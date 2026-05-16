Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, cada una con su estilo animarán la programación de El Trece

Mirtha Legrand y Juana Viale vuelven a ocupar la pantalla de El Trece con sus tradicionales “mesazas” del fin de semana. Cabe recordar que el sábado anterior, la Chiqui regresó a la conducción luego de tres programas en los que estuvo alejada. Una gripe y una recaída la obligaron a mantener reposo y fue reemplazada por su nieta.

Con el esquema tradicional, y cada una con su estilo, la diva y su nieta vuelven a ofrecer el menú de cada fin de semana, que en esta oportunidad incluye a personalidades del mundo del espectáculo, el periodismo y la actualidad.

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La mesa de Mirtha Legrand, un clásico de 58 años

El sábado desde las 21.30, la Chiqui recibirá a Mercedes Morán, quien llega con un proyecto que la aleja por primera vez de la actuación: su debut como escritora. Su libro Madre mía, publicado por Editorial Planeta, reúne unos 40 relatos breves que recorren su vida de forma cronológica, con el vínculo con su madre como eje central.

“Decidí bajar el ritmo por cuestiones personales, estar más presente”, dijo la actriz en declaraciones a Infobae. Fue en ese parate donde surgió la propuesta de la editorial, que había postergado durante años. “Sentí que era el momento de aceptar. Ahí me puse a escribir y le di a mi madre un lugar protagónico”, explicó.

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Una mujer de cabello rubio, con una sonrisa genuina y expresiva, mira directamente a la cámara en un entorno de estudio moderno, proyectando confianza y calidez.

Junto a ella estarán la periodista Dominique Metzger, conductora de Telenoche en El Trece y figura de TN. Hija de Eduardo Metzger, productor histórico de televisión, además de su carrera en los medios, tiene una faceta poco conocida: se recibió de chef profesional.

Para palpitar el mundial que comenzará en junio, Horacio Pagani, aportará toda su experiencia de más de medio siglo en el oficio. La música estará a cargo de El Polaco, uno de los exponentes más importantes de su generación. Además de la música, participó como actor en las series Viudas e hijos del Rock and Roll y 27: El club de los malditos, y fue parte de tres temporadas del Bailando por un Sueño y de la edición de MasterChef Celebrity en 2020.

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Juana Viale y el espectáculo como menú principal

El domingo desde las 13.45, la actriz recibirá a Mario Pasik, un actor con dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión, con personajes inolvidables en tiras como Verano del 98 o Son amores. Por su parte, Adabel Guerrero llega a la mesaza en un momento de exposición pública intensa. La bailarina de Sex confirmó semanas atrás su separación de Martín Lamela tras 17 años de relación y una hija en común, Lola.

Adabel Guerrero y Martín Lamela, un amor de 18 años que terminó con un escándalo (Instagram)

Siguiendo con los artistas, Laura Cymer, presente desde muy chica en los medios, acaba de estrenar HDP, la comedia en el Politeama con Andrea Politti, Jorge “Carna” Crivelli, Nacho Toselli y Macarena Suárez. Y Diego Gentile, conocido entre otros papeles por sus seis años consecutivos en la obra Toc Toc, atraviesa un 2026 repleto de proyectos, tanto en el género audiovisual como en el teatro, donde acaba de estrenar Casual junto a Carlos Belloso, Malena Guinzburg y Mica Lapegue.

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Además, al igual que su abuela Juana también tendrá su invitado vinculado a la actividad deportiva con la visita de Federico Bulos, periodista de ESPN y El Trece, en una semana de definiciones y polémicas en el fútbol argentino.

La dinámica de ambos programas combina entrevistas, debates y momentos de distensión, con la particularidad de reunir invitados de distintas generaciones y perfiles. Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana son espacios donde la actualidad, las anécdotas y el humor conviven en la pantalla de El Trece.

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