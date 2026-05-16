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Las lágrimas de la China Suárez en la fiesta de Galatasaray campeón: “Nunca vi un amor tan grande”

La actriz acompañó a Mauro Icardi en la celebración de un nuevo título del equipo turco. El look con Rufina, la amistad con la esposa de un futbolista y su profunda emoción

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La actriz acompañó al futbolista en un nuevo título del club turco y se conmovió al ver el cariño de los fans (Video: X: @CHINARDILOVE)

La China Suárez y Mauro Icardi llevan más de un año conviviendo en Estambul junto a los tres hijos de la actriz: Rufina (de Nicolás Cabré) y Magnolia y Amancio (de Benjamín Vicuña). La pareja se instaló en Turquía donde el rosarino defiende la camiseta del Galatasaray, en medio de un vendaval mediático que combina los ecos del escándalo con Wanda Nara, las disputas con los padres de los niños por las estadías en el exterior y la incertidumbre sobre el futuro contractual del delantero.

Desde el comienzo el público del equipo más grande de Turquía adoptó a Icardi como una de sus figuras. Capitán del equipo y figura en sus primeros años, fue perdiendo algo de lugar luego de su lesión, mientras crecían los escándalos. Ahora, en una nueva celebración de la liga, fue ovacionado por la multitud, que coreó su nombre cuando ingresó al campo de juego para ser premiado. A su lado, la actriz, con lágrimas en los ojos y acompañándolo de la mano, en una postal que no tardó en viralizarse en las redes.

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Mauro Icardi con pelo rubio platino, barba, gafas de sol y camiseta blanca del Galatasaray, sostiene una rosa roja en su mano, rodeado de una multitud borrosa
La dedicatoria romántica de la China Suárez para Mauro Icardi

La actriz eligió un look casual pero cuidado para la ocasión: camisa de jean, pantalón de vestir azul y botas negras. A su lado, Rufina, su hija mayor, completó la postal con un sweater crema y jeans, en una imagen que las mostró cómplices en medio de la fiesta rojiblanca.

La foto fue parte de una historia que Fanny Neguesha, pareja del mediocampista Mario Lemina, subió a sus redes y que La China replicó en las suyas. Un gesto pequeño pero elocuente: la actriz se mueve cada vez con mayor naturalidad dentro del círculo íntimo de los jugadores del Galatasaray y sus familias. El momento más personal llegó cuando compartió una imagen de Icardi avanzando entre la multitud, con una rosa roja en la mano y la camiseta del campeón, rodeado por una marea humana que lo aclamaba. La frase que eligió para acompañar esa postal no dejó lugar a dudas: “Nunca vi un amor igual”, junto a corazones rojos y amarillos simbolizando los colores del club.

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Mauro Icardi con pelo rubio platino, barba, gafas de sol y camiseta blanca del Galatasaray, sostiene una rosa roja en su mano, rodeado de una multitud borrosa
La China Suárez y Rufina con Fanny Neguesha, esposa de Mario Lemina, compañero de Icardi

La publicación de la China llega en días movilizantes para la pareja, entre una nueva consagración del futbolista y un futuro lleno de rumores. Días atrás, en una entrevista televisiva, el rosarino habló del efecto que el amor de los hinchas del Galatasaray produce en él y, por extensión, en su pareja.

“Miro a mi alrededor y veo gente llorando, incluso entre los mayores. Marco un gol y se emocionan tanto que… Quiero acercarme a ellos y devolverles el gesto”, contó Icardi en el canal de YouTube del club.El delantero describió con precisión cómo esas escenas afectan a la actriz: “Mi pareja, Eugenia, que se pone a llorar cada vez que ve a alguien llorando, a un niño llorando, o a una persona mayor que abraza la televisión o le da besos a la televisión. Es muy emocionante y me dice ‘no puedo creer el fanatismo de esta gente’”.

La China Suárez mostró el ramo de flores que recibió del club Galatasaray, en donde juega Mauro Icardi, por el día de la Madre (Instagram)
La China Suárez mostró el ramo de flores que recibió del club Galatasaray, en donde juega Mauro Icardi, por el día de la Madre (Instagram)

Días antes de la fiesta del campeonato, la China ya había recibido un guiño del club. El Galatasaray le envió un imponente ramo de flores rojas y amarillas —los colores de la institución— junto a una carta, con motivo del Día de la Madre: “Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo. Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito”. La actriz posó con el ramo, los ojos cerrados y una sonrisa serena, y agradeció públicamente al club desde sus redes.

El gesto no pasó inadvertido porque evocó de inmediato lo ocurrido en 2025, cuando tanto la China como Wanda Nara recibieron obsequios del club por la misma fecha, en pleno pico de tensión entre ambas. Este año, el escenario cambió: Wanda, instalada en Uruguay y enfocada en su carrera, no publicó ninguna imagen alusiva al Día de la Madre ni al club turco. Su silencio contrastó con la actitud de la actriz, que se mostró cada vez más integrada a la vida del Galatasaray y a la familia del delantero.

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