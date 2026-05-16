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Con un golazo de taco, el Manchester City le ganó la final de la FA Cup al Chelsea de Enzo Fernández

La definición en Wembley tuvo como protagonista a Antoine Semenyo que con su tanto aseguró el título para el conjunto de Pep Guardiola frente a los Blues

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El Manchester City conquistó la FA Cup con un gol de taco inolvidable de Antoine Semenyo (Reuters/Peter Cziborra)
El Manchester City conquistó la FA Cup con un gol de taco inolvidable de Antoine Semenyo (Reuters/Peter Cziborra)

El desenlace de la final de la FA Cup 2025-2026 en el estadio Wembley dejó a Manchester City como campeón del torneo, tras imponerse por la mínima diferencia ante Chelsea. El gol que definió el enfrentamiento surgió de una jugada inesperada y desató la celebración de los aficionados presentes.

El único tanto del partido se produjo en la segunda mitad, cuando Antoine Semenyo sorprendió a todos con un remate de taco, luego de recibir una asistencia de Erling Haaland. La definición del delantero ghanés, quien había buscado insistentemente el gol durante la primera parte, se transformó en su tercer festejo personal en la presente edición del certamen.

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La primera parte estuvo marcada por la cautela de ambos conjuntos, que tomaron los minutos iniciales para ajustarse sobre el campo de juego. El equipo dirigido por Pep Guardiola fue el primero en encontrar espacios y generar peligro, como quedó demostrado en una llegada a los siete minutos: Semenyo estuvo cerca de abrir el marcador, pero la pelota quedó a disposición de Omar Marmoush, quien no logró concretar ante la intervención de Robert Sánchez.

Por el lado del Chelsea, Enzo Fernández comenzó a destacarse a partir del minuto 20, cuando habilitó a Joao Pedro con un pase largo que generó expectativa en la tribuna. Sin embargo, la ocasión terminó diluyéndose sin que el delantero pudiera rematar al arco.

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