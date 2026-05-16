Guatemala

El Ministerio de Gobernación intensifica mantenimiento de dispositivos de control telemático en Guatemala

Las autoridades han realizado jornadas técnicas en varios departamentos, enfocándose en la revisión, limpieza y pruebas de equipos electrónicos que monitorean a usuarios bajo medidas judiciales, con el objetivo de garantizar su funcionamiento eficiente en todo momento

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Manos de una persona quitan una etiqueta de seguridad negra de una zapatilla gris, apoyada en un taburete negro, sobre un suelo de concreto
El Ministerio de Gobernación de Guatemala refuerza el mantenimiento preventivo de dispositivos de control telemático para garantizar vigilancia electrónica confiable. (Control Telemático de Guatemala)

En las últimas semanas, el Ministerio de Gobernación de Guatemala ha intensificado las revisiones técnicas y el mantenimiento preventivo de los dispositivos de control telemático que permiten la vigilancia electrónica de personas sujetas a procesos judiciales.

La constante optimización del sistema busca asegurar la transmisión ininterrumpida de datos en tiempo real y prolongar la vida útil de cada equipo, fundamentos para reducir la sobrepoblación penitenciaria y fortalecer la administración de justicia en el país.

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Durante estas jornadas de mantenimiento, según las publicaciones en redes sociales y oficiales de control telemático de Guatemala, se realizaron visitas técnicas a los departamentos de Izabal, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, donde el personal revisó 17 sujetos portadores de dispositivos electrónicos.

En operativos anteriores, efectuados en Totonicapán, Chimaltenango y Sacatepéquez, se verificó a aproximadamente 10 portadores. Las intervenciones incluyeron inspecciones detalladas, limpieza de accesorios, verificación de conexiones y pruebas de rendimiento.

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La adopción de esta tecnología se fundamenta en la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal (Decreto 49-2016), que habilita el uso de brazaletes o tobilleras electrónicas para monitorear la ubicación de las personas sometidas a ciertas medidas judiciales.

Aunque la norma fue promulgada anteriormente, la selección de dispositivos ocurrió en 2022 y su activación en 2023. El costo diario de cada dispositivo asciende a Q50 (aproximadamente Q1,500 mensuales), suma que los jueces pueden exonerar al beneficiario, tras la solicitud formal y un estudio socioeconómico, asumiendo el Estado dicho gasto.

Manos de una persona quitan una etiqueta de seguridad negra de una zapatilla gris, apoyada en un taburete negro, sobre un suelo de concreto
El Ministerio de Gobernación de Guatemala refuerza el mantenimiento preventivo de dispositivos de control telemático para garantizar vigilancia electrónica confiable. (Control Telemático de Guatemala)

El sistema, concebido para reducir la sobrepoblación carcelaria, llega a menos del 10% de su capacidad técnica

A inicios de 2026, cerca de 200 personas portan actualmente dispositivos de control telemático en Guatemala, según datos publicados por el Diario de Centro América y la bancada de la UNE. Esta cifra responde a un uso inferior al 10% de la capacidad instalada, ya que el sistema admite hasta 3.000 usuarios simultáneos.

Tras la puesta en marcha activa en 2023, el total de beneficiarios se incrementó desde unas pocas decenas, a principios de 2024, hasta los 200 contabilizados en febrero de 2026.

El sistema tiene como destinatarios a personas con medidas sustitutivas, condenados con sentencia firme, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas en el tercer trimestre, y personas que padecen enfermedades terminales o graves.

El propósito es facilitar a estos grupos el cumplimiento de medidas sustitutivas o arresto domiciliario fuera de prisión, garantizando a la vez el control y seguimiento judicial.

Manos de una persona quitan una etiqueta de seguridad negra de una zapatilla gris, apoyada en un taburete negro, sobre un suelo de concreto
El Ministerio de Gobernación de Guatemala refuerza el mantenimiento preventivo de dispositivos de control telemático para garantizar vigilancia electrónica confiable. (Control Telemático de Guatemala)

Avances tecnológicos en la protección de víctimas de violencia intrafamiliar

La tecnología de control telemático también ha sido adoptada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos contra Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Organismo Judicial de Guatemala en Mazatenango, Suchitepéquez.

Según reportó el Ministerio de Gobernación, este tribunal es pionero nacional en la utilización de dispositivos electrónicos enfocados en la protección de víctimas de delitos y violencia intrafamiliar, con la finalidad de robustecer tanto la seguridad como la justicia mediante un enfoque tecnológico y humano.

Mantenimiento y modernización: Jornadas técnicas en todo el país

El personal técnico responsable del programa realizó recientemente una revisión y mantenimiento preventivo en dispositivos ubicados en distintos puntos del país.

En Malacatán, San Marcos, se efectuó la sustitución completa de uno de los equipos y accesorios con el fin de mantener el sistema en condiciones óptimas y evitar interrupciones en el monitoreo.

Estas tareas, consideradas esenciales para “prevenir fallas, asegurar la transmisión de datos en tiempo real y prolongar la vida útil de cada dispositivo”, según señaló el Ministerio de Gobernación Guatemala, refuerzan la confiabilidad institucional y la cobertura nacional, tanto en la vigilancia de los beneficiarios como en la protección de las víctimas.

Criterios de uso y desafíos normativos

El decreto regulador del control telemático estipula que el sistema puede emplearse en casos de prisión preventiva sustituida, libertad condicional y delitos vinculados a violencia contra la mujer.

Entre los principales desafíos para lograr una mayor expansión del programa, expertos y organismos oficiales citados por el Diario de Centro América mencionan vacíos normativos y la carga económica de los Q1,500 mensuales, a pesar de las posibilidades de exoneración judicial.

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