Gluten y celiaquía: señales, diagnósticos y riesgos de eliminar esta proteína sin indicación médica

Detrás de este nutriente frecuente en la dieta, hay síntomas y advertencias que pueden pasar inadvertidas. La importancia de conocer su efecto en el organismo y por qué limitar su consumo genera debate entre profesionales y pacientes, según Mayo Clinic

El gluten es una proteína
El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y algunas variedades de avena (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gluten es una proteína presente en alimentos elaborados con trigo, cebada, centeno y avena, aunque esta última no cuenta con este nutriente en su versión pura, los expertos aseguran que puede contaminarse de forma muy sencilla.

En ese sentido, las en personas con enfermedad celíaca, el consumo de gluten desencadena una reacción inmunológica que daña el intestino delgado y dificulta la absorción de nutrientes esenciales, lo que puede provocar problemas de salud a corto y largo plazo.

En ese sentido, los expertos de Mayo Clinic advierten que eliminar el gluten por cuenta propia, sin estudios clínicos ni consulta médica, puede dificultar el diagnóstico de la enfermedad celíaca y generar deficiencias nutricionales. Por lo que recomiendan confirmar la afección mediante pruebas específicas antes de realizar cambios en la alimentación para evitar errores y complicaciones a largo plazo. ¿Qué tener en cuenta?

Dónde se encuentra el gluten y qué es la enfermedad celíaca

El gluten está presente en
El gluten está presente en alimentos cotidianos como pan, pasta, galletas, pasteles y masas para pizza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gluten se encuentra en una amplia variedad de productos de consumo diario, como pan, pasta, galletas, pasteles y masas para pizza. Esta proteína está presente en todos los alimentos que contienen trigo, cebada, centeno y algunas variedades de avena, como ya se dijo. Por el contrario, los productos elaborados con harina de maíz o arroz no contienen gluten y son seguros para quienes padecen enfermedad celíaca, de acuerdo con Mayo Clinic.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico reacciona de manera anómala ante la presencia de gluten. Cuando una persona con esta condición consume alimentos con esta proteína, su organismo responde como si se tratara de un agente invasor, similar a un virus o una bacteria. Esta reacción provoca inflamación y daño en la mucosa del intestino delgado, según explica Mayo Clinic.

Daño intestinal y malabsorción de nutrientes

El daño causado por la enfermedad celíaca afecta principalmente a las vellosidades intestinales, pequeñas proyecciones en la superficie interna del intestino delgado cuya función es absorber los nutrientes de los alimentos.

Mayo Clinic compara el aspecto normal de estas vellosidades con la textura de una alfombra de felpa, mientras que en personas con enfermedad celíaca, la superficie intestinal se asemeja más a un piso de baldosas, perdiendo su capacidad de absorción.

La enfermedad celíaca puede causar
La enfermedad celíaca puede causar síntomas digestivos como diarrea, dolor abdominal, hinchazón y náuseas en personas afectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, grasas, proteínas, vitaminas y minerales no se absorben adecuadamente y se eliminan a través de las heces, lo que puede conducir a malnutrición y afectar órganos como el cerebro, los nervios, los huesos y el hígado.

Síntomas y manifestaciones de la enfermedad celíaca

La enfermedad celíaca puede presentarse de formas muy variadas. Algunas personas experimentan síntomas digestivos clásicos, como diarrea, dolor abdominal, hinchazón, náuseas, pérdida de peso y exceso de gases.

Otras pueden no presentar síntomas evidentes durante años, o bien manifestar signos extradigestivos, como fatiga, anemia, alteraciones en la piel, retraso en el crecimiento infantil, dolor articular, calambres musculares, úlceras bucales, trastornos óseos y dentales, infertilidad, hormigueo en las piernas o cambios de comportamiento como irritabilidad o depresión.

Mayo Clinic señala que, en ocasiones, la enfermedad se manifiesta tras situaciones de estrés físico o emocional, infecciones, cirugías o el embarazo. Además, existe una afección cutánea asociada, la dermatitis herpetiforme, caracterizada por la aparición de erupciones intensamente pruriginosas, especialmente en los antebrazos y codos, que afecta a la mayoría de quienes la padecen junto con la enfermedad celíaca.

Diagnóstico y pruebas recomendadas

El diagnóstico de la enfermedad
El diagnóstico de la enfermedad celíaca combina análisis de sangre y pruebas clínicas especializadas para mayor precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de la enfermedad celíaca requiere una combinación de pruebas clínicas y de laboratorio. Mayo Clinic indica que, en primer lugar, se pueden solicitar análisis de sangre para detectar niveles elevados de anticuerpos específicos, como los anticuerpos contra la transglutaminasa tisular y autoanticuerpos, que reflejan una reacción inmunológica al gluten.

Si los resultados y los síntomas sugieren la presencia de la enfermedad, el siguiente paso suele ser una biopsia intestinal. Este procedimiento consiste en extraer una pequeña muestra de tejido del intestino delgado mediante un endoscopio, para examinarla bajo el microscopio y confirmar el daño en las vellosidades. Es fundamental realizar estas pruebas antes de eliminar el gluten de la dieta, ya que su exclusión previa puede alterar los resultados y dificultar el diagnóstico.

Importancia de la dieta sin gluten y advertencias sobre la autoexclusión

La única forma efectiva de controlar la enfermedad celíaca es seguir una dieta estricta sin gluten, lo que permite la recuperación de las vellosidades intestinales y la mejora de la absorción de nutrientes. Mayo Clinic advierte que no se debe iniciar una dieta libre de gluten sin la debida confirmación médica, ya que esto puede enmascarar la enfermedad y complicar su detección. Además, la eliminación innecesaria del gluten puede llevar a deficiencias nutricionales y no está recomendada para personas sin diagnóstico de enfermedad celíaca.

El diagnóstico adecuado y el manejo profesional de la enfermedad celíaca son esenciales para preservar la salud y la calidad de vida. Con el tratamiento correcto y la orientación médica apropiada, las personas con esta condición pueden llevar una vida plena y saludable, según concluye Mayo Clinic.

