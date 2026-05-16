Danza y gastronomía: la estrategia de El Salvador para proyectar su identidad en Turquía

Integrantes de la delegación salvadoreña en el stand de El Salvador durante el Marmaris Latin Fest 2026 en Turquía./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

La Embajada de El Salvador en Turquía participó en la primera edición del “Marmaris Latin Fest 2026”, evento que reunió a más de 50 mil asistentes en la ciudad costera de Marmaris y que se consolidó como un espacio de intercambio cultural. La delegación salvadoreña presentó una muestra destacada de la identidad, tradiciones y riqueza cultural del país, posicionando al terruño salvadoreño como un referente de la cultura latinoamericana ante la audiencia internacional.

El stand de El Salvador ofreció a los visitantes una experiencia integral en torno a las expresiones nacionales. Jóvenes talentos salvadoreños realizaron presentaciones diarias de danza folclórica y cumbia, acercando al público a la diversidad de manifestaciones artísticas del país. Además, un taller participativo de cumbia salvadoreña, impartido por un especialista en ritmos latinos, permitió profundizar en la riqueza musical y compartir conocimientos con asistentes de múltiples nacionalidades.

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La gastronomía tuvo un papel central en la propuesta cultural salvadoreña. El espacio dedicado a la preparación y degustación de pupusas generó interés entre los asistentes, quienes pudieron conocer y saborear uno de los platillos emblemáticos de la cocina nacional. El festival también incluyó exposiciones fotográficas, proyecciones cinematográficas y una amplia variedad de actividades artísticas y culinarias que favorecieron el diálogo entre culturas.

Las pupusas, platillo emblemático de El Salvador, fue promovido entre la comunidad de Turquía./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

Durante la jornada, el embajador de El Salvador en Turquía, Héctor Jaime, subrayó que la participación en este tipo de eventos busca fortalecer la proyección internacional del país. “Nuestra participación en el Marmaris Latin Fest representa una valiosa oportunidad para acercar la cultura salvadoreña al público internacional. A través de la música, la danza y nuestra gastronomía, mostramos la riqueza de nuestra identidad y fortalecemos los lazos de amistad y cooperación con Turquía”, indicó el diplomático.

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El festival ofreció una plataforma estratégica para la proyección de El Salvador. La presencia salvadoreña, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se enmarca en una política de diplomacia cultural que utiliza el arte, la gastronomía y las tradiciones como herramientas para fortalecer los vínculos con otras naciones y con la diáspora.

La edición inaugural del Marmaris Latin Fest reunió a diversas embajadas de América Latina acreditadas en Turquía, generando un espacio de intercambio cultural que permitió a los países participantes proyectar sus tradiciones, arte y gastronomía. La visibilidad alcanzada por El Salvador en este evento, sumada a las recientes iniciativas en Asia, evidencia una estrategia orientada a fortalecer la identidad nacional y a fomentar la cooperación internacional a través de la cultura y la diplomacia.

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Jóvenes artistas salvadoreños presentan danza folclórica y cumbia ante el público internacional en el Marmaris Latin Fest./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

Pero la representación salvadoreña no se limita a Turquía. Según datos recientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de El Salvador en Corea del Sur y la Asociación de Salvadoreños en Corea del Sur organizaron una sesión especial de brewing de café dedicada a la comunidad residente en ese país. La actividad fue impartida por el barista salvadoreño Byron Meléndez, quien instruyó a los asistentes sobre el método V60, destacado por resaltar los perfiles y cualidades del café de especialidad nacional. Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender técnicas de preparación y degustar café salvadoreño, reafirmando la importancia de este producto en la identidad nacional.

El embajador de El Salvador en Corea, Federico Guerrero, expresó que el café es “parte esencial de nuestra identidad como salvadoreños y un puente natural para conectar con nuestra diáspora y con otras culturas”. En ese sentido, la vicepresidenta de la Asociación de Salvadoreños en Corea del Sur, Paola Guardado, resaltó el valor de estos espacios. “Compartir nuestras tradiciones, como el café, en comunidad es una forma de mantener viva nuestra cultura y transmitirla a nuevas generaciones”, dijo.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado su compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan la cultura salvadoreña y fortalezcan los lazos con la diáspora. La participación en eventos internacionales como el Marmaris Latin Fest y la promoción de productos nacionales en Corea del Sur reflejan la apertura de El Salvador hacia otras culturas y su interés por consolidar su presencia en nuevos escenarios globales.