Cómo potenciar la luz natural en tus ambientes sin necesidad de reformas

La optimización lumínica puede lograrse sin recurrir a cambios estructurales invasivos

La luz tiene que ser
La luz tiene que ser concebida como una materia prima emocional, esa es la manera en que se ha redefinido la manera de abordar la iluminación natural

El deseo por maximizar la luz en espacios poco luminosos lleva a implementar ciertas estrategias que van mucho más allá de la simple elección de lámparas. El objetivo es aprovechar tanto la luz natural como la artificial, utilizando recursos decorativos y técnicos para multiplicar la luminosidad y mejorar la funcionalidad y el bienestar en el hogar.

Infobae Deco te cuenta en esta nota cómo los detalles más sencillos pueden transformar radicalmente la atmósfera de un espacio, especialmente cuando se trata de combatir la oscuridad en el hogar.

1- Pisos ultra claros

Uno de los consejos más efectivos consiste en pintar el suelo de blanco o revestir el piso con porcelanatos claros. Esta solución no solo renueva superficies deterioradas, los suelos pintados de blanco reflejan la luz y la llevan a todos los rincones del espacio. Esta técnica, demuestra cómo el color del pavimento puede influir decisivamente en la percepción de amplitud y claridad.

Suelos claros reflejan la luz
Suelos claros reflejan la luz y amplían visualmente los espacios interiores

2- Un colchón de luz

La elección de alfombras claras o multicolores también contribuye a iluminar el ambiente.

Las alfombras coloridas o con patrones tienen la capacidad tanto de atraer la atención como de crear una distracción, lo que permite definir áreas específicas y aportar vitalidad sin restar luminosidad.

Las alfombras claras o multicolores
Las alfombras claras o multicolores aportan vitalidad y luminosidad a las habitaciones oscuras

3- Ventanas desnudas

En cuanto a los textiles, prescindir de cortinas pesadas y oscuras es una buena opción.

En su lugar, optar por tejidos bien ligeros que decoren sin obstaculizar el paso de la luz. Esta decisión, potencia la entrada de luz natural y evita que los textiles absorban la claridad disponible.

Sustituir cortinas pesadas por tejidos
Sustituir cortinas pesadas por tejidos ligeros favorece el paso de la luz natural

4- Obras como puntos focales

El arte también desempeña un papel relevante. incorporar obras llamativas y bien iluminadas.

En espacios con paredes oscuras, las piezas de gran formato y la iluminación dirigida se convierten en focos de atención que elevan el ánimo y la luminosidad.

Soluciones creativas y técnicas sencillas
Soluciones creativas y técnicas sencillas permiten maximizar la entrada de luz natural y artificial, optimizando cada rincón

5 - Reflejar la luz disponible

La utilización de espejos representa otra táctica fundamental. Reflejar una pared completa o colocar un espejo decorativo frente a las ventanas duplica la cantidad de luz solar en la habitación.

Epigrafe: la luz natural, cuando no se puede crear, se dirige, eso implica una manipulación sutil de los reflejos y la difusión, sin recurrir a soluciones invasivas.

El uso estratégico de espejos
El uso estratégico de espejos duplica la cantidad de luz solar en los espacios

6- Madera clara

La elección de suelos de madera clara resulta especialmente eficaz en hogares que requieren un aporte extra de luz. Un suelo claro, en contraste con paredes coloridas, puede ayudar a empujar las paredes y hacer que el espacio parezca más grande.

El uso de madera clara
El uso de madera clara es capaz de engañar al ojo para que la luz destaque en un espacio más oscuro

7- Paleta muteada

La paleta de colores elegida para paredes y techos influye directamente en la percepción de claridad. Schuster aconseja evitar tonos oscuros en habitaciones con poca luz y optar por colores claros o neutros.

Si las paredes ya son neutras, pintar el techo en un tono aún más claro ayuda a que la luz rebote y se distribuya mejor, como ocurrió en un apartamento de 40 metros cuadrados decorado con estilo nórdico.

El mobiliario, lejos de ser
El mobiliario, lejos de ser un elemento accesorio, se integra en la estrategia lumínica

Estas recomendaciones, demuestran que la combinación de recursos técnicos, elecciones cromáticas y detalles decorativos permite transformar cualquier habitación oscura en un espacio luminoso y acogedor.

Fotos: Unsplash

