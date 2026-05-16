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La cifra millonaria que Jorge Sampaoli le exige al Atlético Mineiro tras la recisión de su contrato

La desvinculación del entrenador argentino derivó en un reclamo económico por el incumplimiento del acuerdo

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Jorge Samapoli
Jorge Sampaoli reclama una millonaria indemnización al Atlético Mineiro tras su salida (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

La demanda presentada por Jorge Sampaoli contra el Atlético Mineiro generó un nuevo capítulo en la relación entre el entrenador argentino y el club brasileño. El reclamo, radicado ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de Brasil, apunta a un supuesto incumplimiento en el pago de una indemnización acordada tras la rescisión anticipada del contrato del ex técnico de la selección argentina, quien había terminado su segundo ciclo al frente del equipo en febrero de este año.

El entrenador, que dirigió 31 partidos y consiguió apenas nueve victorias en su último periodo al mando del Galo, sostiene que el club no cumplió con los términos pactados tras su salida. Según información del medio Ge Globo, la cifra reclamada asciende a 10 millones de reales (aproximadamente USD 1.977.537). La demanda de Sampaoli se fundamenta en que el conjunto brasileño, tras la rescisión, debía abonar la suma en cuotas mensuales de 666.600 reales, pero cumplió únicamente con el primer desembolso. Esta situación llevó al entorno del entrenador a recurrir a la CNRD, buscando el cumplimiento total del acuerdo.

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El entrenador argentino reclama el cumplimiento de los pagos acordados en la rescisión de su contrato (REUTERS/Cris Mattos)
El entrenador argentino reclama el cumplimiento de los pagos acordados en la rescisión de su contrato (REUTERS/Cris Mattos)

La disputa gira en torno a un bono válido por dos temporadas, cuya liquidación quedó estipulada en el acuerdo de desvinculación, según Ge Globo. La CNRD, organismo encargado de mediar en este tipo de conflictos laborales bajo los reglamentos de la Confederación Brasileña de Fútbol y la FIFA, fue elegida como la vía para intentar una solución extrajudicial. Este viernes, los representantes legales del técnico se reunieron con el objetivo de encontrar una salida que evite una escalada mayor en el conflicto.

La desvinculación del argentino se produjo pese a que su contrato original tenía vigencia hasta diciembre de 2027. Según el comunicado oficial del club, ambas partes consensuaron la rescisión del vínculo durante una reunión mantenida en la Cidade do Galo, sede deportiva del Mineiro. El contexto, marcado por una campaña deportiva irregular, precipitó la decisión.

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Jorge Sampaoli llegó a su segundo ciclo en el Atlético Mineiro en septiembre de 2025, tras cerrar su paso por el Rennes de Francia. Su llegada se produjo después de varios meses sin equipo, luego de que el club brasileño apostara nuevamente por su perfil. Durante este periodo, el Atlético llegó a la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que cayó ante Lanús en la definición por penales.

Jorge Sampaoli es un entrenador argentino de vasta experiencia en Europa. - Crédito: EFE
El técnico argentino permanece sin club y espera una resolución favorable (Crédito: EFE)

El balance de Sampaoli en este reciente paso quedó marcado por una campaña irregular. En 31 encuentros, el equipo obtuvo únicamente nueve victorias, lo que generó insatisfacción tanto en la directiva como en la afición. La decisión de finalizar el vínculo se concretó después de un empate 3-3 como local contra Remo en la liga nacional, resultado que selló el destino del técnico.

La relación de Sampaoli con el fútbol brasileño incluye etapas en Santos, Flamengo y una primera experiencia con el propio Atlético Mineiro en 2010, cuando dirigió 45 partidos, consiguió 26 victorias, nueve empates y 10 derrotas, y conquistó el Campeonato Mineiro. Ante la salida del entrenador, el club optó por incorporar a Eduardo Domínguez, quien abandonó Estudiantes de la Plata para asumir su primer desafío en el país vecino.

La denuncia presentada por el entorno de Sampaoli todavía no tiene una resolución definitiva, mientras tanto, el técnico argentino continúa sin club y a la espera de resolver su situación financiera con el Atlético Mineiro.

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