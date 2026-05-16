La ONU destaca obligación de garantizar condiciones seguras para el periodismo en Honduras

Naciones Unidas reiteró que el Estado debe garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. (Foto: Cortesía)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reiteró el llamado al Estado de Honduras para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y fortalecer la protección de la libertad de expresión en el país, especialmente en temas de interés público.

A través de un comunicado oficial, la Oficina manifestó su preocupación por las constantes agresiones, amenazas e intimidaciones que enfrentan periodistas y comunicadores hondureños, señalando que estos hechos representan un riesgo directo para la democracia y el acceso de la ciudadanía a la información.

PUBLICIDAD

El organismo internacional recordó que la labor periodística cumple un papel esencial dentro de cualquier sociedad democrática, ya que permite fiscalizar el actuar de las autoridades, denunciar actos de corrupción y mantener informada a la población sobre temas de interés nacional.

En ese sentido, la OACNUDH enfatizó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para que periodistas y medios de comunicación puedan desarrollar su trabajo sin temor a represalias, amenazas o violencia.

PUBLICIDAD

Asimismo, subrayó que cualquier agresión o acto de intimidación contra comunicadores debe ser investigado de manera pronta, imparcial y efectiva, a fin de evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

Más de 100 comunicadores han sido asesinados en Honduras durante los últimos 25 años. (Foto: Europa Press/Contacto/Evan Schneider)

La Oficina recordó además que el derecho a la libertad de expresión únicamente puede estar sujeto a restricciones excepcionales y bajo estándares estrictamente necesarios y proporcionales, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.

PUBLICIDAD

Según el pronunciamiento, las autoridades deben abstenerse de cualquier tipo de interferencia indebida que limite el ejercicio periodístico o afecte el trabajo informativo de los medios de comunicación.

El organismo internacional sostuvo que los periodistas deben poder desempeñar su labor de manera libre y segura, sin presiones políticas, criminales o institucionales que pongan en riesgo su integridad física o su credibilidad profesional.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento de Naciones Unidas ocurre en un contexto en el que diversos sectores nacionales e internacionales han denunciado el aumento de discursos estigmatizantes, amenazas y campañas de descrédito contra comunicadores y medios críticos.

La OACNUDH también hizo referencia a las declaraciones emitidas recientemente por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, quien visitó Honduras y sostuvo reuniones con periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades del Estado.

PUBLICIDAD

Tras concluir su visita, Khan llamó a las autoridades hondureñas a reconocer y respaldar la labor que realizan los periodistas en el país, destacando que el periodismo es fundamental para garantizar la transparencia y fortalecer las instituciones democráticas.

Reporteros hondureños enfrentan riesgos al cubrir temas de corrupción y crimen organizado. (Foto: Cortesía)

La relatora además instó a los funcionarios públicos a abstenerse de emitir mensajes o declaraciones que puedan fomentar actos de estigmatización contra periodistas, ya que este tipo de discursos pueden incrementar los riesgos de violencia y debilitar la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Honduras continúa siendo considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.

De acuerdo con organismos defensores de derechos humanos y asociaciones de prensa, más de 100 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en los últimos 25 años en el país.

PUBLICIDAD

La mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad, situación que ha sido señalada constantemente por organismos internacionales como uno de los principales factores que alimentan la violencia contra la prensa.

Según datos citados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, más del 90 % de los casos de asesinatos de periodistas en Honduras no han sido resueltos judicialmente, lo que evidencia debilidades en los procesos de investigación y acceso a la justicia.

PUBLICIDAD

A ello se suma la creciente presión que enfrentan comunicadores que cubren temas relacionados con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, conflictos territoriales y procesos electorales.

En la más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras ocupa la posición 132 de 180 países evaluados.