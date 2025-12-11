Recuperar el sueño perdido es imposible: cuál es el método que recomienda Harvard para combatir el insomnio

La rutina matutina y la exposición a la luz solar ayudan a restablecer el ritmo circadiano tras cambios de horario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir profundamente y despertar lleno de energía puede parecer un sueño lejano tras tan solo una noche de insomnio, un vuelo nocturno o una temporada de cambios. Sin embargo, el verdadero secreto de un descanso reparador está en nuestro reloj biológico interno.

Investigaciones recientes —incluyendo trabajos de Harvard Health citados en la revista Women’s Health— revelan que pequeñas variaciones en nuestros hábitos diarios pueden tener un impacto inesperado en la calidad de nuestro sueño y en el bienestar integral.

El delicado ritmo del cuerpo

El organismo se guía por el llamado ritmo circadiano, que dicta nuestros periodos de sueño y vigilia. Factores como la luz solar, la temperatura ambiental y los hábitos cotidianos sincronizan este ciclo natural. Cualquier alteración —ya sea una noche en vela, un viaje o cambios estacionales— puede romper ese equilibrio y afectar tanto el sueño como el estado de ánimo y la energía diaria.

El ritmo circadiano regula el sueño y la energía diaria, y su alteración afecta la salud física y mental

Especialistas citados por Women’s Health subrayan que incluso modificaciones mínimas pueden desestabilizar el descanso y, en consecuencia, la salud física y mental. “Hasta los periodos cortos de desincronización afectan la capacidad para dormir y la vitalidad diurna”, advierte la Dra. Holliday-Bell, quien insiste en que la regularidad es vital para volver a sentirse bien.

Rutinas, luz y bienestar

La forma más efectiva de recuperar el equilibrio es prestar atención a las primeras horas del día. Despertar sin precipitación, evitar sumergirse de inmediato en tareas o notificaciones, y dedicar al menos unos minutos a estirarse, abrir persianas o incluso meditar ayuda a estabilizar la energía y facilitar la vuelta a un ciclo saludable. “Las rutinas matinales suelen estar entre los factores más subestimados del sueño reparador”, afirma la Dra. Holliday-Bell.

La exposición a la luz natural en la primera hora tras despertarse es especialmente relevante: exponerse a la luz solar dentro de los primeros 60 minutos le envía al cuerpo una señal inequívoca de que es momento de estar alerta, contribuyendo a regular el ritmo circadiano y a optimizar el descanso nocturno, según la especialista.

La exposición a la luz natural en la primera hora del día optimiza el descanso nocturno y la vitalidad diurna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación internacional que analizó datos de 88.461 adultos— descubrió un vínculo entre el sueño irregular y el riesgo de hasta 172 enfermedades, por encima de la simple cantidad de horas dormidas. El estudio constató que mantener horarios constantes resulta crucial para la salud mental y metabólica a largo plazo, reforzando la importancia de la estabilidad en los hábitos y la exposición diaria a la luz.

Tecnología y recomendaciones para un descanso óptimo

La tecnología puede ser una aliada si se utiliza con criterio, facilitando la creación de un entorno propicio para el descanso mediante opciones como luces suaves, meditaciones guiadas y sonidos relajantes.

Para mejorar la calidad del sueño, los especialistas recomiendan tomar siestas breves y estratégicas, de menos de 30 minutos, y evitar que sean demasiado tarde. Establecer una rutina nocturna relajante, con luces atenuadas, sin pantallas brillantes y en un ambiente fresco, oscuro y silencioso también favorece el descanso.

Evitar cenas pesadas, cafeína y alcohol antes de dormir mejora la calidad del sueño y facilita la adaptación a nuevos horarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia en los horarios para acostarse y levantarse, incluso durante fines de semana o viajes, ayuda a mantener el ritmo natural del cuerpo. Es poco efectivo intentar “recuperar” el sueño en días libres; la regularidad es la clave. Además, evitar cenas pesadas, cafeína y alcohol antes de dormir mejora la calidad del sueño.

Exponerse diariamente a la luz solar refuerza la sincronización circadiana y previene alteraciones tras cambios de horario. Ante viajes o cambios de huso horario, anticiparse ajustando el horario de sueño y buscar la luz adecuada puede facilitar la adaptación, mientras que incorporar objetos familiares como una almohada o antifaz ofrece mayor comodidad en ambientes nuevos.

La constancia en los horarios y la preparación ante los imprevistos son esenciales para preservar una rutina de sueño saludable. Adoptar medidas prácticas —desde rutinas matinales hasta ajustes tecnológicos— permite mantener el equilibrio interno y disfrutar de un descanso profundamente restaurador, sin importar las variaciones de agenda o entorno.