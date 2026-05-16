Quiénes dirigirán la semifinal entre River Plate y Rosario Central: los antecedentes que ponen en alerta al millonario

Nicolás Ramírez y Silvio Trucco, a cargo de la semifinal entre River y Central

Esta tarde noche, en el estadio Monumental, se disputará la primera semifinal del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Rosario Central. En un contexto cargado de tensión por las polémicas arbitrales de las instancias anteriores, el Millonario y el Canalla irán por el pase a la final del certamen nacional bajo la atenta mirada de Nicolás Ramírez, árbitro principal, y Silvio Trucco, encargado del VAR.

Nicolás Ramírez tiene 39 años y es oriundo de 9 de Julio. En el último tiempo, fue uno de los jueces que más protagonismo tuvo en los encuentros decisivos, motivo por el cual sorprendió que no estuviera entre los designados para representar a Argentina en el Mundial 2026 (sí irán Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez como principales). Lo acompañarán como jueces de línea Juan Pablo Belatti, que también será mundialista, y Pablo González, mientras Bruno Amiconi será el cuarto árbitro. En el VAR, junto a Trucco, estará Laura Fortunato como asistente.

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Las estadísticas marcan que Ramírez dirigió a River en 18 oportunidades, con 9 triunfos para los de Núñez, 3 empates y 6 derrotas. Sin embargo, en el Millonario lo miran de reojo por algunos antecedentes “negativos” recientes: una mano de Gastón Campi (Barracas Central) dentro del área por la que no concedió penal para River, las agresiones de Marcos Rojo contra Facundo Colidio en un Superclásico de 2024 disputado en la Bombonera que ameritaron expulsión y la supuesta falta de Milton Giménez contra Paulo Díaz previo al gol del Changuito Zeballos para el 1-0 parcial de Boca en el Superclásico del año pasado también en la Bombonera.

Nicolás Ramírez tiene varios superclásicos en su historial y un reciente recuerdo polémico

Por su parte, Central ganó 5 de los 7 partidos en los que fue dirigido por Nicolás Ramírez (empató uno y perdió el restante). En este torneo, presenció solo un partido del Canalla: fue victoria 2-1 en Rosario ante Atlético Tucumán, duelo en el que sancionó un penal a favor del equipo de Jorge Almirón a instancias del VAR (fue malogrado por Alejo Veliz). En tanto, el año pasado también estuvo en el triunfo 3-1 de Central ante Instituto de Córdoba, en el que sancionó una pena máxima por falta contra Ángel Di María dentro del área (el propio Fideo la cambió por gol).

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En tanto, Silvio Trucco, quien estará al frente del VAR, tiene 48 años y nació en Rafaela, Santa Fe. Es hermano mayor de Gisela (38), que también se dedica al arbitraje de forma profesional. Es uno de los árbitros preferidos de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

Como encargado del VAR, estuvo presente en cuatro encuentros de River: fueron dos derrotas y dos empates (uno justamente ante Rosario Central el año pasado en el Monumental). Su última aparición fue por los cuartos de final contra San Lorenzo, con triunfo riverplatense en tanda de penales.

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Silvio Trucco estará a cargo del VAR

Desde la cabina VOR, condujo en seis ocasiones partidos en los que estuvo implicado Central, con 4 derrotas, el empate antes mencionado contra River y un triunfo para el elenco rosarino. Pese al historial negativo, existen dos observaciones con las que fue beneficiado el Canalla: el año pasado convalidó un polémico penal sancionado en cancha por Andrés Merlos ante Lanús (Di María lo cambió por el 1-0 definitivo) y no llamó a Sebastián Zunino tras una agresión con la pelota en el rostro del Fideo contra Augusto Schott en la caída ante Talleres en Rosario, en un cotejo válido por la sexta jornada de este campeonato.

“Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta. 85 mil en la cancha con la guardia alta. Y 15 millones en toda la Argentina que te miran todos los días lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo bien porque va a ser lo mejor para todos", declaró en la previa el presidente de River, Stefano Di Carlo.

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De izquierda a derecha: Juan Pablo Belatti, Pablo González (asistentes), Bruno Amiconi (cuarto) y Laura Fortunato (AVAR)

En las últimas horas, un fuerte rumor encendió las alarmas entre los hinchas millonarios: hay quienes afirman que en la AFA y en un sector del peronismo ven con buenos ojos a Gonzalo Belloso, presidente del club canalla, para ser el próximo intendente de la ciudad de Rosario. Por eso, un Rosario Central campeón impulsaría la eventual candidatura del exdirigente de la Conmebol.

Vale mencionar que de cara a la semifinal de mañana entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, a disputarse desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, los designados fueron Nazareno Arasa (principal), Gabriel Chade, Cristian Navarro (jueces de línea), Andrés Gariano (cuarto), Lucas Novelli (VAR) y Gastón Suárez (AVAR).

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