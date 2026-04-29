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Hallaron en Roma un manuscrito de 1.200 años de antigüedad con el poema más antiguo de la lengua inglesa

Especialistas en literatura medieval del Trinity College de Dublín localizaron la tercera versión más temprana del Himno de Caedmon, durante el proceso de digitalización de los fondos de la institución italiana, datado entre el 800 y el 830

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La localización de un documento milenario en Italia proporciona a los investigadores acceso a un testimonio histórico poco conocido sobre la poesía anglosajona (Fotografía: Trinity College de Dublín.)
La localización de un documento milenario en Italia proporciona a los investigadores acceso a un testimonio histórico poco conocido sobre la poesía anglosajona (Fotografía: Trinity College de Dublín.)

Descubrieron un manuscrito del siglo IX, con 1.200 años de antigüedad, que contiene el Himno de Caedmon, el poema más antiguo conocido en lengua inglesa, durante el proceso de digitalización de fondos de la Biblioteca Nacional Central de Roma. Académicos del Trinity College de Dublín localizaron la tercera versión más antigua del poema. El hallazgo ofrece una versión inédita en inglés antiguo y pone en valor el impacto de las colecciones digitales y el intercambio académico internacional.

El hallazgo del manuscrito en Roma

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, el manuscrito, datado entre los años 800 y 830 d.C., fue localizado por Elisabetta Magnanti y Mark Faulkner, especialistas en literatura medieval. La copia de Roma destaca porque presenta el texto en inglés antiguo en el cuerpo principal, no solo en los márgenes o añadidos, como ocurre en las copias conservadas en Cambridge y San Petersburgo.

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“Cuando lo vimos, nos miramos y dije: ‘Nadie sabe de esto’”, relató Magnanti sobre el descubrimiento, tras revisar catálogos y comprobar la ausencia de mención previa al manuscrito, lo que confirmó la trascendencia del hallazgo.

Es importante señalar que el manuscrito, escrito por un monje del norte de Italia, refleja el creciente prestigio del inglés antiguo en el siglo IX. Según Faulkner, “los lectores habrían notado la ausencia del poema, y por eso se incluyó” en el cuerpo principal del texto.

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Características únicas del manuscrito

Página de un manuscrito antiguo con texto caligráfico en tinta marrón sobre papel amarillento, mostrando una sección de un himno. Borde oscuro a la izquierda
La recuperación de un antiguo documento por especialistas en literatura medieval apunta a la importancia de los procesos modernos de preservación (Fotografía: Trinity College de Dublín.)

En este sentido, la versión romana presenta una característica inusual: cada palabra está separada por un punto, lo que evidencia que el espaciado entre palabras era aún una innovación reciente. Este detalle, según Faulkner, “muestra cómo el texto comenzaba a asemejarse a la presentación del inglés que conocemos hoy en día”.

De este modo, los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista académica Early Medieval England and its Neighbours de Cambridge University Press. El avance fue posible gracias a la colaboración con la Biblioteca Nacional Central de Roma, institución que está digitalizando millones de documentos históricos.

El valor histórico y literario del Himno de Caedmon

El Himno de Caedmon es considerado el poema más antiguo en inglés conservado. Según la tradición recogida por Beda el Venerable, Caedmon era un pastor analfabeto en la abadía de Whitby, en Yorkshire, quien recibió inspiración divina para componer versos sobre la creación. Beda tradujo el poema al latín en su Historia eclesiástica del pueblo inglés, pero omitió la versión original en inglés antiguo.

Vista panorámica del Teatro Romano de Mérida con sus gradas semicirculares de piedra, el escenario con columnas y estatuas, y personas caminando bajo un cielo azul claro
La investigación internacional identifica en Roma la tercera versión más antigua del Himno de Caedmon

Un siglo más tarde, un monje de la abadía de Nonantola, en el norte de Italia, incluyó la versión en inglés antiguo en un manuscrito, lo que demuestra el valor otorgado a la poesía inglesa en la Europa medieval. Existen al menos 160 copias de la historia de Beda, pero esta versión romana resulta única por su estructura y contexto de escritura.

Digitalización y acceso a nuevos hallazgos

Por otra parte, el acceso al manuscrito fue posible tras una solicitud de Magnanti a la Biblioteca Nacional Central de Roma, que localizó, digitalizó y remitió las páginas relevantes a los investigadores. “Este descubrimiento es una prueba del poder de las bibliotecas para facilitar nuevas investigaciones mediante la digitalización de sus colecciones y su disponibilidad gratuita en línea”, afirmó Magnanti.

Andrea Cappa, responsable del departamento de manuscritos de la biblioteca, subrayó que el proceso de digitalización permitirá acceder a más de 40 millones de imágenes, abriendo oportunidades para nuevos avances académicos. Desde la abadía de Nonantola, el sacerdote italiano Riccardo Fangarezzi valoró el hallazgo como “un rayo de luz” en tiempos difíciles, destacando la importancia de la cooperación intelectual en el continente.

Por su parte, el poeta Paul Muldoon tradujo el Himno de Caedmon al inglés contemporáneo y los versos iniciales expresan el espíritu de alabanza y creación que inspiró la obra original: “Ahora debemos alabar hasta los cielos al Guardián del reino celestial, al Poder del Medidor, todo lo que tiene en mente, la obra del Padre de Gloria, de toda clase de maravillas.”

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