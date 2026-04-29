El Salvador incrementa número de atletas clasificados para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Federación Salvadoreña de Ciclismo suma dos plazas para El Salvador, una femenina y una masculina, en ciclismo de ruta para los Juegos Centroamericanos./ (Federación Salvadoreña de Ciclismo)

El Salvador continúa ampliando su delegación de atletas clasificados para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras una serie de anuncios recientes realizados por el Comité Olímpico de El Salvador (COES).

Según informó el propio COES a través de sus canales oficiales, la representación nacional ha sumado nuevas plazas en deportes como bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, tiro con arco y triatlón, consolidando el objetivo de superar su rendimiento respecto a la edición anterior.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las publicaciones del COES, El Salvador aseguró seis cupos en bádminton —tres femeninos y tres masculinos—, lo que representa uno de los avances más destacados de la temporada clasificatoria. “Felicitamos a la Federación Salvadoreña de Bádminton por sumar más atletas a la delegación nacional”, informó el Comité a través de su perfil en la red social X, acompañado de una imagen alusiva al evento regional.

En boxeo, el Team ESA logró tres plazas adicionales: dos para la rama femenina y una en la masculina. Esta clasificación fue celebrada también por el COES, que reconoció el papel de la Federación Salvadoreña de Boxeo en la ampliación de la plantilla de deportistas salvadoreños que competirán en la cita regional. A estas clasificaciones se suman dos plazas en ciclismo de ruta, una femenina y una masculina, como resultado de los recientes logros de la Federación Salvadoreña de Ciclismo.

PUBLICIDAD

El Salvador amplía su delegación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con nuevas plazas en ciclismo, según anunció el COE./ (Comité Olímpico de El Salvador)

Recientemente, Diario El Mundo publicó que los equipos de tiro con arco aseguraron su clasificación directa en las modalidades de arco compuesto y recurvo, tanto femeninas como masculinas. Esta es la primera vez desde la implementación del sistema de clasificación —excluyendo la edición de 2023 en la que El Salvador fue anfitrión— que la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco logra incluir a sus cuatro equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En triatlón, la delegación salvadoreña sumó una plaza femenina, lo que refuerza la presencia de atletas nacionales en disciplinas de fondo. El Comité Olímpico remarcó que el objetivo es “superar el rendimiento alcanzado en la edición de San Salvador 2023”, cuando el país fue sede y obtuvo una de sus mejores actuaciones históricas en el certamen.

PUBLICIDAD

La edición de Santo Domingo 2026 se llevará a cabo entre el 24 de julio y el 8 de agosto en la capital de la República Dominicana. Según información recopilada de fuentes internacionales como DR1 y el sitio oficial del evento, se espera la participación de aproximadamente 6,200 deportistas provenientes de 37 países, en un programa que marca el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El presidente dominicano Luis Abinader destacó que la organización avanza conforme a lo previsto y que las sedes principales, como el Estadio Olímpico Félix Sánchez y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, han recibido mejoras para cumplir estándares internacionales.

PUBLICIDAD

Diferentes instalaciones deportivas de República Dominicana han sido mejoradas para albergar la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. /(Foto: jcc2026.org)

Las autoridades del evento confirmaron que la mayoría de las instalaciones deportivas ya están listas o en fase final de preparación. El Comité Organizador, presidido por José Monegro, implementa capacitaciones para técnicos y voluntarios, con más de 2,800 personas inscritas en el programa de voluntariado y cerca de mil ya formadas para operar durante los Juegos. Además, el evento contará con la colaboración del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y la ONU para reforzar la movilidad y la seguridad vial durante la cita deportiva.

El programa deportivo incluirá disciplinas tradicionales y la incorporación de nuevas modalidades como los deportes electrónicos y el skateboarding, así como el regreso del squash. El encendido de la antorcha oficial se realizó en Teotihuacán, México, y la flama recorrerá todas las provincias dominicanas hasta la inauguración en Santo Domingo.

PUBLICIDAD

El Comité Olímpico de El Salvador mantiene su meta de aumentar la cantidad de atletas clasificados en los próximos meses, impulsando la preparación y el respaldo institucional a las federaciones deportivas nacionales, según Diario El Mundo. Las nuevas plazas en bádminton, boxeo, ciclismo, tiro con arco y triatlón refuerzan la apuesta por una representación nacional sólida y diversa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.