¿Estrategias rápidas o graduales?: un estudio reveló cuál es la mejor manera de bajar de peso y mantenerlo

Un estudio noruego demuestra que la pérdida de peso rápida bajo supervisión es más eficaz que la gradual para mantener resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajar de peso es una meta común para millones de personas, pero el camino para alcanzarla suele estar lleno de información contradictoria. Existen numerosos métodos que prometen resultados rápidos y soluciones mágicas, aunque muchos de ellos carecen de fundamento científico y terminan siendo mitos que pueden incluso poner en riesgo la salud. Frente a estas propuestas, surgen alternativas respaldadas por la evidencia, aunque no siempre resultan fáciles de seguir ni garantizan un éxito duradero.

Más allá de la dificultad de adelgazar, muchas personas enfrentan un desafío aún mayor: lograr mantener el peso alcanzado con el tiempo. La realidad muestra que, tras una pérdida inicial, es frecuente que los kilos regresen si no se adoptan hábitos sostenibles. En este contexto, un estudio reciente ofrece nuevas claves sobre cómo lograr una reducción efectiva y mantenerla en el largo plazo.

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El nuevo estudio para bajar de peso y mantenerlo

Una nueva investigación ha cuestionado la idea extendida de que la pérdida de peso lenta y gradual garantiza mejores resultados a largo plazo. El estudio, presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad en Turquía, señala que quienes optan por perder peso de manera rápida logran una mayor reducción inicial y tienen más probabilidades de mantener esa pérdida durante al menos un año.

La pérdida de peso rápida consiguió una reducción del 14,4% del peso corporal al año, frente al 10,5% logrado con la estrategia gradual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ensayo, investigadores noruegos analizaron a 284 adultos con obesidad, asignándolos a dos programas diferentes: uno de pérdida rápida y otro de pérdida gradual. El programa rápido consistió en un plan de 16 semanas con una restricción calórica escalonada: 1.000 calorías diarias las primeras ocho semanas, 1.300 entre la novena y la duodécima semana, y 1.500 en las últimas cuatro semanas.

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En contraste, quienes siguieron la estrategia gradual debían reducir su ingesta diaria en 1.000 calorías, consumiendo aproximadamente 1.400 calorías al día.

Durante las primeras 16 semanas, el grupo de pérdida rápida perdió el 12,9% de su peso corporal total, mientras que el grupo gradual redujo su peso en un promedio del 8,1%. Tras un año, la diferencia se mantuvo: quienes siguieron el enfoque rápido lograron una reducción del 14,4% de su peso corporal, frente al 10,5% observado en el grupo de pérdida gradual.

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Estos resultados demuestran que, bajo supervisión profesional y en un entorno controlado, la pérdida de peso rápida puede ser más eficaz que la pérdida gradual para alcanzar objetivos corporales relevantes en la reducción de riesgos asociados a la obesidad.

El equipo de investigación destacó que la rapidez en la reducción no implicó una mayor recuperación posterior del mismo, lo que contradice la creencia de que solo los enfoques lentos generan cambios duraderos.

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La doctora Line Kristin Johnson, autora principal, enfatizó en declaraciones citadas por The Independent que estos hallazgos son especialmente valiosos ante la necesidad urgente de estrategias asequibles y eficaces para combatir la obesidad, sobre todo para quienes no pueden acceder a tratamientos médicos o quirúrgicos.

Las estrategias sostenibles y personalizadas incrementan las probabilidades de éxito duradero en la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard y el riesgo de las dietas populares

La Facultad de Medicina de Harvard advierte sobre la falta de garantías de las dietas milagrosas y hace hincapié en el análisis crítico de los planes populares de adelgazamiento. Según la casa de estudios, muchos planes alimentarios resultan poco sostenibles y, en algunos casos, pueden ser perjudiciales para la salud, ya que el aburrimiento y la restricción excesiva suelen llevar al abandono del programa.

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Los expertos de la universidad desaconsejan las dietas de desintoxicación y las limpiezas, ya que suelen ser preparadas laxantes que pueden causar desequilibrios electrolíticos y deshidratación.

Según un informe, el propio organismo cuenta con sistemas naturales de desintoxicación, por lo que estos métodos no solo son innecesarios, sino que pueden comprometer la salud.

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En el caso de los ayunos de jugos, Harvard afirma que, aunque pueden aumentar el consumo de frutas y verduras, no deben ser la base de la alimentación. Estas dietas suelen carecer de fibra y proteínas, y al ser extremadamente bajas en calorías pueden ralentizar el metabolismo, lo que favorece la recuperación rápida del peso perdido.

Respecto a los planes alimentarios sin gluten, la universidad ubicada en Boston aclara que solo son realmente necesarias para personas con celiaquía o sensibilidad. Para el resto de la población, no aportan ventajas para adelgazar y, de hecho, los productos procesados sin gluten suelen tener un alto contenido de azúcares y calorías.

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Harvard advierte que la mayoría de dietas milagrosas para adelgazar carecen de evidencia científica y pueden perjudicar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también analiza el ayuno intermitente, señalando que no ofrece ventajas claras sobre la restricción calórica tradicional para perder peso, aunque reconoce ciertos beneficios metabólicos cuando se limita la ventana de alimentación.

Sobre la dieta cetogénica, los expertos admiten que puede ofrecer beneficios a corto plazo para el control del peso y la glucosa, pero advierte que no existen pruebas sólidas de su eficacia para mantener la reducción de peso a largo plazo.

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En cuanto a la dieta paleo, resalta los riesgos de deficiencias nutricionales y la dificultad para cubrir los requerimientos de fibra, con resultados limitados a corto plazo.

Cinco maneras efectivas de perder peso

Tanto Harvard como Mayo Clinic coinciden en que la pérdida de peso sostenible requiere un enfoque integral, más allá de las dietas rápidas o restrictivas. Expertos presentan cinco estrategias clave, respaldadas por ambas instituciones, para lograr y mantener una reducción de peso efectiva:

Adaptar el plan a necesidades y preferencias : la universidad destaca la importancia de elegir una dieta y un programa de ejercicios que se ajusten a cada estilo de vida, gustos y objetivos personales. La flexibilidad y la personalización aumentan la probabilidad de adherencia y éxito a largo plazo.

Desarrollar habilidades y hábitos específicos : ambas instituciones subrayan el valor de adquirir habilidades prácticas, como establecer metas claras, monitorear el progreso y buscar apoyo social. La formación de hábitos saludables, como registrar las comidas o planificar la actividad física, es fundamental para evitar recaídas y consolidar el cambio.

Fijar objetivos realistas y medibles : la clínica estadounidense aconseja establecer metas de proceso, como caminar 30 minutos diarios, y metas de resultado, como perder el 5% del peso corporal inicial. Objetivos alcanzables evitan la frustración y refuerzan la motivación.

Cambiar la alimentación priorizando alimentos saludables : recomiendan aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, reducir el azúcar y elegir grasas saludables en cantidades moderadas. No se trata solo de reducir calorías, sino de mejorar la calidad nutricional de la dieta diaria.

Mantener la actividad física de manera constante: el ejercicio regular, especialmente el aeróbico, es clave para perder peso y evitar el efecto rebote. Harvard y Mayo Clinic sugieren encontrar actividades agradables e integrarlas en la rutina diaria para maximizar la quema de calorías y fortalecer el compromiso con el estilo de vida saludable.