desciende, lo que provoca hundimiento de facciones y flacidez.

Paralelamente, la parte inferior del rostro acumula grasa y esto favorece la aparición de papada y el desdibujamiento del contorno mandibular. Las arrugas aparecen, tanto las profundas —llamadas líneas de expresión, derivadas de la acción muscular reiterada— como las más finas, relacionadas con la exposición solar, el tabaquismo y la degeneración natural de la piel.

Uno a uno: los 6 hábitos que permiten un rostro joven

Usar protector solar diariamente con un SPF mínimo de 30 (protegiendo frente a rayos UVA y UVB) Evitar la exposición excesiva al sol (incluyendo el uso de sombreros de ala ancha) Evitar el tabaco Mantener una hidratación adecuada Utilizar cremas hidratantes y productos con retinoides prescritos para reducir arrugas y manchas solares Recurrir a exfoliantes y procurar una limpieza facial regular para eliminar células muertas y mejorar la textura de la piel

Factores que aceleran el envejecimiento facial

Según Harvard Health, además del paso del tiempo y la genética, diversos factores externos pueden acelerar el envejecimiento facial. La exposición solar destaca como la principal causa de deterioro cutáneo, ya que los rayos UVA y UVB dañan las fibras responsables de mantener la piel firme y elástica.

El tabaco, por su parte, favorece la aparición de arrugas finas y disminuye la firmeza cutánea. Asimismo, la pérdida progresiva de colágeno y elastina reduce la capacidad de la piel para mantenerse tersa y flexible.

Para contrarrestar estos efectos, la protección solar es fundamental. Harvard Health resalta que “proteger el rostro del sol es la mejor forma de mantenerlo joven”. Se aconseja el uso diario de protector solar con un factor de protección (SPF) de al menos 30, que cubra tanto los rayos UVA como los UVB, junto con el uso de sombreros de ala ancha para incrementar la protección.

Además, adoptar hábitos como evitar el tabaco y mantener una hidratación adecuada resulta clave para preservar la calidad de la piel y retrasar la aparición de signos de envejecimiento

Alternativas no quirúrgicas para tratar el envejecimiento facial

Entre las alternativas no quirúrgicas para mejorar el aspecto facial figuran las cremas hidratantes, que suavizan la piel seca y atenúan temporalmente las arrugas, así como los exfoliantes, que eliminan células muertas y mejoran la textura cutánea.

Harvard Health señala que existen “varias cremas de prescripción que han demostrado reducir las arrugas y las llamadas manchas solares”, productos que suelen contener retinoides, derivados de la vitamina A, capaces de estimular la producción de colágeno y modificar la pigmentación de la piel.

Las inyecciones de toxina botulínica (Botox) se emplean para tratar líneas de expresión en la frente y entrecejo, ya que inmovilizan parcialmente los músculos responsables de estas arrugas. Los rellenos dérmicos, especialmente el ácido hialurónico, permiten corregir pliegues y líneas por pérdida de colágeno y grasa, en zonas como los pliegues nasolabiales y las líneas de marioneta.

Este método ofrece resultados que pueden durar hasta seis meses y requiere aplicaciones periódicas para mantener el efecto. Los tratamientos con láser eliminan pigmentaciones, tratan capilares rotos y logran un rejuvenecimiento global; algunos láseres actúan en la superficie, otros en profundidad para estimular colágeno. El tiempo de recuperación varía, pero suele extenderse por varios días o semanas.

Las diferencias entre tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos radican en el coste, la duración y los resultados. Los métodos no invasivos suelen implicar gastos a largo plazo por la necesidad de repeticiones, mientras que el lifting facial brinda efectos más duraderos a cambio de una inversión considerable y una recuperación más prolongada.

Harvard Health subraya la importancia de evaluar todos estos aspectos antes de optar por una intervención y recuerda que las transformaciones faciales reflejan la historia personal de cada individuo, y aceptar la propia imagen puede ser una manera valiosa de reconocer las experiencias y vivencias acumuladas a lo largo del tiempo.