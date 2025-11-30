Frutos secos: cuál es la cantidad diaria que realmente beneficia al corazón y al metabolismo

La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda consumir entre 25 y 30 gramos diarios de frutos secos para mejorar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir frutos secos en la alimentación diaria puede transformar la salud de manera notable, según la Escuela de Salud Pública de Harvard. Estos alimentos, reconocidos como una fuente concentrada de nutrientes esenciales, ofrecen protección para el corazón, el cerebro y el bienestar general.

No solo aportan grasas saludables, proteínas y fibra, sino que también contienen vitaminas, minerales y antioxidantes relevantes para procesos esenciales como la regulación del colesterol, el control del apetito y el fortalecimiento de las defensas del organismo.

Para obtener todos sus beneficios, Harvard enfatiza la necesidad de optar siempre por frutos secos al natural o tostados, sin sal, azúcares ni aditivos.

Beneficios nutricionales y de salud

Los frutos secos destacan como fuente de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, los cuales favorecen la reducción del colesterol LDL (“malo”), aportan protección cardiovascular y mejoran la flexibilidad de las arterias. Su riqueza en fibra y proteínas ayuda a mantener la saciedad entre comidas y apoya un mejor control del peso.

Incorporar una porción diaria y moderada —de entre 20 y 30 gramos, según recomienda tanto Harvard como especialistas de Women’s Health— contribuye a un efecto positivo sobre la salud a largo plazo.

Los frutos secos aportan grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y antioxidantes esenciales para el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su contenido en vitamina E, magnesio, selenio y antioxidantes fortalece el sistema inmunológico y combate el estrés oxidativo, que es uno de los factores asociados al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas.

Dentro de las distintas opciones, las nueces sobresalen por su aporte de ácidos grasos omega-3, vinculados a la defensa y el desarrollo de la función cerebral, la prevención del deterioro cognitivo y la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

De acuerdo con los estudios de Harvard, el consumo regular de frutos secos también se asocia con una menor incidencia de diabetes tipo 2 y problemas metabólicos. Asimismo, su densidad nutricional permite aportar una gran cantidad de energía y micronutrientes en pequeñas cantidades, lo que resulta muy beneficioso para personas con alta demanda energética, deportistas o quienes buscan opciones saludables para picar entre horas.

Especialistas de Women’s Health refuerzan esta recomendación, señalando que lo importante es mantener una cantidad adecuada y evitar versiones industriales con agregados de sal o azúcar. El consumo responsable en su estado natural garantiza máxima protección cardiovascular, mayor sensación de saciedad y un aporte clave de nutrientes para el bienestar físico y mental.

Incluso destacan que integrar frutos secos en la rutina ayuda a reducir la ansiedad y contribuye a una alimentación más equilibrada, al disminuir la dependencia de ultraprocesados poco saludables.

Incluir frutos secos en la dieta diaria contribuye al control del apetito y favorece el manejo del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar el hábito de incluir diariamente frutos secos, en cantidades de entre 20 y 30 gramos, puede resultar decisivo para lograr un envejecimiento saludable, mayor vitalidad y buen control del peso, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

Formas recomendadas de consumo y cantidad sugerida

Para sumar frutos secos en la dieta de forma práctica y variada, Harvard sugiere integrarlos en diferentes momentos del día: añadirlos a yogures, ensaladas, cereales, combinar con frutas o emplearlos como base para salsas. También pueden consumirse solos como snack nutritivo.

Su versatilidad permite su incorporación en desayunos, almuerzos, meriendas y postres, evitando la monotonía y aportando textura y sabor a las preparaciones.

Una opción práctica consiste en preparar mezclas caseras de frutos secos con semillas y frutas deshidratadas, lo que facilita tener siempre un tentempié saludable y disponible. También pueden emplearse en la elaboración de barritas energéticas caseras, o utilizarse como topping para cremas y sopas.

Incorporar frutos secos en yogures, ensaladas y cereales potencia el valor nutricional de las comidas (Freepik)

Lo esencial es seleccionar siempre frutas secas crudas o tostadas, sin agregados de sal, azúcar ni aditivos. De esta forma, se asegura un aporte nutricional adecuado y se evita un consumo calórico excesivo, lo que permite disfrutar plenamente de los beneficios que ofrecen los frutos secos para la salud integral.

Un consumo apropiado dentro de un patrón de alimentación equilibrado contribuye a mantener el bienestar a largo plazo.