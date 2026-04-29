Ecuador anunció la construcción de una nueva megacárcel

Imagen de referencia. Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (c), observando una maqueta de una cárcel este viernes, en Santa Elena (Ecuador). EFE/ Presidencia de Ecuador

Ecuador construirá una nueva prisión de gran escala cuya ubicación se mantiene en reserva y que, según las proyecciones oficiales, será aproximadamente diez veces más grande que la Cárcel del Encuentro, uno de los centros penitenciarios más recientes del país. El proyecto, anunciado en el contexto de la política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, tendría un plazo estimado de ejecución de 18 meses y busca convertirse en un eje central de la reconfiguración del sistema carcelario ecuatoriano.

Aunque las autoridades no han revelado la ubicación exacta del nuevo complejo, la decisión de mantenerla en secreto responde, según fuentes oficiales, a razones de seguridad nacional. La reserva apunta a evitar posibles filtraciones o sabotajes por parte de estructuras criminales que han demostrado capacidad de operación incluso desde centros penitenciarios. Este enfoque también busca prevenir presiones sociales o políticas en las zonas donde eventualmente se emplazaría la infraestructura.

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El tamaño proyectado de la nueva prisión marcaría un hito en la región. Mientras la Cárcel del Encuentro tiene una capacidad cercana a 800 personas privadas de libertad, la nueva instalación podría albergar hasta 15.000 internos, de acuerdo con estimaciones difundidas en el marco del proyecto. Esto la convertiría en una de las cárceles más grandes de América Latina y en el principal nodo del sistema penitenciario ecuatoriano.

El ministro del Interior, John Reimberg. REUTERS/Karen Toro

La iniciativa se enmarca en una respuesta estatal a la crisis estructural que atraviesan las cárceles del país desde hace varios años. Ecuador ha registrado episodios reiterados de violencia intracarcelaria, con masacres que han dejado cientos de muertos y han evidenciado el control de pabellones por parte de organizaciones criminales. A esto se suma el hacinamiento y la limitada capacidad de rehabilitación social del sistema.

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Frente a este escenario, el gobierno ha impulsado una estrategia de endurecimiento que combina el control militar de las cárceles, la clasificación más estricta de los reclusos y la construcción de infraestructura de alta seguridad. El modelo toma referencias de experiencias internacionales que priorizan el aislamiento de cabecillas y la restricción de comunicaciones como mecanismos para debilitar el mando criminal desde prisión.

El nuevo centro penitenciario formaría parte de esa lógica. Se prevé que opere como una cárcel de máxima o incluso supermáxima seguridad, con sistemas tecnológicos avanzados, control estricto de accesos y una organización interna diseñada para evitar la interacción entre estructuras delictivas rivales. Además, versiones preliminares, recogidas en medios locales, indican que el complejo incluiría servicios integrados como atención médica y logística interna, lo que permitiría un funcionamiento más autónomo respecto de otras instalaciones del país.

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Sin embargo, la magnitud del proyecto también ha generado cuestionamientos entre especialistas en política penitenciaria y derechos humanos. Una de las principales preocupaciones es que la concentración de un número tan elevado de internos en un solo espacio podría derivar en problemas de gobernabilidad si no se acompaña de una gestión adecuada. También se advierte sobre el riesgo de que el énfasis en el control y el aislamiento reduzca aún más las posibilidades de rehabilitación.

Otro punto de debate es la falta de información pública sobre el proyecto. La reserva sobre la ubicación y los detalles técnicos limita el escrutinio ciudadano y de organismos de control, en un contexto en el que el sistema penitenciario ha sido históricamente cuestionado por su opacidad y debilidad institucional.

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El plan de construcción de esta megacárcel también se articula con la intención de reorganizar el mapa penitenciario nacional. En paralelo, el Gobierno ha evaluado el cierre o la transformación de centros considerados obsoletos o inseguros, con el objetivo de concentrar a la población penitenciaria en instalaciones más controladas y modernas.

La apuesta por grandes complejos de alta seguridad refleja la transición del Ecuador hacia un modelo centrado en el control territorial del sistema penitenciario y en la contención de estructuras delictivas de alto impacto.

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