Las señales en el rostro que podrían revelar falta de proteínas, según especialistas médicos

Los cambios faciales pueden advertir sobre una deficiencia de proteínas en la dieta, según expertos en nutrición y dermatología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos cambios faciales pueden alertar sobre una deficiencia de proteínas en la dieta. Estos signos suelen confundirse con el envejecimiento, el estrés o el uso de cosméticos, aunque podrían indicar un problema nutricional concreto que requiere atención médica especializada.

La falta de proteínas puede manifestarse en el cabello, la piel y las facciones del rostro. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran caída del cabello, piel seca, mejillas hundidas o hinchazón facial. Según la Clínica Mayo, identificar la causa precisa de estos signos requiere una evaluación profesional, ya que pueden deberse también a alteraciones hormonales, estrés o deshidratación, además de problemas en la dieta.

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La deficiencia de proteínas en la alimentación impacta directamente en la formación y reparación de tejidos como la piel, el cabello y los músculos del rostro. De acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, cuando la insuficiencia persiste, los cambios visibles, como pérdida de volumen o elasticidad, pueden volverse difíciles de revertir únicamente con productos tópicos, ya que la proteína es esencial para mantener la estructura y función de estos tejidos.

Un aporte inadecuado de proteínas puede provocar síntomas visibles en el rostro, como caída del cabello, piel seca y pérdida de volumen en mejillas y sienes. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), estos cambios surgen porque la proteína es fundamental para la salud de los tejidos y la estructura facial, y su déficit prolongado puede alterar la apariencia de manera notoria.

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Caída del cabello por deficiencia de proteínas

El cabello suele ser uno de los primeros tejidos en mostrar los efectos de una dieta baja en proteínas. De acuerdo con la Academia Americana de Dermatología, los folículos pilosos son especialmente sensibles a la disminución de este nutriente, ya que el organismo prioriza otros órganos más vitales en situaciones de carencia.

El cabello puede volverse más débil, quebradizo y con caída acentuada, perdiendo su brillo habitual. Esto ocurre debido a la menor producción de queratina, la proteína estructural responsable de la fortaleza capilar.

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El cabello débil, quebradizo y con caída acentuada suele ser uno de los primeros signos de carencia de proteínas en la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel seca y la pérdida de elasticidad son frecuentes en personas con bajo consumo de proteínas. Expertos en dermatología explican que la carencia de este nutriente limita la síntesis de colágeno, imprescindible para la firmeza y resistencia cutánea.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la piel puede presentar mayor sensibilidad, cicatrización lenta y líneas de expresión más marcadas, además de volverse más susceptible a la exposición solar y a infecciones.

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Volumen facial y masa muscular

La pérdida de volumen en el rostro, especialmente en mejillas y sienes, es otro signo visible de una dieta deficiente en proteínas.

La proteína es necesaria para mantener la masa muscular, y ante su escasez, el organismo comienza a degradar el tejido muscular para obtener energía. Esta degradación afecta tanto al cuerpo como a la estructura facial, lo que puede provocar un aspecto hundido o envejecido.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta pérdida de soporte muscular puede confundirse con el envejecimiento natural, aunque la causa sea nutricional.

La hinchazón facial o edema, especialmente alrededor de los ojos, puede ser consecuencia de bajos niveles de albúmina por deficiencia proteica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, algunas personas pueden presentar hinchazón facial o edema alrededor de los ojos debido a la baja concentración de albúmina en sangre, una proteína esencial para mantener los líquidos corporales dentro de los vasos sanguíneos. Cuando sus niveles disminuyen, el líquido se acumula en los tejidos, generando hinchazón perceptible en el rostro.

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Este tipo de inflamación, según la Clínica Cleveland, puede tener otras causas como falta de sueño, alergias, alteraciones hormonales, trastornos autoinmunitarios o uso de medicamentos, por lo que siempre requiere valoración médica.

Otros factores que pueden modificar la apariencia facial

No todos los cambios faciales responden a una deficiencia de proteínas. Trastornos como la pérdida rápida de peso, afecciones de tiroides, deficiencia de hierro, estrés crónico o deshidratación pueden producir síntomas similares.

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El envejecimiento, el uso excesivo de cosméticos agresivos o enfermedades recientes también influyen en la apariencia. Por este motivo, los profesionales recomiendan analizar los antecedentes y hábitos antes de modificar la dieta o iniciar tratamientos, según advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología.

El envejecimiento, el estrés crónico y la deshidratación figuran entre los principales factores que afectan la apariencia facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la aparición súbita o marcada de estos signos, especialmente si se acompañan de fatiga, cansancio o fluctuaciones de peso, es imprescindible consultar a un profesional sanitario. Solo una evaluación médica puede determinar el origen de los cambios faciales y orientar el abordaje adecuado.

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Aunque el rostro puede reflejar el estado nutricional, únicamente un examen clínico permite identificar la causa real de estas alteraciones y descartar otras patologías asociadas, según resume la Clínica Mayo.