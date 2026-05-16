Crimen y Justicia

Piedras, balas de goma y tensión: violento enfrentamiento entre vecinos de La Plata y la Policía

Ocurrió en City Bell. Todo comenzó con una pelea entre habitantes de un barrio, que derivó en la intervención policial. Los videos

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Así fueron parte de los incidentes en La Plata

Escenas de tensión se vieron la madrugada del viernes, luego de un violento enfrentamiento entre vecinos de la localidad de City Bell, partido bonaerense de La Plata, y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El episodio dejó como saldo un detenido, piedrazos contra patrulleros y el uso de balas de goma por parte de la fuerza de seguridad. El operativo fue filmado por testigos.

De acuerdo con medios locales platenses, ocurrió en el barrio Barrancas de City Bell, en las afueras de la capital bonaerense. Según los primeros datos, el enfrentamiento involucró inicialmente a dos grupos antagónicos en el lugar.

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El punto de mayor tensión tuvo lugar en la zona de 447 entre 144 y 146 y todo fue alertado a través de llamados al 911. Al llegar, los agentes policiales fueron recibidos con piedras y objetos contundentes arrojados por los lo vecinos, lo que obligó a un despliegue de refuerzos y a la utilización balas de goma. Varios móviles resultaron con las ventanas y parabrisas rotos tras los ataques.

Los videos difundidos muestran la tensión en el lugar y cómo los disturbios escalaron rápidamente, con intercambios de disparos y corridas en plena calle. Testigos señalaron que se escucharon balas perdidas que impactaron contra las casas y vehículos particulares, aunque no se reportaron heridos graves.

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La Policía Bonaerense logró dispersar a los grupos tras varios minutos de tensión, aunque el operativo se extendió hasta altas horas de la madrugada para evitar nuevos incidentes.

Según el diario 0221, testigo relataron que la violencia se originó en una disputa previa entre familias, vinculada a conflictos personales de larga data. En medio del operativo fue detenido un hombre de 34 años, acusado de haber participado en los ataques contra los móviles policiales. La causa quedó caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad y daño”.

Información publicada por el diario El Día indicó que La víctima señalada en el expediente, es un remisero de 29 años identificado, quien manifestó a los investigadores que mantiene conflictos de vieja data con las personas involucradas en el hecho.

Luego de los incidentes, un hombre fue detenido

Como resultado, dos móviles policiales sufrieron daños materiales relevantes: uno de ellos quedó con ambos cristales delanteros destruidos, mientras el segundo perdió el espejo retrovisor izquierdo.

A pesar de la violencia del episodio, no se registraron policías heridos. La causa quedó en manos de la UFI N°3 de La Plata, que avaló las actuaciones realizadas y posteriormente dispuso la libertad del acusado en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Según confirmaron investigadores al diario platense ahora se procura determinar cómo se originó el enfrentamiento entre los involucrados y si la disputa incluyó la participación de más personas. El caso permanece abierto mientras la justicia analiza los testimonios reunidos en el lugar y las pruebas materiales obtenidas tras el incidente en el norte platense.

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