Salud

Qué ocurre en el cuerpo cuando una persona deja de consumir lácteos, según expertos

Reducir su consumo puede generar cambios en el organismo que van desde mejoras visibles hasta efectos que dependen de cómo se reemplacen ciertos nutrientes

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Una ilustración muestra una mesa de madera con una canasta de huevos, leche, varios quesos, mantequilla, requesón con mermelada y un recipiente de crema.
Dejar de consumir lácteos alivia molestias digestivas en personas con intolerancia a la lactosa, como hinchazón y diarrea, según la Clínica Mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar de consumir lácteos produce efectos notables en el cuerpo, desde el alivio de molestias digestivas hasta riesgos de déficit nutricional si no se sustituyen estos productos por otras fuentes. Esta modificación alimentaria, frecuente en personas con intolerancia a la lactosa o por elección personal, puede generar tanto beneficios inmediatos como inconvenientes si no se planifica adecuadamente.

Según la Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética, la exclusión de lácteos puede mejorar síntomas gastrointestinales en individuos con intolerancia, reducir la probabilidad de brotes de acné y favorecer la pérdida de peso si se reduce la ingesta calórica total.

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No obstante, también conlleva el riesgo de una menor absorción de calcio, vitamina D y proteína, nutrientes fundamentales para la salud ósea y el equilibrio nutricional diario. De acuerdo con la Clínica Mayo, eliminar productos lácteos sin una adecuada sustitución por otras fuentes puede derivar en deficiencias nutricionales y afectar la salud a largo plazo.

Tras dejar los productos lácteos, los primeros efectos suelen observarse en el aparato digestivo y en la piel. El alivio de molestias intestinales ocurre principalmente en personas con intolerancia a la lactosa, mientras que quienes presentan acné pueden experimentar mejoras, aunque los resultados varían según cada individuo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al prescindir de lácteos y reducir las calorías totales, las personas pueden experimentar pérdida de peso si no compensan con alimentos de alto contenido energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intolerancia a la lactosa afecta hasta el 75 % de la población mundial, provocando síntomas como hinchazón, gases y diarrea después de consumir leche o derivados. Este trastorno se debe a la baja producción de la enzima lactasa por parte del organismo. Eliminar los lácteos suele aliviar estos síntomas de manera significativa, según la Clínica Mayo.

En ese sentido, algunas personas con intolerancia pueden consumir pequeñas cantidades de productos bajos en lactosa, como yogur o quesos curados, sin experimentar molestias.

Efectos de la eliminación de lácteos en la piel y el metabolismo

Diversos estudios observacionales, como los publicados en la revista médica Journal of the American Academy of Dermatology, han asociado el consumo frecuente de productos lácteos, especialmente leche, con una mayor incidencia de acné. Esta relación se atribuye al aumento de hormonas como el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), que favorecen la inflamación y la producción de sebo en la piel.

Sin embargo, dejar de consumir lácteos mejora el acné solo en algunos casos, ya que influyen otros factores como la genética, el resto de la dieta y los tratamientos farmacológicos.

Una mujer de unos 45 años, con cabello castaño, se mira en un espejo, tocándose el cuello mientras observa su piel de cerca.
La exclusión de lácteos puede favorecer la mejoría del acné en ciertos individuos, debido a la reducción de hormonas inflamatorias vinculadas al consumo de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al metabolismo, suprimir productos lácteos con alto contenido calórico puede reducir la ingesta total de calorías y facilitar la pérdida de peso, especialmente si antes se consumían grandes porciones de leche entera, quesos o helados.

El equilibrio energético sigue siendo el factor determinante: si la reducción calórica no se compensa con alimentos muy energéticos, es más sencillo alcanzar un déficit necesario para perder peso. Así lo señala la Escuela de Salud Pública de Harvard en sus guías nutricionales.

Impacto nutricional y riesgos asociados

Los lácteos constituyen la principal fuente de calcio en la dieta diaria y, cuando están fortificados, aportan cantidades significativas de vitamina D. Por ejemplo, una taza de leche enriquecida proporciona alrededor del 23 % del valor diario recomendado de vitamina D, según la Clínica Mayo.

El calcio es esencial para la fortaleza de huesos y dientes, la regulación nerviosa y varios procesos metabólicos, mientras que la vitamina D facilita la absorción del calcio y contribuye a la función inmunológica.

Prescindir de los lácteos sin reemplazarlos por alternativas vegetales enriquecidas puede incrementar el riesgo de déficits nutricionales, favorecer una menor densidad ósea y aumentar la probabilidad de enfermedades como la osteoporosis.

El yogur y la ricota aportan más de 23,5 gramos de proteína por porción, convirtiéndose en fuentes accesibles de este nutriente esencial para conservar la masa muscular, regular el apetito y mantener la saciedad.

Un médico con bata blanca y estetoscopio ausculta la espalda de un paciente sentado en una camilla. Ambos están de espaldas en una sala de consulta.
Expertos de la Clínica Mayo y Harvard recomiendan consultar a un profesional antes de eliminar lácteos para evitar déficits nutricionales y proteger la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al dejar de consumir lácteos sin incluir otras fuentes de proteína de calidad, la ingesta total puede disminuir y afectar la salud muscular, la regulación glucémica y el mantenimiento óseo.

Optar por eliminar los lácteos sin planificar alternativas proteicas y de micronutrientes puede dificultar alcanzar las recomendaciones diarias, lo que a largo plazo puede impactar negativamente sobre el bienestar físico y el equilibrio nutricional general.

Según la Clínica Mayo y la Escuela de Salud Pública de Harvard, es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios drásticos en la alimentación para evitar deficiencias y preservar la salud ósea y general.

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