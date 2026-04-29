Juan Manuel Cerúndolo debutó con triunfo en el Challenger 175 de Cagliari

Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo en el Challenger de Cagliari (Crédito Prensa Argentina Open)

Mientras se disputa el Masters 1000 de Madrid sobre polvo de ladrillo, esta semana se pusieron en marcha dos torneos ATP Challenger 175, los de mayor categoría, en Aix-en-Provence (Francia) y Cagliari (Italia), donde varios jugadores que quedaron eliminados en el certamen español optaron por buscar rodaje competitivo de cara a los compromisos que restan en la antesala de Roland Garros.

Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el puesto 67 del ranking mundial, tras despedirse en la segunda ronda en la Caja Mágica frente al italoargentino Luciano Darderi (22°), decidió junto a su equipo disputar el Challenger de Cagliari. En su debut afrontó un exigente compromiso ante el local Federico Cina (205°), quien había recibido una invitación para ingresar al cuadro principal.

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El menor de los Cerúndolo logró revertir el encuentro luego de ceder el primer set en un ajustado 7-6(8). Lejos de resignarse, el porteño sostuvo la intensidad y trabajó cada punto con la convicción de que, si lograba imponer su juego y responder desde lo físico, podía dar vuelta la historia. Así lo hizo: se quedó con el segundo parcial por 6-4 y, en el tercero, le alcanzó con un quiebre en el cuarto game para encaminarse al triunfo por 6-3, tras dos horas y 41 minutos de competencia.

En la siguiente ronda se medirá ante otro tenista italiano Matteo Arnaldi (103°), viene de superar a su compatriota Federico Arnaboldi (441°), proveniente de la clasificación, por 6-7(3), 6-4 y 6-2.

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Mariano Navone (45°), campeón esta temporada del Challenger 175 de Cap Cana, disputado sobre cemento, y dueño de su primer título en el ATP Tour sobre la arcilla de Bucarest, parte como primer preclasificado en Cagliari, certamen que conquistó en 2024. El bonaerense iniciará su camino directamente en los octavos de final, instancia en la que enfrentará al romano Matteo Berrettini (92°), quien viene de superar al estadounidense Patrick Kypson (90°) por 6-4, 6-7(5) y 7-6(5).

Román Burruchaga (59°), cuarto preclasificado, se medirá en los octavos de final ante el italiano Andrea Pellegrino (130°), quien accedió a esta instancia tras vencer al griego Stefanos Sakellaridis (214°) por 2-6, 6-4 y 6-4.

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Derrota de Comesaña

Francisco Comesaña atraviesa una temporada irregular que lo llevó a salir del Top 100 y ubicarse actualmente en el puesto 105 del ranking mundial. En el Challenger de Aix-en-Provence, logró un necesario triunfo ante el peruano Ignacio Buse (58°), quien en 2016 había ingresado por primera vez en su carrera al lote de los cien mejores. El marplatense se impuso por 7-6(4) y 6-3.

Cabe destacar que, desde el ATP 250 de Santiago, disputado en febrero pasado, el jugador de Mar del Plata no conseguía una victoria en cuadros principales ni de ATP Tour ni de torneos Challenger.

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Challenger 175

Andy Murray con el trofeo del Challenger de Aix-en-Provence (OpenduPayAix)

A partir de la temporada 2023 se incorporaron al calendario los torneos ATP Challenger 175, la categoría más alta dentro del circuito en cuanto a distribución de puntos y premios económicos. Estos certámenes se disputan durante la segunda semana de los Masters 1000 de Indian Wells, Madrid y Roma, y funcionan como una alternativa competitiva para aquellos jugadores que quedan eliminados en las primeras rondas de esos torneos.

Uno de los primeros grandes nombres en sumarse a la categoría fue Andy Murray en 2023. El escocés eligió el Challenger de Aix-en-Provence para recuperar ritmo de competencia tras caer en la primera ronda de los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid. El ex número 1 del mundo apostó por el certamen francés como trampolín hacia Roland Garros.

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La decisión le dio resultados inmediatos: Murray ganó los cinco partidos que disputó y se quedó con el título. En su recorrido sobresalieron dos triunfos de peso, el del debut ante el local Gael Monfils y el de la final frente al estadounidense Tommy Paul.