Política

Pichetto volvió a proponer un frente nacional para enfrentar a Milei y exigió una autocrítica del peronismo

El diputado nacional afirmó que nuevamente está caminando “dentro del ámbito del peronismo y de las fuerzas nacionales” y apuntó contra el gobierno nacional especialmente por la situación de los jubilados

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Miguel Ángel Pichetto
Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional

Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, brindó definiciones políticas sobre su futuro electoral, analizó el escenario actual y advirtió sobre el deterioro social y económico derivado del ajuste, con especial foco en el impacto sobre los jubilados. Durante una entrevista a Crónica TV, el legislador reclamó la construcción de un frente nacional opositor y cuestionó la política previsional del Gobierno.

El dirigente sostuvo que la principal contradicción política actual es derrotar al Gobierno en las próximas elecciones. “Hay que hacer un esfuerzo muy grande para construir un frente nacional, un frente político que lógicamente incorpora al peronismo como el principal partido de la oposición”, afirmó Pichetto.

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Para el diputado, la herramienta clave serán las PASO: “La primaria es el elemento democrático que permite elegir al liderazgo que emerja de ese resultado para construir la figura; no hay política si no hay liderazgo”. En este sentido, Pichetto mencionó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al senador nacional, Sergio Uñac.

Por otro lado, también se refirió a la reunión del PRO en Vicente López y a la figura del expresidente nacional, Mauricio Macri, con quien compartió fórmula presidencial en las elecciones nacionales de 2019: “Creo que él tiene que defender su espacio político, que lo armó a nivel nacional. De lo contrario, ese electorado es absorbido por el actual gobierno. Es un acto de preservación que está haciendo Macri”.

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Pichetto analizó la figura de Mauricio Macri (REUTERS/Agustin Marcarian)
Pichetto analizó la figura de Mauricio Macri (REUTERS/Agustin Marcarian)

Respecto a su postura y una eventual candidatura, estableció que, de cara al próximo proceso electoral, “no va a resolver eso ahora”. Sin embargo aclaró: “He tomado una decisión que no tiene dudas, que implica un camino de certeza, que es volver a dialogar, construir y caminar. Y volver a caminar dentro del ámbito del peronismo y de las fuerzas nacionales”.

“Estoy recorriendo la provincia y el país. Estoy más en un rol de aporte, de tratar de volcar también mis vivencias y mi experiencia, en el sentido de construir también un mensaje a la sociedad. Porque también hay que analizar lo que pasó en el último gobierno de Alberto Fernández”, agregó.

Y apuntó: “El peronismo requiere mínimamente de un proceso de autocrítica, de señalar algunas cosas que hay que corregir para recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Críticas al gobierno nacional

En el plano económico y social, Pichetto subrayó que el ajuste recayó principalmente sobre los jubilados, quienes, según su análisis, “han perdido más del 36 % de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023”. A su vez, criticó la política salarial tanto en el sector público como privado, y apuntó que “el ajuste se hizo sobre el universo de los jubilados fuertemente y el sector público”. Asimismo, cuestionó la validez de los acuerdos paritarios: “Los salarios aumentaron en términos porcentuales, pero en el primer semestre vas a tener por debajo dos puntos, dos puntos y medio de la inflación”.

El diputado advirtió que la reducción presupuestaria en áreas sensibles, como salud y universidades, genera un “daño irreparable”. Sobre los recortes, expresó: “Se votó el presupuesto en octubre, le asignamos recursos a la salud, a la universidad, y ahora con un decretazo lo reformularon y se lo dan a Inteligencia, se lo dan a otros sectores”. Consideró que estas medidas alteran el principio de la ley de presupuesto y afectan servicios esenciales.

El diputado nacional también criticó al gobierno encabezado por Javier Milei (REUTERS/Mike Blake)
El diputado nacional también criticó al gobierno encabezado por Javier Milei (REUTERS/Mike Blake)

Sobre la problemática previsional, Pichetto remarcó el colapso del sistema de actualización de haberes y el crecimiento de juicios contra el Estado: “Tenés un conjunto de cientos de miles de juicios que se inician en la Argentina para lograr la actualización, que tienen que circular y transitar en las distintas instancias y terminar en la Corte”. Luego, señaló que la Corte Suprema mantiene una línea favorable a la protección del poder adquisitivo, pero alertó sobre las demoras judiciales: “La Corte va a sacar un fallo oportunamente, seguramente más tarde de lo que los jubilados quieren”.

El legislador atribuyó parte de la crisis a la alta informalidad laboral y al avance del trabajo no registrado: “El sistema previsional argentino se sostiene con financiamiento del Estado nacional. Hay un porcentaje muy importante de la estructura laboral en negro. Cuando se trató la ley laboral, todos los trabajos de plataforma no fueron contemplados y quedaron en un marco de informalidad absoluta”.

En cuanto al modelo previsional, advirtió que la prolongación de la expectativa de vida y la caída en la relación entre activos y pasivos profundizan la crisis: “Este modelo está sustentado en una limitación de año de vida posterior a la jubilación, y hoy la prolongación de la vida determina la crisis en el mundo de los sistemas previsionales”.

A modo de cierre, Pichetto afirmó: “No es sostenible el permanente sacrificio y el modelo de ajuste permanente en términos de inmolarse en el altar de la inflación, cuando ves que la inflación no baja y hay irregularidades en el propio Gobierno”. Y concluyó que el deterioro social actual será determinante en la definición electoral de 2027.

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