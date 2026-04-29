El Banco Central compró más de USD 6.900 millones en el año y roza el 70% de la meta fijada para todo 2026

El BCRA encadenó 77 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 77 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, producto de sus intervenciones y de acuerdos con empresas privadas y organismos del sector público. Este miércoles, con el dólar mayorista a la baja, la entidad sumó USD 76 millones a sus arcas, y el total de 2026 supera los 6.900 millones de dólares.

Desde la entrada en vigor del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló compras por USD 6.948 millones, casi el 70% de la meta anual. Solo en abril, el volumen adquirido llegó a 2.562 millones de dólares. Las tres primeras jornadas hábiles de esta semana, sin embargo, mostraron un ritmo más pausado: el promedio diario cayó de USD 149 millones —registrado la semana anterior— a poco más de 60 millones de dólares.

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El organismo ya cubrió el 69% del objetivo anual de compras, aunque los pagos de deuda del Tesoro —parte de ellos fondeados con divisas del propio Central— frenaron el crecimiento neto de las reservas internacionales.

Para sostener el volumen de compras, el BCRA optó por expandir la base monetaria sin recurrir a instrumentos de absorción de liquidez. En paralelo, el Tesoro salió a colocar deuda en pesos para retirar el exceso de circulante y evitar que la mayor liquidez se traslade al tipo de cambio o a los precios.

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Las proyecciones oficiales sitúan el saldo neto de compras de 2026 en un rango de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de divisas y a la evolución de la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, identificó ambas variables como las claves del resultado final del año.

Bajaron las reservas

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.211 millones, con una caída diaria de USD 210 millones. Desde el Banco Central atribuyeron el descenso a la variación en la valuación de los activos del stock por unos USD 100 millones y el resto a los movimientos de divisas propios de fin de mes. A principios de mayo, parte de esa caída se recuperará.

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El pico de la gestión actual se alcanzó en febrero, cuando las reservas llegaron a USD 46.905 millones, el valor más alto desde 2018. La baja posterior refleja los vencimientos de deuda en moneda extranjera y el impacto de la volatilidad global sobre activos como el oro y los bonos soberanos.

Más allá del aporte del agro, el comportamiento de la deuda corporativa privada será un factor de peso en el flujo de divisas de los próximos meses. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas colocaron obligaciones negociables en el exterior por cerca de USD 10.000 millones, parte de los cuales ya se liquidó en el mercado local con efecto estabilizador sobre el tipo de cambio.

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En un encuentro con inversores en Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, precisó que entre octubre de 2025 y abril de 2026 las compañías emitieron títulos por USD 9.900 millones, de los cuales USD 6.800 millones ya se canalizaron al mercado financiero local. Los USD 3.200 millones restantes aún no se liquidaron y podrían sumar oferta de divisas en el corto plazo.

Durante una exposición en Expo EFI en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, Bausili destacó que “el BCRA lleva comprado 6.900 millones de dólares en lo que va del año, adelantándose significativamente a las expectativas del mercado”.

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“Esto nos permite avanzar en el desarme de las restricciones cambiarias: en línea con lo que anunciamos en abril de 2025, las empresas extranjeras ya distribuyeron dividendos por más de 1.300 millones de dólares en lo que va del año. Es la primera vez en seis años que esto es posible. Relajamos también restricciones para inversores de portafolio, pero mantenemos un sesgo prudencial buscando evitar los movimientos de capital de corto plazo”, aseguró.