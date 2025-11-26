Salud

Por qué la mayoría de los alimentos no aportan suficiente vitamina D y cuáles recomiendan los expertos para evitar el déficit

La mayoría de los productos alimenticios no contienen suficiente de este nutriente de forma natural, por lo que especialistas de Cleveland Clinic sugieren adaptar la dieta y realizar controles médicos periódicos para evitar carencias

La vitamina D, conocida como la vitamina del sol, resulta esencial para el bienestar general y participa en numerosas funciones del organismo. Según expertos de Cleveland Clinic, este nutriente interviene en la salud ósea, el desarrollo celular, la función inmune y el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, la presencia de vitamina D en los alimentos de consumo cotidiano suele ser limitada, por lo que alcanzar los niveles recomendados suele requerir una combinación de estrategias.

La vitamina D contribuye directamente a la absorción eficiente del calcio, lo que fortalece los huesos y previene enfermedades como la osteoporosis y el raquitismo. Además, regula el crecimiento y la diferenciación celular, colabora con el sistema inmunitario para defender el organismo frente a infecciones y podría influir en el control de la inflamación y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Los especialistas destacan su papel en el metabolismo de la glucosa y en la posible prevención de condiciones como la diabetes tipo 2.

Opciones de alimentos fortificados con vitamina D

Los alimentos fortificados están diseñados para ampliar el aporte dietético de vitaminas y minerales, incorporando nutrientes que no se encuentran de forma natural en el producto, como hierro, fibra, zinc, vitamina A y, por supuesto, vitamina D.

Anna Taylor, dietista registrada de Cleveland Clinic, afirma: “Dado que muy pocos alimentos que se encuentran en la naturaleza son buenas fuentes de vitamina D, los alimentos fortificados proporcionan la mayor parte de la vitamina D que se encuentra en la dieta estadounidense”.

Entre los alimentos habitualmente fortificados con vitamina D se encuentran:

  • Leche y ciertas leches vegetales, como la de soja.
  • Jugo de naranja.
  • Yogur.
  • Cereal de desayuno.
  • Margarina.
Los especialistas recomiendan revisar la etiqueta nutricional para verificar el aporte de vitamina D. Sin embargo, insisten en una elección cuidadosa, ya que algunos productos fortificados pueden contener otros componentes menos saludables, como azúcares añadidos o grasas saturadas.

Estrategias para asegurar una ingesta adecuada de vitamina D

Además del consumo de alimentos ricos y fortificados, los expertos sugieren considerar las siguientes estrategias:

  • Exposición solar regular. La luz solar sigue siendo la fuente principal de vitamina D para la mayoría de las personas. Pasar entre cinco y treinta minutos al aire libre bajo sol directo durante la mayoría de los días de la semana permite que el cuerpo sintetice este nutriente. El uso habitual de protector solar no suele generar deficiencia de vitamina D en personas sanas.
  • Suplementación bajo control profesional. Ante la sospecha de ingesta insuficiente, los suplementos de vitamina D pueden ser una alternativa, siempre bajo supervisión médica. Un profesional evaluará si existe una deficiencia y determinará la dosis adecuada para cada caso, evitando interacciones con otros medicamentos y riesgos de sobredosificación.

Taylor concluye: “La vitamina D es esencial para la salud ósea, el crecimiento celular, la función inmunitaria, el metabolismo de la glucosa y mucho más. Sin embargo, nuestra alimentación no es naturalmente rica en vitamina D y la exposición al sol no siempre es lo suficientemente directa como para ayudar a sintetizar este importante nutriente”, y destaca la importancia de consultar con un nutricionista para asegurar una ingesta adecuada según las necesidades individuales.

Suplementación y monitoreo profesional

Cuando la dieta y la exposición solar son insuficientes, los suplementos de vitamina D representan una opción válida, siempre bajo indicación médica. Los especialistas sugieren realizar controles periódicos de los niveles séricos, ya que un exceso también puede ser perjudicial y provocar hipercalcemia u otros trastornos.

El profesional de la salud determinará la dosis adecuada según las características individuales y posibles condiciones que aumenten el riesgo de deficiencia.

Debido a que las necesidades de vitamina D pueden variar según la edad, el estilo de vida, la ubicación geográfica y las condiciones de salud preexistentes, los expertos de Cleveland Clinic subrayan la importancia de consultar con un especialista para diseñar la mejor estrategia y garantizar una adecuada cobertura de este nutriente esencial. Solo un profesional puede evaluar la situación personal, recomendar estudios, definir la conveniencia de suplementos y monitorear su efecto a lo largo del tiempo.

La combinación de exposición solar controlada, selección de alimentos naturales y fortificados y seguimiento profesional permite mantener niveles óptimos de vitamina D y, en consecuencia, preservar la salud integral.

