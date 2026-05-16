Dolores de cabeza tensionales: los hábitos diarios que pueden reducir su aparición

La mayoría de los casos de dolores de cabeza tensionales mejoran mediante hábitos preventivos y autocuidados recomendados por especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dolores de cabeza tensionales figuran entre los trastornos más comunes y pueden prevenirse o aliviarse mediante hábitos saludables diarios, de acuerdo con especialistas de la Cleveland Clinic. Ajustes simples, como controlar el estrés, mantener una postura adecuada y mejorar la hidratación, integran las recomendaciones principales para reducir la incidencia de estas molestias, según el experto quiropráctico Andrew Bang.

Las estrategias más efectivas para prevenir y aliviar los dolores de cabeza tensionales comprenden el manejo del estrés, una postura correcta frente a pantallas, pausas y estiramientos periódicos, técnicas de masaje, hidratación suficiente, revisiones dentales para detectar bruxismo, identificación de desencadenantes, optimización de la postura al dormir y un descanso nocturno de al menos siete horas.

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Los dolores de cabeza tensionales se asocian principalmente a estrés, tensión muscular, entorno y hábitos de sueño, según la Cleveland Clinic. Los síntomas incluyen dolor opresivo en la frente, el cuero cabelludo, el cuello y, en ocasiones, los hombros. En la mayoría de los casos, los autocuidados y la prevención de factores de riesgo permiten resultados favorables.

Mantener una postura correcta frente a pantallas y realizar pausas frecuentes disminuye la tensión muscular y previene dolores de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias recomendadas para prevenir dolores de cabeza tensionales

El manejo del estrés constituye el primer paso para la prevención. Actividades como caminar, ejercicios de respiración o la identificación de fuentes de tensión mental pueden evitar que las preocupaciones diarias se conviertan en dolor físico.

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“Reducir el estrés no solo beneficia a tu mente, sino que también puede ayudar a relajar tus músculos”, sostiene Bang.

La postura frente a pantallas es otro aspecto relevante. Se aconseja mantener el teléfono a la altura de los ojos y ajustar el monitor para que la mirada quede alineada con el cuarto superior de la pantalla, disminuyendo así la carga sobre el cuello. Además, se recomienda hacer pausas cada 20 minutos.

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Al sentarse, es ideal mantener ángulos de noventa grados en rodillas y caderas, la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Utilizar un soporte lumbar y evitar encorvar los hombros reduce el riesgo de tensión muscular, según especialistas de la Cleveland Clinic.

Ajustar el monitor a la altura de los ojos reduce el esfuerzo cervical y mejora la ergonomía en el puesto de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo incrementa la tensión muscular; por ello, se sugieren pausas activas cada hora. Levantarse, beber agua o realizar estiramientos en el cuello ayudan a preservar la flexibilidad y disminuyen el dolor.

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En relación con las técnicas de masaje, Bang resalta la eficacia de frotar suavemente las sienes para aliviar el dolor: “Al hacerlo, se modifica el flujo sanguíneo, lo que puede aliviar el dolor de cabeza”. El uso de pelotas de terapia o bastones de masaje también resulta útil.

Importancia de la hidratación, revisiones dentales y hábitos de sueño

Un consumo diario de 3,1 litros de líquidos para hombres y 2,1 litros para mujeres es esencial, según la Cleveland Clinic. Se recomienda aumentar la ingesta en caso de actividad física o temperaturas elevadas, ya que la deshidratación puede desencadenar cefaleas.

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Las consultas periódicas con el dentista pueden ser clave para detectar problemas como el bruxismo o la tensión mandibular, dos factores que suelen estar asociados a distintos tipos de dolor de cabeza. En caso de ser necesario, el profesional puede indicar el uso de férulas de descarga nocturna para aliviar la presión sobre la mandíbula.

Además, los especialistas destacan la importancia de identificar y reducir los factores desencadenantes más comunes. Entre ellos aparecen el exceso —o la interrupción repentina— de cafeína, el consumo de alcohol y los períodos prolongados sin comer.

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La postura al dormir también incide en la aparición de cefaleas tensionales. Hacerlo de espaldas con la columna bien alineada, o de lado con una almohada entre las rodillas, ayuda a prevenir tensión en cuello y hombros.

Un descanso nocturno adecuado, de al menos siete horas por noche para la mayoría de los adultos, contribuye a limitar la aparición de cefaleas, indican los especialistas.

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La calidad del sueño y una postura adecuada al dormir influyen directamente en la prevención de los dolores de cabeza tensionales

Cuándo consultar a un profesional de la salud

En la mayoría de los casos, los dolores de cabeza tensionales pueden manejarse con cambios en la rutina, analgésicos de venta libre y autocuidados. No obstante, la Cleveland Clinic advierte que se debe consultar a un médico si los episodios se presentan más de una vez por semana, aumentan en intensidad, se extienden durante varios días o si no se identifica su causa.

El seguimiento profesional posibilita acceder a tratamientos personalizados y descartar otras causas si los métodos habituales no resultan efectivos o si la frecuencia de los episodios incrementa notablemente. Detectar a tiempo el origen del dolor de cabeza permite soluciones más eficaces, según la Cleveland Clinic.

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