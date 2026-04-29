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Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano

En un posteo, ella aludió a la ruptura, luego de veinte años de relación

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Díptico con una mujer sonriendo con cabello oscuro y top negro a la izquierda, y un hombre con cabello gris y sudadera blanca a la derecha
Una mujer con cabello oscuro y un hombre con sudadera deportiva posan en un díptico, alimentando las especulaciones sobre una nueva relación.

Pablo Lescano y Cecilia Calafell pusieron fin a una relación de más de veinte años, una noticia que impactó de lleno en los seguidores de la música tropical argentina y en el entorno del líder de Damas Gratis.

La ruptura fue confirmada tras semanas de especulaciones, cuando Calafell decidió manifestar públicamente su presente a través de un mensaje en redes sociales que marcó el cierre de una etapa personal y familiar.

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En respuesta a una pregunta directa de una seguidora en su cuenta de Instagram, Cecilia Calafell confirmó la separación en términos definitivos.

Un posteo reciente de Cecilia, oficiba de alguna manera del blanqueo de la ruptura:

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“Hay momentos que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo. Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser. Hay momentos donde nuestra propia existencia nos pide cambio, los hijos crecen y vuelan y quedas vos solita con tus luces y tus sombras. Amo haber sido mamá joven y experimentar lo mejor que me dio la vida, dos hijos hermosos que amo y me acompañarán eternamente y con 44 años poder replantear mi vida. Trabajar en mi, en mis prejuicios y mi rigidez que fue tan útil para esa estructura familiar pero hoy ya no la necesito. La vida es una, y ser feliz es una desicion. Hoy me permito fluir”

Captura de pantalla: mujer en ropa deportiva posando para una selfie en un gimnasio con equipo y un texto de publicación de redes sociales
El posteo en Instagram de Calafell, blanqueando la ruptura (o casi)
Mujer con top deportivo negro y shorts se sienta en un cajón de gimnasio, tomando una selfie con su teléfono en un gimnasio con cintas de correr
Cecilia, en un alto en el gimnasio
Tres hombres posan frente a un gran mural. El mural presenta a Diego Maradona sosteniendo un trofeo, otros futbolistas argentinos y nombres escritos. Los hombres sonríen
Pablo Lescano, entre los campeones del mundo de México '86, el Gringo Giusti y el Checho Batista, posan frente a un mural evocativo; la foto la posteó Cecilia Calafell

Ante el interrogante sobre si se había separado de Pablo Lescano, respondió con un escueto pero contundente “sí”, poniendo fin a una de las parejas más estables del circuito musical popular y dejando en evidencia el desgaste de una relación que, según palabras previas de la periodista Fernanda Iglesias estuvo atravesada por episodios de infidelidad.

La pareja, que comparte dos hijos y más de dos décadas de historia en común, finalizó su vínculo tras atravesar una crisis prolongada
La pareja, que comparte dos hijos y más de dos décadas de historia en común, finalizó su vínculo tras atravesar una crisis prolongada

La pareja, que comparte dos hijos y más de dos décadas de historia en común, finalizó su vínculo tras atravesar una crisis prolongada. Sin declaración oficial por parte del músico, fue Calafell quien asumió la decisión de romper el silencio y abordar su presente personal a través de un texto íntimo publicado en redes. En ese mensaje, la expareja de Lescano escribió: “Hay momentos en que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo”, en una reflexión que alude al cierre de una etapa vital.

El proceso introspectivo de Cecilia Calafell y la repercusión pública

Pablo Lescano
El músico en su estudio

Luego de la confirmación en redes, Calafell profundizó en el proceso personal que vive actualmente. En sus palabras, destacó: “Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser”. Este tipo de expresiones resonaron con fuerza entre sus seguidores, que interpretaron el mensaje como el testimonio de una transformación personal después de dos décadas compartidas con el referente de la cumbia villera.

Pablo y Romina Lescano juntos en el escenario
Pablito Lescano con su característico teclado/"guitarra"

La separación, confirmada por la propia Cecilia Calafell al medio Infobae, expone un cambio radical en su vida. La propia Calafell compartió: “Los hijos crecen y vuelan, y quedás vos solita con tus luces y tus sombras”, señalando un momento de replanteos personales. Confirmó así el impacto emocional y familiar que representa el fin de la convivencia y subrayó su nueva etapa: “Hoy puedo replantear mi vida, trabajar en mí, en mis prejuicios y en mi rigidez, que fue tan útil para esa estructura familiar, pero hoy ya no la necesito”.

Una ruptura tras dos décadas

La ruptura de Pablo Lescano y Cecilia Calafell implica el cierre de una de las historias personales más largas del ambiente musical argentino. Según allegados a la intimidad de la pareja, la relación finalizó tras un proceso de crisis y distancia prolongada, aún sin reconocimiento oficial de parte del cantante.

En su reflexión, la madre de los hijos de Lescano, actualmente con 44 años, manifestó: “Amo haber sido mamá joven y experimentar lo mejor que me dio la vida: dos hijos hermosos que amo y me acompañarán eternamente”. Estas palabras resumieron tanto el espíritu con que transitó los años en pareja como la decisión de comenzar una nueva etapa, ahora en soledad pero con un sentido de gratitud por lo vivido.

La exesposa del referente de Damas Gratis concluyó su mensaje con una afirmación que funcionó como manifiesto personal para esta nueva etapa: “La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir”. Así, Calafell se posiciona públicamente frente a la ruptura y confirma que el final de la relación marital abre un proceso de reconstrucción individual, que ella misma elige asumir bajo el signo de la introspección y la búsqueda de bienestar.

Pablo Lescano
Carpincho cumbiero...

El anuncio de Cecilia Calafell cierra formalmente un capítulo de más de veinte años y establece las bases de su proyecto personal, marcando un hito en la vida privada de dos figuras conocidas del panorama musical nacional.

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